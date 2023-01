Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2023: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2023. Primo mercoledì del mese del gennaio e dell’anno: le feste sono alle spalle, ora manca solo l’Epifania che tutto porta via. Ma per molti oggi è ritornata la quotidianità di sempre, tra lavori e impegni. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 4 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: I problemi sono stati tanti, alcuni anche di salute. Ma ora tutto è risolto. Godi della fiducia delle persone, soprattutto i tuoi cari: ripartiamo. In amore, non chiudere a prescindere le porte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ormai la tua vita è orientata fuori dall’Italia: sfrutta quest’occasione per fare nuove esperienze, conoscere nuovi amici e vedere il mondo. In amore, ancora sei il pallino dell’ex.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La tua classe è intramontabile, lo sanno anche colleghi e parenti. Sei un punto di riferimento e non devi dimenticartene mai. In amore, le persone ti notano e piaci.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: La gente ti rispetta, conosce la tua storia e soprattutto la tua professionalità. Il tuo animo ribelle deve trovare l’amore: riparti dalle persone più vicine.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Hai sempre condotto una vita estrema, perché ami avere l’attenzione su di te ed essere amato. Continua così, anche il 2023 ti sorriderà. Sull’amore, non perdere l’entusiasmo di frequentare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La tua persona è una garanzia, in fatto di garbo e sicurezza. Con classe e sagacia, riesci a superare tutti i problemi. In amore, sei l’oggetto del desiderio di ogni persona.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Tocca rilanciarsi. Questa può essere la settimana giusta, anche parlando coi propri cari, per rilanciare la propria vita e il proprio lavoro, all’insegna di un bel 2023. In amore, non perdere i treni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Per il 2023 ti servirà un manager: tutti vogliono lavorare con te. Ti cercano con insistenza, perché sei affidabile. L’amore va, a patto che tieni la calma.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Missione per il 2023? Evitiamo di renderci antipatici, specialmente sul posto di lavoro. In amore, cerca l’elasticità ed evita di far pesare le cose.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Hai tante idee in quella testa, portale avanti. Fallo e non curarti se ti aiuterà qualcuno o meno. Per l’amore, devi capire cosa vuoi: vale la pena tenere accanto partner confusi?

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se ti metti in testa qualcuna, niente e nessuno ti scalfisce. Sei un pilastro per amici e parenti. In amore, sei cosciente che quest’anno molte cose cambieranno. Speriamo in meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei una persona intraprendente: metti in pratica tutte le idee migliori per questo 2023. I colleghi apprezzeranno. In amore, vinci con il tuo fascino.