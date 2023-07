Oroscopo, fortuna spropositata per questi segni a partire dal 10 luglio: ecco quali

Per questi segni zodiacali si prospetta una fortuna spropositata dal 10 luglio in poi. Inoltre, quali sono i segni che recepiranno meglio le energie dell’amore?

Con l’arrivo dell’estate, alcuni segni zodiacali possono aspirare a un colpo di fortuna. Questi individui possono ottenere realizzazioni e trionfi durante questo periodo. Esploriamo chi sono questi fortunati individui e cosa possono aspettarsi nel prossimo futuro.

L’arrivo dell’estate suscita un profondo senso di ringiovanimento che è impossibile trascurare.

Che ci conceda una tregua dai nostri problemi quotidiani, ci rinvigorisca con il tocco del sole sulla nostra pelle o esalti il ​​nostro fascino attraverso un’abbronzatura radiosa, la stagione estiva è sempre stata amata e attesa con impazienza.

Per alcuni segni zodiacali, in particolare, questo periodo dell’anno sembra essere particolarmente fortuito, con trionfi e risultati che li attendono.

Analizziamo l’oroscopo per scoprire quali segni sono favoriti e cosa li aspetta.

È risaputo che l’astrologia non è una scienza esatta e gli individui hanno completa libertà nel decidere se riporre o meno fede nelle sue “predizioni“.

La curiosità è però un tratto umano fondamentale e, di conseguenza, scoprire se siamo tra i pochi fortunati favoriti dalla dea bendata quest’estate può rivelarsi una tentazione irresistibile.

Oroscopo, fortuna spropositata per questi segni

Il flusso e riflusso della vita ci concede sia momenti di gioia che momenti di dolore, una parte inevitabile dell’esperienza umana.

Queste esperienze, positive o negative, modellano il nostro senso di sé. Tuttavia, la consapevolezza che un evento positivo potrebbe essere all’orizzonte funge da potente motivatore per vivere con un senso di calma e resilienza, anche in tempi di difficoltà.

Incluso nel roster c’è il Toro, che avrà il piacere di assistere all’attraversamento di Venere nel suo segno zodiacale.

Conosciuto per la sua testardaggine e forse un pizzico di scetticismo, questo individuo si ritroverà finalmente in grado di sfondare le barriere che ha eretto intorno al proprio cuore.

Lo attende un periodo dedicato alle questioni d’amore e di emozioni, accompagnato da una significativa tregua economica che darà alle persone l’opportunità di prendere fiato e concedersi un po’ di tanto agognato relax.

Non ci sarà spazio per le lamentele per lo Scorpione quest’estate. Ciò è dovuto in parte all’influenza di Venere, che accrescerà il già innato fascino magnetico dei nati sotto questo segno.

Questo fascino si rivelerà vantaggioso sia negli sforzi romantici che in quelli professionali.

È giunto il momento di realizzare i frutti del proprio duro lavoro nell’ambito professionale, con il risultato di un ritrovato ottimismo che avrà un impatto positivo sia sulle relazioni esistenti che sulle nuove connessioni. Davvero, niente potrà ostacolarti!

Estate 2023: i segni zodiacali più ricettivi in amore

La stagione estiva è spesso associata a sentimenti di amore e romanticismo. Durante questo periodo, non solo i cuori si risvegliano, ma c’è anche un notevole aumento degli ormoni dovuto all’influenza dell’aria salata del mare e del caldo sole.

Tuttavia, da una prospettiva astrologica, cosa possiamo aspettarci dall’estate del 2023? Secondo Massimo Giannone, astrologo e sensitivo, Mercurio passerà dal segno dei Gemelli alla Vergine nei prossimi mesi.

Inoltre, il posizionamento di Venere in Leone (fino all’inizio di ottobre) porterà un senso di dolcezza ai segni zodiacali, ammorbidendo i loro aspetti più impegnativi.

Inoltre, Marte rimarrà in Leone fino a quasi metà luglio, spingendo i vari segni astrologici a rinvigorire la loro energia come partner.

Vale la pena notare che Giove sarà posizionato in Toro, Saturno in Pesci, Urano in Toro, Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno.

In particolare, questi allineamenti di corpi celesti e la successiva interazione tra di loro favoriranno uno sviluppo veramente vibrante di emozioni e sentimenti, che si manifesteranno nei comportamenti e nelle disposizioni dei rispettivi segni zodiacali.

Ora, esploriamo quali segni astrologici saranno più ricettivi a queste energie.

Ariete

La posizione di Marte nel segno zodiacale Leone ti infonderà energie vibranti e accattivanti. Questo allineamento celeste preparerà il terreno per esperienze straordinarie, mentre agosto si svolge davanti a te con una serie di risultati trionfanti.

Sarai spinto verso nuovi sforzi e prospettive allettanti, sentendo che è arrivato il momento opportuno per perseguirli.

Mentre ti avventuri in territori inesplorati, accenderai un fervore per nuovi interessi e attività. Abbraccia l’audacia e bandisci ogni apprensione, perché ora è il momento di cogliere l’attimo senza paura.

Gemelli

Nonostante le potenziali sfide poste dalla presenza di Saturno e Nettuno in Pesci, l’influenza positiva di Venere in Leone vi darà un’esplosione di energia e ringiovanimento.

La tua comunicazione e creatività saranno irresistibili, permettendoti di sfruttare appieno le energie di questa fase.

Cogli l’occasione per condividere le tue idee su come entrare in contatto con persone di diversi segni zodiacali.

Per coloro che sono single, questo sarà un periodo pieno di incontri entusiasmanti e opportunità per nuove relazioni.

Leone

Durante questo periodo, Giove e Urano potrebbero tentare di provocare irritazione dentro di te. Tuttavia, la presenza di Venere nel vostro segno vi darà numerosi vantaggi e favorirà un senso di sicurezza in te stesso.

Sarà necessario esercitare moderazione sulle tendenze impulsive. La stagione estiva sarà caratterizzata da un’abbondanza di luminosità ed euforia, mentre irradi una forte energia magnetica che cattura l’attenzione di chi ti circonda.

Cogli questo momento opportuno non solo per perseguire le tue aspirazioni, ma anche per scoprire la gratificazione personale.