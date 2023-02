Oroscopo marzo 2023, quali sono i segni fortunati? La classifica e le previsioni

Su questo oroscopo di marzo 2023 si è già scritto moltissimo. È grande, a volte esagerata, l’aspettativa riposta su questo momento storico in cui Plutone farà il suo ingresso nel segno dell’Aquario, accompagnato da Saturno che entrerà nei Pesci. Si guarda alle possibili ripercussioni a livello mondiale, studiando i temi natali dei Capi di Stato – che presentano quasi tutti dei transiti molto duri sulla Luna (Luna = patria).

I segni più fortunati dell’oroscopo di marzo 2023

Si scruta il cielo con la certezza che prima o poi un disco volante sarà palesemente e inconfutabilmente visibile a tutti. Si osserva il progredire tecnologico in attesa di un nuovo salto epocale in termini di velocità di prestazione e potenziamento della IA. Soprattutto si studia la storia e si torna a quel periodo iniziato nel 1776 e finito nel 1798, ovvero la memoria più recente di Plutone in Aquario. Periodo di rivoluzioni che interessarono anche l’architettura, in cui il funzionale cedette il passo all’ideale e il neoclassicismo segnò la fine degli eccessi e degli sfarzi del rococò (Aquario è il segno opposto al Leone), in nome di linee più essenziali e eleganti.

Plutone in Aquario è rappresentato dall’architettura rivoluzionaria di Boullée e Ledoux, le cui opere (come il cenotafio di Newton o le Saline Reali di Arc-et-Senans), si inseriscono perfettamente nel clima culturale dominato da personalità del calibro di Isaac Newton, Voltaire, Diderot e Montesquieu, costituendo l’emblema del Neoclassicismo legato all’Illuminismo e alla Rivoluzione francese.

Ariete

Allo scoperto. Giove e Marte vi rimettono al centro, posizione che amate a patto che non sia manovrata né imposta da altri. Guadagnare il centro è un’azione che riguarda soprattutto voi stessi, sempre più liberi da sospetti e paranoie, sempre più lontani da aspettative mal riposte. Se il clima è quello di una imminente rivoluzione, voi non cercate alcun rifugio perché la vostra di rivoluzione, è già cominciata da un pezzo.

Toro

Nessun tentennamento rallenta i vostri successi. Avete anche più tempo per riflettere e per mettere in ordine i pensieri, dopo le grandi trasformazioni che hanno scosso, esaltato, spaventato, caricato, confuso o ricollocato molti di voi. Avete ben chiaro dove volete stare e siete certissimi di dove non volete più stare. Ora si tratta di allenare la mente al distacco, a sopportare un giorno, un’ora, un mese di lontananza. Un esercizio da svolgere gradualmente, un investimento per il futuro.

Gemelli

Non si placa il movimento. Chi ha provato a fermarvi vi ha già perso, mentre chi vi ha accompagnato, sostenuto e stimolato oggi gode di una fiducia che non si può mettere in discussione. È parte integrante del vostro instancabile processo di crescita, che vi fa girare il mondo mossi da un bisogno di gioco e di stupore. Qualcuno può già avvertire i primi freddi del vento di Saturno, un’aria pungente che si insinua fra i sorrisi primaverili e di tanto in tanto fa venire voglia di ritirarsi.

Cancro

Testa e cuore si muovono fuori fase. Difficile mantenere la concentrazione, difficile restare senza pensieri. Il quotidiano è un’altalena di impegni eccessivi e di momenti di pace che non possono essere facilmente condivisi. Il sottofondo è una quadratura di Giove in Ariete – attiva soprattutto per la seconda decade – che genera un clima senza grazia, incalzante e nervoso. Tra curve basse di sconforto e parabole alte da vertigine, è utile tenere un battito costante verso l’obiettivo, per dare una misura a ogni oscillazione.

