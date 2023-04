Oroscopo Paolo Fox e Branko maggio 2023: segni fortunati, previsioni e classifica

Oroscopo Paolo Fox e Branko maggio 2023. La primavera con i suoi colori e il suo tepore ha ormai fatto capolino nelle nostre vite ed anche il mese di maggio è pronto a partire. Le scuole stanno per terminare e, per i lavoratori, il tanto atteso momento delle vacanze appare sempre più vicino. Voi avete giù organizzato qualche viaggio o preparerete tutto all’ultimo? Qualunque siano i vostri progetti scommetto che, tra un’idea di viaggio e l’altra, non vedete l’ora di scoprire quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli invece che dovranno “stringere i denti”. Ecco a voi le previsioni, segno per segno, dei conosciuti ed amati astrologi Fox e Branko per il mese di maggio.

Oroscopo Branko oggi: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno per il 24 aprile

Oroscopo Paolo Fox maggio: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo maggio Ariete: interessanti novità in arrivo sul lavoro! Il futuro appare roseo e molti problemi che vi hanno accompagnato nel corso di questi mesi adesso troveranno una proficua soluzione. In amore invece ci vuole maggiore attenzione e i numerosi impegni lavorativi rischiano di farvi apparire distaccato e freddo agli occhi del partner.

Oroscopo maggio Toro: periodo di novità sul lavoro, accogliete il cambiamento senza reticenze e il vostro coraggio sarà premiato. Non esitate a proporre una vostra idea, risulterete vincenti. In amore le coppie di lunga data stanno pensando in grande e non escludo che, da qui all’autunno, un importante progetto di vita possa prendere forma.

Oroscopo maggio Gemelli: siete in cerca di stabilità ma questi mesi saranno piuttosto frenetici. Tenete a bada l’agitazione e non fatevi prendere dal panico, alla fine i pezzi del puzzle si incastreranno alla perfezione. In amore il momento è positivo, tante le decisioni da prendere e il desiderio di mettersi in gioco si farà sentire.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo maggio Cancro: il mese di maggio sarà caratterizzato da alti e bassi. A fronte di alcuni, meritati successi anche le gatte da pelare non mancheranno ma con la giusta organizzazione, alla fine, ne uscirete vincenti. In amore bisogna uscire dal guscio e rimettersi in gioco, nuovi incontri favoriti.

Oroscopo maggio Leone: nel mese di maggio sarete particolarmente effervescenti! Attenzione a qualche parola di troppo, altrimenti correrete il rischio di ferire la sensibilità altrui. Sul lavoro via libera alle nuove collaborazioni! Alle volte, per raggiungere i propri scopi è necessario fare squadra, dandosi la mano a vicenda.

Oroscopo maggio Vergine: il mese di maggio procederà in maniera decisamente tranquilla, questo vi permetterà di fare ordine nella vostra vita dandovi, inoltre, modo di recuperare del tempo (prezioso) per voi stessi. In amore, i single potranno fare degli incontri davvero interessanti, quindi non chiudetevi in casa.

Oroscopo Paolo Fox del mese di maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo maggio Bilancia: nel mese di maggio avrete modo di dimostrare agli altri il vostro valore, mettendo a tacere anche alcune false dicerie sul vostro conto. In amore la seconda parte del mese promette bene.

Oroscopo maggio Scorpione: mese un po’ agitato quello di maggio, è come se ne aveste decisamente abbastanza delle quotidiane incombenze della vostra vita. Sfogate i malumori attraverso lo sport. In amore dedicate il vostro tempo a chi lo merita davvero.

Oroscopo maggio Sagittario: qualche contrattempo di troppo a livello finanziario darà adito a qualche preoccupazione. Siate maggiormente oculati. In amore emozioni speciali in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2023: le previsioni amore e lavoro segno per segno

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo maggio Capricorno: in amore è ora di tagliere i rami secchi e apportare una ventata di novità alla vostra vita. Bando, dunque, alle persone che non arricchiscono il vostro essere. Sul lavoro invece saranno tante le incombenze da gestire e alle volte farete fatica a tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo maggio Acquario: nel mese di maggio il peso delle responsabilità si farà sentire, dandovi l’impressione di essere soli nello gestire tutto. Non disperate, anzi fate affidamento sulla presenza di un amico fidato che sarà in grado di offrirvi tutto il supporto necessario. In amore via libera ai nuovi incontri ma attenzione a non tenere il piede in due scarpe.

