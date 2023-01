Oroscopo Paolo Fox 5 gennaio 2023: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 5 gennaio 2023. Primo giovedì del mese del gennaio e dell’anno: le feste sono quasi agli sgoccioli, all’appello manca solamente l’Epifania. Avete già preparato la golosa calza? Alcuni di voi saranno già tornati a lavoro mentre altri potranno godere ancora del meritato relax! Tuttavia, tra un’attività e l’altra, scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 4 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 5 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi in amore attenzione alle polemiche, potresti inalberarti per delle sciocchezze! Sul lavoro hai delle buone intuizioni, falle valere.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cielo interessante per l’amore, se sei solo cosa aspetti a guardarti attorno! Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: È un cielo intrigante quello di oggi, gli amori che nascono adesso hanno una marcia in più. Sul lavoro una tua richiesta troverà accoglimento.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stelle positive per l’amore, se hai nel cuore una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro interessanti novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Buon momento per rimettere in moto il cuore, le coppie di lunga data potrebbero pensare ad un progetto importante da qui alla primavera. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stelle intriganti per i single, non chiuderti in casa ma espandi la rete dei tuoi contatti. Sul lavoro non fare passi azzardati ma pondera bene ogni decisione.

Oroscopo Paolo Fox 5 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore oggi potrebbe esserci qualche discussione di troppo, cerca di essere maggiormente tollerante. Sul lavoro fai valere le tue ragioni mantenendo la calma e dei toni pacati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Emozioni interessanti per i cuori solitari, prendi le cose come vengono e lasciati andare! Sul lavoro desideri metterti in gioco e questo cielo ti darà l’opportunità di farlo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stelle interessanti per l’amore, finalmente le emozioni tornano protagoniste della tua vita! Sul lavoro i liberi professionisti avranno maggiori margini di guadagno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Finalmente in amore è tornato il sereno! Questo ti permettere di ritrovare un certo equilibrio ed una certa complicità con il partner. Sul lavoro il tuo impegno verrà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bello questo cielo per chi desidera provare emozioni autentiche dunque non restare chiuso in casa. Sul lavoro hai delle preziose intuizioni, non sottovalutarle!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore è tempo di prendere in mano le redini di una situazione. Se una persona fa il bello ed il cattivo tempo sarai proprio tu a troncare il legame. Il lavoro invece ti crea qualche agitazione ma presto delle interessanti novità movimenteranno i tuoi affari.