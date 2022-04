Oroscopo, la classifica dei segni: ecco quali sono i più fortunati della settimana dall’11 al 17 aprile

Dopo il weekend ecco che una nuova settimana di aprile sta per cominciare. La primavera è ormai arrivata e la voglia di passare del tempo all’aria aperta si fa sentire. Voi siete pronti per ritornare a lavoro o a scuola? Ma soprattutto, siete curiosi di sapere cosa avranno in servo per voi le stelle nella settimana dall’11 al 17 aprile? Ecco alcune anticipazioni e la classifica dei segni maggiormente fortunati.

I segni fortunati della settimana dall’11 al 17 aprile

In linea generale, questa settimana vedrà ancora protagonisti i segni d’acqua influenzati dalla presenza di Venere in Pesci. I segni di aria invece si riscopriranno piuttosto energici mentre Mercurio influenzerà positivamente i segni di terra grazie all’ingresso in Toro.

La classifica dei segni per la settimana dall’11 al 17 aprile

12) Toro: Nonostante il segno del Toro sia ancora in fondo alla classifica di questa settimana grazie all’influsso di Venere le cose piano piano miglioreranno. È tempo di rimboccarsi le maniche, allontanare il broncio dal proprio viso e raccogliere tutte le energie per mettere a punto dei progetti preziosi per la tua crescita professionale.

11) Leone: Ultimamente il tuo stato d’animo è come se fosse intorpidito. C’è una luce in fondo al tunnel ma devi essere tu stesso il primo che crederci! Anche se ora ritieni non farcela da voi, scava dentro di te e ti scoprirai più forte di quanto credi.

10) Venere: Venere in opposizione ti induce a rimanere in sordina, mettendoti da parte. In questo momento avresti bisogno di un po’ di sano relax e di evasione.

9) Capricorno: Ultimamente è come se avessi la testa da un’altra parte e questo ti destabilizza un pochino. Nonostante tu sia abituato a tenere sempre tutto sotto controllo, qualche insicurezza fa parte del gioco.

8) Scorpione: In questi giorni senti molto la componente umana e effettiva. Il tuo è un segno che riesce a scavare a fondo nelle cose e al quale piace sentirsi coccolato e protetto.

7) Sagittario: In questa settimana sarai propenso ad assumere dei ruoli dirigenziali ma attenzione a qualche ordine di troppo. Una bella dose di gentilezza può esserti utile.

6) Gemelli: Il periodo è un po’ faticoso e ti costringe e fare i conti con la realtà. Alle volte infatti tendi a vivere delle emozioni molto forti rendendoti poi conto che le circostanze non sono poi così idilliache.

5) Ariete: Mercurio ha lasciato il tuo segno ed è impossibile sperare di aver ragione quando dall’altro parte c’è un nato Ariete. Ultimamente sei piuttosto silenzioso ma i tuoi sguardi parlano per te.

4) Acquario: In queste giornate potresti rammaricarti di possedere meno fascino del solito. Non temere, in compenso la determinazione e la passionalità non ti mancheranno.

3) Bilancia: Il fascino è dalla tua parte ma non sottovalutare l’attività intellettuale! Senti davvero di poter conquistare chiunque e ottenere le posizioni lavorative che meriti.

2) Pesci: Il momento è davvero meraviglioso! C’è chi dice che alle volte siete troppo sognatori ma adesso non date ascolto a realisti rompiscatole: siete voi i protagonisti!

1) Cancro: In questo periodo sei molto apprezzato, proprio come un direttore di orchestra che decide a chi concedere la parola! Goditi questo momento.