Oroscopo Mauro Perfetti, ecco quali segni saranno letteralmente stravolti dalla passione in questo fine agosto.

Ed eccoci giunti alle nuove previsioni di Mauro Perfetti, uno degli astrologi sicuramente più in voga del nostro paese.

Sulle pagine del magazine Oggi il noto esperto ha dato le sue previsioni riguardo tutti i segni zodiacali. Ad ogni modo, pare che Mauro si sia concentrato più che altro sull’amore e sulla fortuna.

Ma quali saranno questi segni così tanto fortunati in amore in questo mese di agosto che ormai volge quasi al termine?

Oroscopo Mauro Perfetti, le previsioni segno per segno

Ariete

I nati sotto questo segno, che è il primo dello Zodiaco potranno facilmente realizzare i loro sogni così come costruire o comprare una nuova casa o allargare la propria famiglia. Sarà questo modo per poter finalmente trasformare le loro opportunità in una idea.

Toro

Per quanto riguarda invece il segno del Toro, in molti cercheranno il relax e avranno una voglia di stare bene. Qualcuno potrà fare qualche incontro piccante in questo mese di agosto. Per i single ci sarà sicuramente occasione per poter fare e ottenere qualcosa in più.

Gemelli

Per quanto riguarda i Gemelli invece il mese di agosto sarà particolarmente generoso in termini di emozioni. Qualcuno potrebbe decidere di cambiare addirittura vita e di trasferirsi all’estero e o semplicemente in un altro paese.

Cancro

Il mese di agosto per i nati sotto questo segno andrà a rinforzare la loro autostima ed anche la voglia di leggerezza. Fortunatamente dalla loro parte molti avranno le persone giuste che sarà sapranno consigliare e saranno sicuramente un valore aggiunto.

Leone

I nati sotto il segno del Leone vivranno un mese di agosto all’insegna dell’amore. Molti saranno dotati di grande autostima e di coraggio ma anche di amor proprio, e tutto ciò li renderanno piuttosto affascinanti. Per alcuni potrebbe essere anche arrivato il momento di prendere delle decisioni piuttosto importanti, che potrebbero sciogliere alcune situazioni delicate che si portano dietro da un po’ di tempo.

Vergine

Molti vivranno una sorta di rinascita. Ci sarà voglia di spensieratezza e di rinnovare diversi aspetti della propria vita. A cominciare dal 23 agosto tutto andrà per il verso giusto e per alcune situazioni non mancherà di certo il coraggio per affrontarle.

Bilancia

Per la bilancia il mese di agosto sarà sicuramente determinante e si rinforzerà la complicità con la persona amata. Per quanto riguarda invece i single, questi avranno diverse opportunità di incontrare delle persone che potrebbero rivelarsi giuste per il loro futuro.

Scorpione

Unioni assortite in modo piuttosto importante in questo mese di agosto. Non dovrebbero esserci problemi particolari e di conseguenza le coppie non dovrebbero attraversare dei momenti di crisi. I single invece si daranno alla pazza gioia e durante qualche viaggio o vacanza potranno fare qualche incontro davvero speciale.

Sagittario

Il segno del Sagittario sarà particolarmente complice del proprio partner, grazie anche alla passione ritrovata. I single potranno innamorarsi come non mai. Molti nati sotto questo segno saranno ben predisposti alle nuove conoscenze e soprattutto dimostreranno di avere una grande fiducia in quelle che sono le proprie potenzialità.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno vivranno una grande complicità di coppia come non si registrava ormai da parecchio tempo. Qualcuno potrebbe vivere una fase nella propria vita piuttosto particolare e lasciarsi in qualche modo coinvolgere dal gioco della trasgressione. Alcuni nati sotto questo segno potrebbero vivere dei flirt piuttosto piccanti.

Acquario

Le riunioni con questo segno saranno ben assortite e ci sarà anche tanta passione. I single potranno moltiplicare gli incontri e l’unica cosa che l’esperto consiglia è di seguire il proprio intuito, per cercare di superare delle situazioni che hanno causato delle sofferenze.

Pesci

Molte coppie potranno aver bisogno di parlare tanto per cercare di superare delle difficoltà e controversie. Molti potrebbero essere infatti intrappolati del rapporti che sono spenti ormai da tanto tempo. La fortuna però è dalla loro parte e di conseguenza alcune situazioni potrebbero tranquillamente sbloccarsi.