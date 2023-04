Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni segno per segno di sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Oroscopo Paolo Fox weekend. Ci siamo, il fine settimana è alle porte e quale momento migliore per staccare la spina dagli incalzanti ritmi lavorativi godendosi un po’ di meritato riposo? Ne approfitterete per fare una bella gita fuori porta oppure resterete in famiglia, facendovi coccolare da qualche suntuoso pranzo? Qualunque siano i vostri progetti scommetto che – tra un’attività e l’altra – siete curiosi di sapere quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli che, invece, faranno fatica ad ingranare. Sveliamo ogni dubbio con le previsioni, segno per segno, dell’amato e seguito astrologo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: weekend interessate attenzione, tuttavia, a qualche parola di troppo, altrimenti potresti correre il rischio di ferire la sensibilità della persona amata. Bene gli affari, un nuovo progetto potrebbe presto decollare ma attenzione alle spese impreviste.

Oroscopo Toro: stelle interessanti per l’amore, chissà che non sia arrivato nella tua vita un nuovo riferimento affettivo. Sul lavoro le cose da fare non mancano ma procedi con calma e cerca di vedere le cose da un punto di vista diverso.

Oroscopo Gemelli: cielo positivo per i sentimenti, se hai nel cuore una persona perché non ti fai avanti? Potresti essere piacevolmente sorpreso. Sul lavoro le occasioni per farti valere non mancheranno, sii fiducioso.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: in amore non dare adito ad inutili polemiche, ultimamente sei piuttosto agitato e ti inalberi anche per delle questioni banali. Sul lavoro non è questo il momento di tirare la corda, attenzione agli attriti con i colleghi.

Oroscopo Leone: cielo positivo per l’amore, chi ha la persona giusta al proprio fianco potrebbe decidere di mettere in cantiere un progetto di vita importante da qui all’estate. Sul lavoro, i frutti del tuo impegno non tarderanno ad essere riconosciuti.

Oroscopo Vergine: stelle un pochino nervose per i sentimenti, è come se non ti stesse bene nulla. Rimanda a domenica le decisioni importanti e mostrati maggiormente comprensivo con il partner. Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Cosa ci riserveranno le stelle in questo fine settimana? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: stelle decisamente positive in amore! Se di recente una persona carina è entrata nella tua vita non avere fretta di definire alcunché ma lascia che sia il tempo a darti tutte le risposte che cerchi. La giornata di sabato sarà decisamente intrigante. Sul lavoro, il desiderio di mettersi in gioco è forte e le occasioni per farlo non mancheranno.

Oroscopo Scorpione: in amore se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne, il confronto con il partner potrebbe darti nuovi, preziosi spunti di riflessione. Sul lavoro pondera bene le scelte e, se necessario, chiedi l’aiuto di un collega fidato.

Oroscopo Sagittario: l’amore conosci momenti di alti e bassi, ti senti un po’ disorientato, ma già dalla prossima settimana si cambia musica, preparati a vivere emozioni speciali. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: cielo un po’ nervoso per le coppie, cerca in questo weekend di mettere una pietra sopra alle incomprensioni e organizza qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più.

Oroscopo Acquario: stelle positive per i sentimenti, chi è solo potrebbe fare la conoscenza di una persona speciale. Emozioni in vista nella giornata di domenica. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, approfitta del fine settimana per staccare la spina e ricaricare le batterie.

Oroscopo Pesci: cielo davvero importante per l’amore! Finalmente il tuo cuore torna ad emozionarsi e se hai la persona giusta al tuo fianco il desiderio di costruire insieme qualcosa di importante è più forte che mai! Sul lavoro hai bisogno di nuovi stimoli ma non demordere, anzi, prosegui dritto per la tua strada e le soddisfazioni non mancheranno.