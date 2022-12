Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre 2022: amore, lavoro, salute e molto altro dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox lunedì 12 dicembre 2022. Dopo l’ennesimo fine settimana di attesa natalizia, ritorna il lunedì. Ma non è un lunedì come gli altri, perché il sentore delle feste è sempre più vicino, e anche se in molti sono ancora ancorati alle loro scrivanie, si inizia già a pregustare tutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane, tra Natale, Capodanno ed Epifania. Tante le aspettative riposte in questo nuovo giorno, e sicuramente sarete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: non deprimetevi, sono dietro l’angolo tanti nuovi cambiamenti per i vostri sentimenti. Il lavoro non vi molla, ma resistete ancora qualche altro giorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le emozioni sono ancora un po’ appannate, il tutto diventerà più chiaro con l’anno nuovo. Ecco una giornata produttiva sul lavoro.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: attenti a quella linea di separazione, alle volte sottile, tra amore ed amicizia. Il lavoro vi stressa più del previsto, non dovete strafare.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: cosa succede quando trovate l’anima gemella? A breve lo scoprirete. I colleghi vi stimano e vi apprezzano per il vostro impegno sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: una giornata che andrà migliorando a partire dal pomeriggio con il partner. Il lavoro procede per il meglio, novità in vista per i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ancora siete in cerca di qualche emozione forte, ma non vi scoraggiate. Lavorare duro è questo il vostro imperativo, ma non esagerate.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: incontri inaspettati vi attendono durante queste feste imminenti. Mettete la mente in pausa, cercate di staccare completamente dal lavoro la sera.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: niente è più forte di un amore passato non ancora consumato, ma state attenti ai fantasmi. C’è qualche novità sul lavoro, a breve scoprirete di cosa si tratta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ”non c’è sesso senza amore” dice il cantante, ma per voi non è proprio lo stesso. Nuovi affari si prevedono grazie a Giove stabile nei prossimi mesi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: qualcosa non va con il vostro partner, ma meglio rimandare a domani le discussioni. Il lavoro procede, ma non siete completamente soddisfatti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: dovete cercare un vostro equilibrio, quello che vi è mancato sino ad ora. La ricompensa per il vostro duro lavoro arriverà con il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: il passato affiora, riemerge e diventa presente: cercate di non dargli troppo spazio, cercate il ”nuovo”. Il lavoro non vi soddisfa come avevate sperato, ma con il nuovo anno ci saranno nuove occasioni.