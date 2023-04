Oroscopo maggio 2023 per tutti i segni zodiacali: classifica, previsioni amore e lavoro

Oroscopo maggio 2023. Un altro mese è finito, quello di aprile, e ora non ci resta che affrontarne un altro, con la primavera che è finalmente entrata a regime, e che ogni giorno non fa che preparare il terreno per l’estate che verrà. Le giornate si allungano e le temperature fanno già presagire il fervore della prossima stagione. Intanto, però, c’è bisogno di affrontare ogni giorno al meglio, magari sfruttando proprio l’influsso astrale e la disposizione dei pianeti. Ecco a voi, per meglio ottimizzare questo nascente mese di maggio 2023 l’oroscopo dalla redazione de Il Corriere della Città.

Oroscopo maggio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Per voi è sempre la ragione che deve prevalere, e ciò è tanto più valido proprio in questo mese di grandi riflessioni e capovolgimenti, sia amorosi che professionali. Cercate di mettere una quadra alla vostra vita, ma soprattutto ai vostri desideri più reconditi, senza i quali la vita stessa perderebbe di significato. Non ci sono particolari influenze astrali in questo periodo, quindi avete una certa libertà di manovra, e tutto sta a voi!

Toro. Giove cambierà di segno proprio il 16 maggio, e finalmente mette fine alla sua opposizione. Avrete una maggiore libertà di manovra perché non ci saranno segni in opposizione. Dovete solo preoccuparvi delle conoscenze più strette, quelle i cui atteggiamenti possono alle volte mettervi in apprensione. L’amore arriverà a partire da giugno, per ora cercate solamente di dare il massimo sul lavoro, e preparate il terreno per il mese di settembre.

Gemelli. Cercate di non esagerare troppo soprattutto quando sarete alle prese con qualcosa di cui non avete troppa esperienza, come può essere l’amore o nuovo lavoro appena preso. Soprattutto, il consiglio astrale è valido nella vita privata e nella sfera intima, così come la vita di tutti i giorni insieme alle persone con cui condividete il quotidiano.

Cancro, Leone e Vergine: cosa ci dicono le stelle

Cancro. Dovete mantenere una certa lucidità, e dovrete cercare di non ribellarvi alle circostanze che vi impone il reale. C’è da attendere, c’è da avere pazienza in questo periodo. Dopo le prime turbolente settimane di maggio, poi, tutto sarà meno faticoso e complesso. Non siete molto amanti delle complicazioni, ma questa volta dovrete fare un certo sforzo per accettarle.

Leone. Fate spazio ai vostri sentimenti. La mente, la ragione, la parte raziocinante del vostro essere ha funzionato fin troppo bene per il momento, ma rischia ora di prendere il sopravvento e scardinare anche quello che sentite. Insomma, dovete lasciarvi andare al fiume degli eventi. Non è facile, vi piace avere il contro, ma questa è la vostra missione in questo mese di maggio 2023.

Vergine. Siete molto confusi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non riuscite proprio a fare chiarezza nelle vostre teste che inseguono delle lucciole senza una conclusione degna. In amore è inutile che continuate con i conflitti e a discutere spesso e volentieri, come sta accadendo di recente. Non fate altro che chiudervi, arrabbiarvi. Cercate qualche via di comunicazione.

Oroscopo maggio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Questo è decisamene il vostro momento migliore. Infatti, a partire dalle prime settimane di maggio potrete senz’altro tirare un sospiro di sollievo e quindi passare oltre, superando alcune problematiche che da sempre vi hanno inibito, sin dall’inizio di questo nuovo anno 2023. Alzate la testa, respirate e fatevi avanti.

Scorpione. Dovete maggiormente fidarvi di voi stessi. Di fatto, più ascoltate le vostre intuizioni quando dovete prendere decisioni, anche minori, più sarete efficaci. Insomma, fidatevi del vostro istinto in questo periodo, e non date troppo retta ai consigli degli altri, anche perché si tratta di una fase piuttosto delicata del vostro percorso di crescita e non dovreste essere influenzati da terze parti. Per tutto il mese, Venere vi sarà favorevole, e l’amore trionferà.

Sagittario. Sono giornate particolarmente positive: Giove è con voi. Giornate produttive, stimolanti, ma anche ricolme di amore, di felicità, momenti intensi ed esperienze nuove. Insomma, la vera Primavera è arrivata anche per voi, ed è certamente il momento per rinascere e cambiare forma.

Capricorno, Acquario e Pesci: Amore, Lavoro e Fortuna

Capricorno. Una nuova vita vi attende in questo mese, soprattutto se l’argomento è quello dell’amore. Il vostro cuore non aspettava altro a dire il vero, mentre i sentimenti stanno acquistando sempre di più un certo rilievo nella vostra vita. Già a partire dalle prossime settimane, infatti, avrete un dolce segreto da custodire, e saprete come valorizzarlo.

Acquario. La Luna fa il suo corso, e indovinate un po’? Vi sta sorridendo, perché attraversa proprio la traiettoria del vostro segno, e di conseguenza anche le vostre vite. Sapete cosa significa? Rinascita, amore, rigenerazione, palingenesi. Ma tutto questo avrà un prezzo: dovrete abbandonare il vecchi per poter far spazio al nuovo. Si tratta di una legge antica, e vera!

Pesci. Siete pensierosi, fermi, riflessivi. Dovete lasciar scorrere tutti i grumi che si sono creati nelle vostre vite, ma continuare ad avere fiducia e speranza. Stante ancora aspettando delle risposte che presto arriveranno. Indipendentemente da tutto, dovrete essere forti, sognare un po’ di meno e ragionare con il sentimenti. Sfoltite le vostre riflessioni e andrete meglio.