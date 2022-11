Oroscopo dicembre 2022 Cancro: le previsioni per il prossimo mese

Il mese di dicembre è sempre un mese cruciale, vuoi per le festività natalizie che spesso comportano non solo gioia, ma anche tanto stress, vuoi perché si è giunti a un altro traguardo importante ed è tempo di bilanci. Quali sono le previsioni in amore, lavoro, salute, amicizia per il segno del Cancro? Affidiamoci alle previsioni di Paolo Fox.

Evitare scontri

Il mese di dicembre non è tra i migliori per il segno del Cancro che hanno alcune opposizioni planetarie. Importante cercare di restare calmi ed evitare inutili scontri. Nonostante potresti pensare che il periodo più brutto te lo sei lasciato alle spalle, hai ancora da affrontare qualche momento di difficoltà. Ti stai trascinando dietro dei problemi che continuano a non farti stare sereno e che possono condizionare le tue scelte.

Il lavoro richiede serenità

Chi è in cerca di un lavoro da tempo non sembra riuscire a soddisfare le sue aspettative. È fondamentale che cerchiate di ritrovare un po’ di serenità, quindi cerca di non preoccuparti troppo. Ritrovare il buonumore potrebbe aiutarti anche a trovare delle soluzioni ai problemi professionali che in questo momento ti affliggono.

In amore sta attento alle discussioni

Non sembra essere un buon momento neanche in amore. Dicembre per il Cancro è un mese pesante e se la tua coppia è in crisi sta attento a non fare scelte avventate. Non fermatevi a cercare di capire di chi sia la colpa, alimentando scontri inutili. Il Natale si annuncia abbastanza sereno, sicuramente del Capodanno per questo è opportuno pianificare con attenzione la giornata del 31 dicembre.