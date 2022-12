Oroscopo Paolo Fox 2023, per il Toro sarà un anno di cambiamenti: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2023. Parliamo allora di uno dei segni più fortunati per questo nuovo anno 2023: il Toro, e lo facciamo seguendo le linee guida tracciate dal mitico astrologo Paolo Fox, che ha deciso di dedicare una parentesi molto ampia a questo segno, il quale andrà in contro a grandi cambiamenti proprio nei prossimi mesi. Siete pronti ad affrontare il nuovo anno con una marcia in più? Leggete i nostri consigli astrali in questo articolo.

Toro: certo, diciamocelo chiaramente, gli ultimi anni non sono stati facili e vi hanno trasformato profondamente, siete persone diverse ad oggi. Se in passato vi siete sforzati di fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto per evitare conflitti con persone a cui tenete davvero tanto, assumendo così un atteggiamento molto diplomatico, ora la situazione cambia completamente. Infatti, quest’anno vi sentite più decisi, e maggiormente consapevoli delle vostre azioni. Avete perfettamente la cognizione di cosa vi rende felici e cosa no, e quindi anche quello che vi piace e vi fa stare bene. Avrete, di conseguenza, un atteggiamento diverso nei confronti degli altri, senza però rinunciare alla vostra tendenza alla diplomazia.

Lavoro e amore

Infatti, negli ultimi mesi, le esperienze appena trascorse, vi hanno dato più forza, e anche una rinnovata determinazione. In molti, tra voi, hanno dovuto affrontare scelte drastiche, spesso rinunciando ai propri desideri. Questo oroscopo per il 2023, ricorda a tutti i nati sotto il segno Toro che il successo è importante, ma lo è di più la vostra felicità individuale. Cercate di non fare scelte per compiacere gli altri, ma assecondate maggiormente i vostri desideri, e lasciate perdere le ambizioni altrui. Inoltre, non dimenticate che in questi ultimi due anni, avete avuto Satuno contro e sul lavoro ci sono stati diversi problemi da affrontare. Tutto questo cambierà con il 2023: una condizione del tutto nuova, con più pianeti dalla vostra parte e una maturità che in passato non avevate. Anche l’amore ne gioverà, perché sarete più decisi e questo piacerà anche a chi vi sta intorno. Se seguirete la vostra strada sarete irresistibili, e i nuovi incontri inaspettati, potrebbero trasformarsi anche in un amore duraturo e forte.