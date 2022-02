Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 7 al 13 febbraio 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 7 al 13 febbraio 2022. Eccoci, diamo il benvenuto a un’altra settimana del mese di febbraio. La prima è andata, ora ci tocca vivere questi altri sette giorni: come andrà? Chi di voi sarà più fortunato in amore o sul lavoro? Ci saranno ostacoli da superare o tutto procederà bene? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo dal 7 al 13 febbraio 2022: Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. In amore meglio non discutere. Anzi. Dovresti cercare di avvicinarti a una nuova persona, a lasciarti andare. Da marzo arriveranno delle novità perché i conflitti cesseranno, ma non utilizzare questa settimana solo per rimproveri e rivendicazioni. Tu sei sicuramente critico e selettivo, qualcuno forse non ti sta più bene. Sul lavoro, ci sono nuove responsabilità e nuovi incarichi: partirai con calma, poi tutto andrà bene. A maggio, tra l’altro, Giove sarà dalla tua parte e arriveranno delle belle opportunità. Occhio alla giornata di sabato, lascia a casa le polemiche!

Le previsioni dal 7 al 13 febbraio 2022 per il Toro

Cinque stelle per il Toro. Stai pensando a un nuovo amore? Bene, questo è il momento giusto perché le stelle ti proteggono. Le belle emoziono sono dietro l’angolo e le amicizie di ora possono rafforzarsi nei prossimi mesi: bene soprattutto con i nati sotto il segno dell’Acquario o della Vergine. Sul lavoro, se vuoi cambiare bisogna farlo la prossima settimana. Le occasioni e le opportunità non mancano, ma bisogna recuperare i soldi. Poi occhio, c’è qualcuno che ti vuole ‘male’ e ti rema contro!

Oroscopo dal 7 al 13 febbraio 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. In amore la Luna giovedì sarà dalla tua parte e il cielo promette grandi cose e bei risultati. Se ti vuoi avvicinare di nuovo a una persona fallo nel weekend perché il fascino centro non ti manca. Riconciliazioni ci saranno entro la fine di febbraio. Sul lavoro, possono arrivare dei nuovi incarichi, devi solo darti da fare. Bene le giornate per gli studenti, per chi deve superare una prova. Nuove collaborazioni in primavera, perché no?

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 7 al 13 febbraio 2022



Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore non hai più la fiducia e le storie che nascono ora sono particolari, c’è poca disponibilità. Tutto attorno a te si sta complicando, soprattutto se ti interessa una persona impegnata. La stanchezza si fa sentire, ma nell’insieme le energie non mancano e ci sarà un bel recupero. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: nei prossimi giorni riceverai una conferma e la giornata di sabato sarà ottima per stipulare dei contratti!

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 7 al 13 febbraio 2022: Leone

Quattro stelle per il Leone. Bene, in amore hai un grande fascino e le giornate di giovedì e venerdì promettono bene. Qualche complicazione si potrà superare perché le stelle sono con te e le storie nate da poco sono favorite. Ottimo e intrigante il legame con i nati sotto il segno dell’Ariete o Gemelli. Sul lavoro, stai lottando per ottenere tante cose e vorresti delle soddisfazioni. Sta iniziando una fase di recupero, che si farà sentire nelle prossime settimane!

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 7 al 13 febbraio 2022

Cinque stelle per il segno della Vergine. In amore forse sono già arrivate delle belle novità e anche se non sei più giovane il cielo promette grandi cose, devi solo farti notare. Le giornate migliori sono quelle di lunedì e martedì e ora i rapporti sono interessanti. Sul lavoro, vai avanti con i colloqui perché presto potrebbero nascere delle occasioni part-time. Hai sicuramente tanti impegni, la stanchezza si fa sentire!

Paolo Fox dal 7 al 13 febbraio 2022: il segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore cerca di mettere un po’ di attenzione, potresti non essere pienamente soddisfatto. Cerca di non ingigantire le polemiche: tu ami l’equilibrio e ultimamente non ce l’ha. Anzi, qualcuno potrebbe deluderti, occhio ai nati sotto il segno del Capricorno. Sul lavoro, le attività indipendenti, seppur faticose, alla fine porteranno un successo. Novità in arrivo durante la prossima settimana: forse riuscirai a recuperare anche una somma di denaro che credevi di aver perso!

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 7 al 13 febbraio 2022

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore la settimana promette bene per chi vuole fare nuove conoscenze, potresti anche innamorarti di qualcuno che conosci da poco. La giornata interessante, tutta da vivere, sarà quella di venerdì: torna la passione, il desiderio di lasciarti andare, ma non essere troppo critico con te stesso. Sul lavoro, Marte e Venere sono dalla tua parte: devi solo metterti in gioco perché l’energia non ti manca. Anzi, hai tanta voglia di fare!

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 7 al 13 febbraio 2022

Tre stelle per il segno del Sagittario. In amore stai vivendo storie passeggere e avrai dei colpi di fulmine, delle forti attrazioni. Non giurare amore eterno se non sei davvero convinto perché potresti prendere in giro qualcuno che non se lo merita. Sul lavoro, vai avanti con i tuoi sogni: hai del fascino, sei dinamico e nessuno sarà in grado di fermarti!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 7 al 13 febbraio 2022: Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è dalla tua parte, in amore devi solo cercare di lasciarti andare e di mettere da parte l’orgoglio. Vuoi affrontare i problemi, le stelle ti premieranno e ti faranno incontrare persone inaspettate. Sul lavoro, buoni risultati in arrivo: le idee non ti mancano, cerca solo di presentarle a chi è in grado di capirle. Nuovi incarichi stanno per arrivare, così come non mancheranno i riconoscimenti!

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 7 al 13 febbraio 2022

Quattro stelle per l’Acquario. Venere presto sarà nel tuo segno e non devi deconcentrarti. Anzi, una storia che nasce ora può diventare davvero importante perché ti farai sorprendere dall’amore. Non essere rigido e severo nelle decisioni, non giudicare chi ti sta attorno senza prima conoscere. Sul lavoro, vuoi fare qualcosa di diverso, ma è meglio evitare di fare azzardi, di essere frettolosi anche (e soprattutto) sul piano economico. Non dimenticare i nuovi progetti, presto potrai cambiare aria!

Paolo Fox, settimana dal 7 al 13 febbraio 2022: le previsioni per i Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore vuoi fare i nuovi incontri, l’oroscopo promette bene e le stelle sono dalla tua parte: non devi stare fermo. Chi ha vissuto una separazione non deve perdersi d’animo, anzi, deve andare oltre. Occhio alla giornata di giovedì, ci sarà un po’ di agitazione nell’aria. Sul lavoro, cerca di portare avanti le tue idee: Giove aiuta chi ha voglia di fare, ma ci sono forse dei debiti di troppo. Non instaurare rapporti temporanei, in questo caso è meglio lavorare in autonomia!