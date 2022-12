Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2022: tutto quel che c’è da sapere su amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox venerdì 16 dicembre 2022. Il fine settimana è ormai arrivato e puoi finalmente concentrarti sulla famiglia e gli amici. Non perdere l’occasione di passare questo weekend in mezzo a parsone che ti vogliono bene, lasciando da parte gli impegni professionali. Non dimenticare di fare gli ultimi regali di Natale, manca davvero poco ormai… Nonostante lo svago, il relax che si prospetta nei prossimi giorni, in molti sicuramente sarete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: All’improvviso potresti renderti conto di aver trovato la tua anima gemella. Non perdere l’occasione. Non lasciarti andare all’apatia, questo è il momento di darsi da fare professionalmente, le prospettive per te sono buone

Oroscopo Paolo Fox Toro: Seppure hai vissuto un brutto periodo in campo sentimentale, adesso puoi riaprire il tuo cuore, ci sono altre occasioni in serbo per te. Sta attento a non creare problemi a lavoro, il momento è delicato

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Se ci sono ancora questioni sospese nel tuo rapporto di coppia, questo è il momento di affrontarle per trovare una soluzione. Lascia andare i progetti professionali andati male, pensa a rimetterti in moto e vedrai che arriveranno nuove occasioni.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non essere polemico, accetta le cose così come vengono e vedrai che le frizioni di coppia si risolveranno velocemente. Hai troppe uscite, concentrati di più sul lavoro e farai fronte a un momento economico difficile

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se non sei già impegnato e ti piace una persona, non perdere tempo proponiti, potrebbe essere quella giusta. I progetti che prendono il via oggi sono destinati ad avere successo

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se pensi di aver conosciuto la persona giusta, ma hai ancora delle perplessità, parlane con lei, potrebbe sciogliere i tuoi dubbi. Il lavoro ti sorride, anche situazioni difficili si risolveranno a tuo vantaggio

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Vivi un sentimento contrastato, non sai ancora se è la persona giusta, Datti tempo. Un incremento di lavoro ti darà soddisfazioni professionali ed economiche

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: È il momento di un chiarimento, niente è perduto. Parlare aiuta a capirsi e questo è il momento dei chiarimenti. Il lavoro ti propone tanti spunti interessanti, valuta bene cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore sta per tornare a sorriderti, si prospettano giorni travolgenti per i nati sotto questo segno. Sei molto indaffarato professionalmente, devi recuperare alle spese eccessive che stai affrontando in questi giorni

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Tutto procede per il verso giusto, la storia si sta consolidando e l’amore è ormai sbocciato. Goditi questo momento. Nel lavoro potresti avere qualche noia, ma niente di preoccupante, non te ne fare un problema.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sei ancora alla ricerca di risposte, la storia che stai vivendo di coinvolge, ma qualcosa ancora non ti convince. Questo potrebbe essere un giorno decisivo per la tua sfera professionale, fai scelte oculate

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La persona che hai incontrato ti spinge a sognare e a fare progetti per il futuro, resta comunque con i piedi per terra e dai tempo al tempo. Sul lavoro non fare scelte avventate. È davvero il momento di essere riflessivi.