Leone

Testa e cuore si muovono fuori fase. Difficile mantenere la concentrazione, difficile restare senza pensieri. Il quotidiano è un’altalena di impegni eccessivi e di momenti di pace che non possono essere facilmente condivisi. Il sottofondo è una quadratura di Giove in Ariete – attiva soprattutto per la seconda decade – che genera un clima senza grazia, incalzante e nervoso. Tra curve basse di sconforto e parabole alte da vertigine, è utile tenere un battito costante verso l’obiettivo, per dare una misura a ogni oscillazione.

Vergine

Invocate la frenata, la pausa, la distensione. La invocate e la sognate, vorreste programmarla ma capita di non avere tempo nemmeno per quello. Si può rimandare, certo, basta tenere l’appunto nella mente a unica garanzia che un pensiero verso il vostro benessere c’è. Finché c’è. Finché c’è tempo. E centrifugati in questo tran tran senza sosta, nemmeno la dieta sana dei centrifugati compensa la malinconia biliosa di un animo che vorrebbe tanto vedere il mare e stare in costume. Finché c’è tempo.

Bilancia

Se davvero tutto cambiasse, voi sareste pronti. Provereste anche un certo piacere nel vedere che le strutture e i sistemi che avete sempre condannato, ora si dissolvono e crollano miseramente. Se viene il tempo di altri ideali, allora non potrà che essere il tempo dei vostri, incompresi e tacciati di inutilità fino ad oggi. E questa volta non lascerete che siano altri a interpretarli. Se la parte che l’universo ha scritto somiglia tanto alla vostra, è tempo di mettersi in prima fila e mostrare come la si recita a memoria.

Scorpione

Fine della quadratura di Saturno. Anche i più duri tirano un sospiro di sollievo. Gli effetti benefici di Plutone e Nettuno si mostrano in tutta la loro potenza per la terza decade, in forma di conquiste importanti in ambito sentimentale e lavorativo. Si risollevano anche i nati di seconda decade, ora pronti a affrontare una scelta fondamentale e difficile, ma finalmente chiara nei suoi costi e nei suoi benefici. Festeggia la prima decade, che inizia un dialogo virtuoso e fortificante con il maestro di coscienza Saturno.

Sagittario

Basta uno spiraglio di luce, una striscia d’acqua e subito vi sale il desiderio di tuffarvi. Certo il coraggio è parte del vostro carattere, ma l’impulsività che colora questo periodo, tra scatti nervosi, incertezze e ostinazioni, sarebbe meglio confinarla. Marte insiste in una quadratura a cui si aggiunge quella di Mercurio e, per pochi, di Saturno in Pesci. Tutto chiede attenzione, valutazione, calo di tensione e aumento di tono muscolare e psichico. Per una volta si può scendere dagli scalini.

Capricorno

Giove in quadratura per la seconda decade aumenta la permeabilità. Ciò che prima non era autorizzato nemmeno a avvicinarsi, ora trova varchi imprevedibili e si insinua in forma di pensiero, improvvisa emozione, scossa di desiderio. Lasciar scorrere l’infiltrazione fino a destinazione, fino al cuore, è l’azione più coraggiosa e sensata che possiate fare. Sarà d’esempio per la terza decade e anche per la prima, vicine a ripetere o a ricevere questa lezione sulla potenza dell’abbandonarsi.

Acquario

La danza non si interrompe, accelera e si fa vorticosa, conturbante, sensuale. Siete un perfetto mix di tecnica e fantasia, ingredienti fondamentali per chi ama e osa improvvisare. Così girano insieme a voi pensieri e baci, in un moto che rende tutto sfuggente ma eternamente presente. Sulla punta dei piedi, delle dita della mano e del cuore, toccate il mondo con leggerezza e eleganza, senza esserne troppo assorbiti, senza restarne troppo distanti.

Pesci

Si avvicina la congiunzione di Saturno e alcuni di voi sentono di dover fare una scelta. Avete provato a fuggire qua e là, tra sogni e viaggi veri, per evitare un impatto frontale con la realtà, ma oggi questa non sembra più una soluzione percorribile. Già si solleva la richiesta di una concretezza che non vi appartiene e che è tuttavia necessaria per la vostra liberazione. Venere e Mercurio aiutano a muovere i primi passi. Direzione: un ritrovato amore di sé.