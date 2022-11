Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 28 novembre al 4 dicembre 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022. Il tempo vola e il mese di novembre è quasi giunto al capolinea: pochi giorni ancora, poi ci toccherà dare il benvenuto a dicembre. E tutto inizierà ad addobbarsi a festa. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi freddi giorni? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore o sul lavoro? O ci sarà chi, dovrà pazientare ancora prima di poter tirare un sospiro di sollievo? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. In amore non puoi chiedere di meglio perché tutto procede a gonfie vele: non hai più dubbi e finalmente riuscirai a ottenere quello che vuoi. Venere è dalla tua parte, gli incontri sono favoriti e piacevoli. Sul lavoro, le stelle sono importanti se stai cercando un’occupazione: il 2023 sarà il tuo anno. Giove sarà con te. Insomma, meglio di così forse non esiste!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il segno del Toro. Novembre è stato un po’ incerto sul fronte sentimentale, ma Venere ti aiuterà a superare i dubbi. Forse è arrivato il momento di fare chiarezza nel tuo cuore nei prossimi giorni. Sul lavoro, devi prenderti una pausa perché hai dovuto superare tanti momenti difficili. E ora bisogna ritornare sui propri passi!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per il segno dei Gemelli. Venere è ancora in opposizione, ma si tratta di giorni. Poi tornerà la passione e ci sarà tempo per recuperare in amore. Sei un po’ diffidente, ma è normale se hai chiuso una storia: occhio alla giornata di mercoledì. Sul lavoro, i progetti ci sono, ma hai ancora molte opposizioni da fronteggiare. Fai attenzione tra mercoledì e giovedì: le polemiche non mancheranno!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore ci sarò un po’ di tensione, ma i legami sono favoriti. Cerca di non perdere tempo con una persona lontana o impegnata. E attenzione con i nati sotto il segno del Leone, Cancro e Bilancia. Sul lavoro, vai avanti: cerca di chiudere una collaborazione e di capire cosa fare nel 2023. Il nuovo anno si avvicina!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il segno del Leone. Venere è dalla tua parte, quindi finalmente sei riuscito a superare le tensioni di novembre. Bene l’amore, ma entro la fine dell’anno riuscirai a raggiungere ottimi risultati. Approfitta della giornata di venerdì. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: tutto va meglio, le intuizioni (quelle belle) non ti mancano di certo!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. La fase di recupero è ancora agli inizi, ma chi è single deve iniziare a mettersi in gioco perché Venere presto tornerà favorevole. Anzi, lo farà da sabato. Quindi cerca di andare avanti. Sul lavoro, le occasioni non mancano e le giornate interessanti sono arrivo. Bene le proposte che arriveranno tra lunedì e martedì!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore bisogna dimenticare e andare avanti. Finalmente hai ritrovato l’energia giusta, ma è meglio fare chiarezza se hai dei dubbi. Tutto si risolve. Sul lavoro, c’è un po’ di confusione e poche novità. Entro primavera devi prendere una decisione: se qualcosa non ti piace devi dare una svolta alla tua vita!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Bene l’amore, finalmente è tornato a bussare alla tua porta. C’è chi, però, ha dovuto fare i conti con una separazione e ancora non si fida: meglio mantenere la calma e cercare un rapporto stabile. Sul lavoro, stai pensando a un cambiamento e presto arriveranno delle belle soluzioni. Occhio alla sfera economica!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Venere è dalla tua parte, quindi puoi lasciarti andare all’amore in modo sereno. Se ti piace una persona ora è arrivato il momento: devi farti avanti. Sul lavoro, il momento è interessante e i dubbi non ci sono più. Puoi programmare tutto con calma: il periodo è ottimo!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per il segno del Capricorno. Venere tra qualche giorno sarà dalla tua parte, ma sei pronto a lasciarti andare in amore? Cerca una persona speciale, ma smettila di pensare solo al lavoro. Sul lavoro, i riscontri non mancheranno, le occasioni ci sono. E le proposte arriveranno entro maggio!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per il segno dell’Acquario. Lasciati andare all’amore, le emozioni stanno per tornare e presto incontrerai una persona intrigante. Forse, però, prima di arrabbierai: hai idealizzato troppo una persona? Sul lavoro, la Luna sarà dalla tua parte lunedì e martedì, quindi gli incontri sono favoriti. Ora sei pronto ad aprirti a nuovi orizzonti!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per il segno dei Pesci. Sei un po’ in crisi in amore, ma devi trovare il giusto equilibrio. Presto le cose cambieranno, ma evita di discutere con la famiglia. Possibile anche un ritorno di fiamma con l’ex. Sul lavoro, a dicembre potresti pensare a nuovi progetti, ma devi fare chiarezza. E devi farlo giovedì, quando la Luna sarà dalla tua parte!