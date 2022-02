Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2022: le previsioni delle stelle

Oroscopo 12 febbraio 2022 di Paolo Fox. Siamo arrivati finalmente al weekend: oggi è sabato, molti non lavorano e possono organizzare qualcosa di rilassante, magari due giorni fuori, oppure semplicemente rilassarsi e prendersela comoda. Comunque scegliate di passare questa giornata, vediamo come gli astri influiranno su di voi e sulle vostre decisioni: le previsioni di Paolo Fox potranno aiutarvi a fare le scelte giuste! Guardiamo quindi come sarà questa giornata secondo quanto prevede il noto astrologo Paolo Fox nelle sue anticipazioni del settimanale ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Potrebbero tornare alcune problematiche nella coppia, come è successo lo scorso fine settimana. Sul lavoro è possibile vivere un po’ di ottimismo, coltivate nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore si potrebbero vivere sensazioni piacevoli, buone notizie per il fine settimana. Sul lavoro potreste decidere di cambiare le collaborazioni, anche eventualmente ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore molte novità in vista, ma dovrete cercare di mollare gli ormeggi. Buone nuove anche per i lavoratori dipendenti che potranno avere una promozione.

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buono l’amore, la Luna è con voi oggi e vi dà fiducia, quella che è mancata nel corso dei primi giorni di febbraio. Sul lavoro qualcosa non va. Affrontate i cambiamenti con cautela, soprattutto ciò che riguarda la casa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore evolverà bene, la Luna sarà presto con voi. Lunedì 14 e martedì 15 ci potrebbero essere confronti importanti. La situazione al lavoro impegna più dell’amore: molti avranno una nuova qualifica a breve.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore va meglio, finalmente la Luna non è contraria. Se vi siete allontanati dall’amore per un periodo questo sabato ci sarà un riavvicinamento. Per il lavoro bisogna aspettare i tempi giusti, le richieste possono essere avanzate ma funzioneranno dall’estate.

Oroscopo 12 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in questa giornata potrete fare un discorso molto chiaro con il vostro partner. La fine del mese è molto promettente anche sul lavoro, sappiate approfittarne.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: le emozioni che nascono in questo periodo sono importanti, soprattutto per chi è abituato a starsene da solo. Nuove posizioni comportano nuove responsabilità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ancora una giornata un po’ sottotono, ma potrete recuperare nel fine settimana. Facile che qualcuno discuta con voi sul lavoro, cercate di non pensarci.

Oroscopo 12 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: siete in uno stato di agitazione emotiva che però non dovrete sopravvalutare. Proprio voi, che non vi fermate un attimo, avete notato la frenesia di questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la situazione generale vi invita ad amare senza problemi o inibizioni di sorta. Se qualcuno vi propone un buon affare, questo è il momento opportuno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: giornata davvero molto interessante per l’amore. Potrebbero ritornare in auge relazioni di vecchia data. Incontri di lavoro importanti, Giove nel segno aiuta.