Oroscopo Paolo Fox ai Fatti Vostri: classifica e previsioni segno per segno di sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

L’Oroscopo di Paolo Fox non si smentisce mai, ed è una guida sicura, tutti i giorni, per capire cosa ci riserveranno le stelle durante la giornata, o almeno la tendenza che gli astri hanno deciso per noi, in base alle influenze dei pianeti, e che bisogna tenere in conto se si vuol avere successo nella vita, o semplicemente nella giornata. Insomma, per questi e tanti altri motivi, è sempre bene essere informati sulle previsioni del mitico Paolo Fox. Per l’ultimo appuntamento della settimana con la trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri, condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, proprio Paolo Fox è intervenuto con il suo Oroscopo per il fine settimana: ecco cosa ci riservano le stelle per sabato 22 e domenica 23 aprile.

ARIETE: Se ci sono persone che non vi seguono nei vostri piani, non fatevi troppo problemi e non prendetevela. Forse avete esagerato, ma c’è tempo per riconciliarsi con sé stetti. Weekend di relax per voi.

TORO: Ci sono troppi pensieri nella vostra testa, soprattutto quando staccate dal lavoro: l’amore non funziona molto ultimamente, ma dovete mantenere la barra dritta per recuperare.

GEMELLI: Venere vi motiva e vi ispira, soprattutto sul fronte della creatività, mentre le persone troppo responsabili ed impegnative, soprattutto in questo periodo, non fanno che annoiarvi. Sappiate però rimanere distanti.

Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: A poco a poco vi state lentamente risvegliando da un letargo che non avete di certo scelto voi, ma ormai la via è imboccata e siete pronti a rinascere al ritmo di questa incalzante primavera.

LEONE: Forse negli ultimi giorni avete fatto un po’ i matti, e vi siete arrabbiati, ma cercate ora di essere più diplomatici, se vi imponete rischiate di perdere anche occasioni importanti, oltre alla calma.

VERGINE: Siete tendenzialmente nervosi per i sentimenti che sembra non andare come vorreste, per questo meglio rimandare a domenicale decisioni importanti su questo fronte.

Oroscopo: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: Alcune persone sono insondabili e difficili da capire, soprattutto quando ci sono i sentimenti per mezzo e le cose si fanno emotivamente cariche: meglio lasciar passare un po’ di tempo per capire meglio.

SCORPIONE: Nella giornata di domenica potrebbero esserci delle complicazioni, soprattutto se vi sentite sotto pressione a causa del lavoro o di qualche altra scadenza importante. Meglio essere consapevoli in questi casi.

SAGITTARIO: Un periodo difficile, anche perché Venere è in opposizione in questi giorni: e questo vuol dire che ci saranno molte pressioni anche sul fronte degli affetti familiari.

Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: Il lavoro non vi dà le soddisfazioni che cercate da tempo ormai, sebbene l’amore e i sentimenti non vi manchino in questo periodo. Dovrete fare delle scelte nei prossimi mesi.

ACQUARIO: Un po’ nervosismo nell’aria per questo weekend, forse le cose non sono andate come speravate, o alcune proposte – non solo lavorative – non sono state accettate. Sappiate meditarci su.

PESCI: Nessuno mette in dubbio le vostre qualità, ma fare delle scelte è necessario, oltre che doveroso: dovete giocarvi il tutto per tutto, sia sul lavoro che in amore.