Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2022: amore e lavoro, ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox martedì 13 dicembre 2022. Con oggi si entra sempre più nel vivo delle feste, in molti festeggiano Santa Lucia, una ricorrenza in occasione della quale molti bimbi scrivono la letterina, come da tradizione, e ricevono doni. Agli adulti, invece, vengono regalati vin santo e biscotti. È il segno che manca davvero poco all’appuntamento con il Natale. Tante le aspettative riposte in questo nuovo giorno, e sicuramente sarete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: State vivendo un amore che vi dà sicurezza e tranquillità. Il momento per voi nati sotto il segno dell’Ariete è estremamente propizio, anche nel lavoro tutto prosegue a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono giorni difficili per i sentimenti, ma puoi iniziare il conto alla rovescia a breve inizierà il tuo periodo fortunato in amore. Sta attento alle questioni finanziarie, forse hai fatto male i conti e potresti avere dei problemi

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo è un momento nel quale devi concederti tempo e prendere decisioni. Scelte si rederanno necessarie anche in campo sentimentale. Nel lavoro tutto procede senza intoppi, ma sta per arrivare un periodo difficile, affronta ora i problemi.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi potresti finalmente trovare la calma e il tempo per arrivare a dei chiarimenti con il tuo partner. Professionalmente le cose stanno pian piano prendendo la strada giusta, ma per essere al top devi aspettare ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Periodo di tensioni in amore, prenditi del tempo per te e aspetta che le cose si calmino, presto potrai contare su prospettive migliori. Puoi progettare i tuoi impegni lavorativi anche per il prossimo anno, sei concreti e fattivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sono in arrivo novità importanti in amore, tieniti pronto ad accoglierle nel migliore dei modi. Se sei in cerca di una nuova attività lavorativa questo è il momento per darti da fare.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: È un momento delicato in amore, forse stai affrontando una separazione: non alimentare le discussioni. In campo professionale sii cauto, non prendere decisioni affrettate

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Siete uno dei segni più passionali dello Zodiaco e stasera potreste avere l’occasione di dare libero sfogo a questa vostra caratteristica. Potreste avere qualche problema economico, attento a non sperperare il denaro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Vai verso grandi novità in amore, potresti fare incontri interessanti. Per eventuali cambiamenti lavorativi, prenditi il tempo di valutare prima di buttarti in nuove avventure professionali.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: È un periodo di grande serenità nei rapporti di coppia, sfruttalo per prenderti un po’ di relax dai problemi che hai appena superato. Nel lavoro è arrivato il momento di concederti una pausa, inizia a progettare una breve vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Finalmente le discussioni sono finte, potete iniziare a ripensare il vostro rapporto di coppia con un pochino di serenità. Hai progetti in mente, ma ancora non hai ben chiaro di cosa si tratta, aspetta, non avere fretta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Cerca di mantenere la calma e di non esser pessimista, dai tempo al tempo arriverà anche la tua occasione in amor. Nel lavoro sei pronto a fare scelte importanti per il tuo futuro