Oroscopo maggio Pesci: finalmente, dopo settimane decisamente impegnative, avrete modo di rilassarvi e di tirare un sospiro di sollievo. Nuove opportunità lavorative in vista, cogliete la palla al balzo. In amore invece il periodo è davvero positivo per coloro che desiderano rimettere in moto il cuore anche sperimentando emozioni mai provate prima.

Le previsioni di Branko per il mese di maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo maggio Ariete: L’influenza positiva di Marte e Mercurio ti regalerà una forza che non avevi mai visto prima. Anche in amore potrai contare su momenti di intensa passione e complicità con il partner. Sfrutta al massimo questo momento per prendere decisioni importanti e per realizzare i tuoi obiettivi.

Oroscopo maggio Toro: il mese di maggio sarà positivo, soprattutto in amore. Le coppie di lunga data da qui all’autunno potranno, infatti, mettere in cantiere un progetto importante e ritrovarsi più complici che mai. Sul lavoro, invece, le cose da fare non mancheranno ma alla fine ne uscirai vincente.

Oroscopo maggio Gemelli: per i sentimenti maggio sarà un mese intenso, che ti darà anche qualche gatta da pelare. Tuttavia, alla fine i tuoi sforzi saranno ricompensati e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Se devi chiudere un accordo non tergiversare ma esponi alla controparte le tue reali esigenze.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo maggio Cancro: vita sentimentale sotto tono nel mese di maggio, se hai nel cuore una persona cos aspetti a farti avanti? La situazione migliora in campo lavorativo in quanto potrai contare su una situazione di maggiore stabilità che ti renderanno maggiormente sicuro di te stesso.

Oroscopomaggio Leone: mese positivo quello di maggio, i sentimenti potranno contare su un buon vigore e anche la sfera lavorativa vivrà un momento di crescita. Se hai la persona giusta al tuo fianco non escludo la possibilità di mettere in cantiere un importante progetto di vita. Sul lavoro i liberi professionisti riceveranno delle proposte interessanti.

Oroscopo maggio Vergine: alcuni contrattempi di troppo potranno fare capolino nel mese di maggio e renderti un pochino agitato. Tuttavia, non cedere il passo allo sconforto ma lavora sodo per realizzare i tuoi obiettivi e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Sul lavoro accordi interessanti in vista ma attenzione a qualche polemica di troppo.

Oroscopo Branko oggi: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno per il 24 aprile

Oroscopo Branko aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo maggio Bilancia: momento decisamente positivo per i sentimenti, nella tua vita è entrata una persona carina e la voglia di mettersi in gioco si farà sentire. Sul lavoro le cose da fare non mancheranno ma alla fine ne uscirai vincente.

Oroscopo maggio Scorpione: stelle positive per l’amore, favoriti i single alle prime esperienze amorose. Sul lavoro non dare adito ad inutili polemiche ma punta sulla democrazia, una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Oroscopo aprile Sagittario: maggio sarà un mese decisamente forte e positivo! Sul lavoro alcuni progetti conosceranno nuovi sbocchi permettendoti di andare lontano. In amore le occasioni per rimettere in moto il cuore non mancheranno ma attenzione a non tenere il piede in due scarpe.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo maggio Capricorno: stelle un pochino nervose per i sentimenti nel mese di maggio. Alle volte con il partner sei un po’ troppo severo e tendi a creare un muro che non si addice alla tua personalità in quanto sotto sotto sei molto dolce ed affettuoso. Il lavoro conosce un momento di stabilità e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo maggio Acquario: in amore nel mese di maggio ci saranno degli alti e bassi, cerca di comprendere che cosa vuoi e agisci di conseguenza. È inutile perdere tempo prezioso dietro persone che non hanno i tuoi medesimi interessi. Sul lavoro avrai tante cose da fare ma alla fine i tuoi sforzi saranno premiati.

Oroscopo maggio Pesci: cielo decisamente positivo per l’amore! Avrai modo di metterti in gioco e riscoprire emozioni che credevi sepolte. Sul lavoro finalmente si comincia a respirare, hai voglia di sperimentare e di metterti in gioco e le occasioni per farlo non mancheranno!