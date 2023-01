Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2023: quali saranno i segni fortunati dell’Epifania?

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2023. Primo venerdì del mese di gennaio e dell’anno: le feste sono quasi agli sgoccioli, con la giornata di oggi che chiude le feste natalizie con l’Epifania. Cosa avete trovato nella calza? Alcuni di voi saranno già tornati a lavoro da qualche giorno, mentre altri potranno godere ancora del meritato relax! Tuttavia, tra un’attività e l’altra, scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte umano e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 6 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Le festività natalizie vi hanno ricaricato le batterie. Sul lavoro, così come in amore, dovete sforzarvi per essere confermati ed evitare di essere rimpiazzati da qualche “terzo incomodo”. Nella vostra vita, una nuova relazione amorosa potrebbe aprirsi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Avete chiarito i problemi che vi portavate dietro al 2022. Oggi siete compresi, anche sul lavoro il vostro carisma può trasportare i vostri colleghi a collaborare con te. In amore, cedete alle lusinghe di chi vi mostra interesse.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La vita è scegliere e oggi è il momento di farlo. I dubbi vi divorano. Devi capire cosa vuoi fare da grande. Anche in amore, i dubbi non diminuiscono: chi vuoi frequentare?

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Basta essere polemici, nella vita, come sul lavoro, oggi serve concretezza: te lo chiedono anche i capi. In amore, cerca la complicità e il divertimento. Hai una cotta per una persona… fidati, sarà ricambiata: osa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’anno nuovo sarà pieno di impegni lavorativo: dovrai essere ben organizzato e stratega, per reggere il peso di tutto. In amore litighi sempre col partner e ti ha deluso? Cambia strada, inutile insistere sempre.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il vostro ottimismo è la benzina che vi permette di fare tutto bene: continuate su questa strada, i responsabili sul lavoro apprezzano. In amore, potete raggiungere qualsiasi persona.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La via più semplice non è mai quella più efficace. Sforzati, fatica, studia: solo così ti toglierai grandi soddisfazioni professionali. In amore, temi dei tradimenti: devi sondare il terreno e avere il coraggio di scoprire la verità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Nuove amicizie stravolgeranno la vostra quotidianità: nuovi impegni, lavori, obiettivi personali per quest’anno. Frequenta chi t’intriga, lascia lontano invece chi ti innervosisce a pelle.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Sei simpatico e affidabile: agli occhi di colleghi e superiori sei diventato insostituibile. La promozione è nell’aria. In amore, sei ricercato da tante persone: cerca di capire chi ti fa sentire meglio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Le sfide sono il tuo pane quotidiano. Sul lavoro, si prevede il salto di qualità. Dovrai lottare però: gli ostacoli saranno parecchi e nemmeno semplici da superare. In amore, le cose vanno splendidamente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Nuovi progetti si mostrano all’orizzonte, ma adesso è importante concludere tutto ciò che ancora non avete finito. Tenete il massimo riserbo sui vostri programmi: potrebbero anticiparvi. In amore, devi risolvere una delicata situazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Una volta che si sceglie, non si può tornare indietro. Quindi, non fatevi fagocitare dai dubbi e perseguite quello che avete programmato, senza paura. Oggi, avete la fortuna di avere una persona che vi ama e ripone fiducia in voi.