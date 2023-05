Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend: le previsioni di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend. Ci siamo, il momento più atteso della settimana, quello dove ci si può finalmente rilassare, può dirsi alle porte! Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? Resterete a casa oppure approfitterete delle Festa della Mamma per mettere piede fuori casa con una rigenerante gita fuori porta? Qualunque siano i vostri programmi, scommetto che non vedete l’ora di scoprire quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli invece che dovranno “stringere i denti” nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023. Ecco a voi le previsioni, segno per segno, dei conosciuti ed amati astrologi Fox e Branko!

Oroscopo Paolo Fox maggio 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: weekend movimentato per i nati del segno, gli impegni e le cose da fare non mancano ma con la giusta organizzazione ala fine ne uscirai vincente. Non lasciarti sopraffare dallo stress ma procedi per gradi, facendo una cosa per volta. In amore, se il tuo cuore è solo faresti bene a guardarti attorno.

Toro: fine settimana positivo per i nati del segno che, finalmente, avranno modo di staccare la spina e di rilassarsi un po’. Approfitta di questa situazione astrologica favorevole per passare del tempo con la tua famiglia, lo spirito ne gioverà! Invece, se sei single cerca di allargare la cerchia dei tuoi contatti. Incontri favoriti.

Gemelli: in questo fine settimana dovrai affrontare delle sfide ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Cerca tuttavia di non dare adito ad inutili polemiche ma vai dritto per la tua strada. In amore, le coppie di lunga data da qui al prossimo autunno potranno mettere in cantiere un progetto importante.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: in questo weekend la voglia di mettersi in gioco e di sperimentare garantiranno la buona riuscita di un progetto. Sfrutta le tue intuizioni e non te ne pentirai, presta però maggiore attenzione alle spese. In amore invece se hai da poco conosciuto una persona carina non fartela scappare anzi approfitta del fine settimana per organizzare qualcosa di piacevole.

Leone: una grande sicurezza e grinta faranno capolino nel tuo segno questo fine settimana dandoti l’impressione di essere invincibile. Gli altri ti guarderanno sotto una luce diversa e non esiteranno a voler essere parte della tua cerchia. L’amore richiede maggiore attenzione, passa più tempo con il partner e non riversare sulla coppia eventuali tensioni lavorative.

Vergine: in questo fine settimana ti ritroverai ad affrontare alcune sfide, non perderti d’animo, alla fine ne uscirai vincitore! Sul lavoro sarà possibile siglare dei nuovi, interessanti accordi. Se hai una trattativa in sospeso chiudila entro la prossima settimana. In amore invece i single avranno una marcia in più!

Oroscopo Paolo Fox di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Bilancia: fine settimana positivo per i nati del segno che si sentiranno rilassati e felici. Anche se la stanchezza si fa sentire, sul lavoro le cose procedono senza troppi intoppi e una tua richiesta potrà trovare accoglimento. Momento positivo anche per l’amore, se di recente hai conosciuto una persona carina non fartela scappare, con il tempo il legame potrebbe rivelarsi importante.

Scorpione: fine settimana interessante per i nati del segno che potranno contare su una serie di intuizioni fortunate! Bene i nuovi progetti, le nuove collaborazioni sono favorite! In amore i single hanno una marcia in più! Quindi, se hai nel cuore una persona cosa aspetti a farti avanti?

Sagittario: fine settimana un po’ turbolento per i nati del segno che dovranno affrontare alcune sfide. Non temere, con la giusta organizzazione alla fine riuscirai a portare a termine ogni compito e le soddisfazioni non mancheranno. In amore le coppie hanno bisogno di ritrovarsi, perché non organizzi qualcosa di bello insieme al partner?

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023: le previsioni amore e lavoro segno per segno

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: fine settimana positivo per i nati del segno che potranno finalmente staccare la spina e rilassarsi un po’. Sul lavoro gli affari procedono a ritmo serrato, la stanchezza si fa sentire ma le soddisfazione alla fine non mancheranno! In amore chi è in coppia da tempo potrà finalmente mettere in cantiere un importante progetto di vita.

Acquario: cielo di alti e bassi quello del fine settimana per i nati del segno che dovranno superare alcune sfide. Non prendere le cose troppo di petto ma affrontale poco per volta e, se necessario, fatti aiutare da una persona amica! In amore potrebbero esserci delle tensioni di troppo, non tirare troppo la corda e rimanda le decisioni importanti alla prossima settimana.

Pesci: momento positivo per i nati del segno, hai tanta voglia di fare e le occasioni per metterti in gioco non mancheranno! Sul lavoro ci sono ancora degli alti e bassi ma alla fine riuscirai ad ottenere tutto quello che desideri. In amore se hai nel cuore una persona non farti prendere da inutili ansie ma goditi il momento invece se sei single non esitare a guardarti attorno.

Le previsioni di Branko per il fine settimana: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: in questo fine settimana una bella energia sarà pronta a fare capolino nel tuo segno regalandoti una grinta e una determinazione che non pensavi di avere. Favorite le relazioni interpersonali, la tua abilità comunicativa ti permetterà di risolvere facilmente alcune controversie. Bene l’amore, se sei solo guardati intorno.

Toro: fine settimana un po’ faticoso, dovrai affrontare alcune sfide ma alla fine te la caverai egregiamente. Non perdere la fiducia in te stesso e, se necessario, non esitare a chiedere il sostegno di una persona amica. In amore sono in arrivo delle belle emozioni, cerca di lasciarti andare, cogli l’attimo, senza pensare troppo al futuro.

Gemelli: una bella creatività investe il tuo segno zodiacale, avrai modo di dimostrare agli altri il tuo valore e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore le coppie di lunga data potrebbero mettere in cantiere un’importante progetto di vita insieme, invece i single potranno contare su una serie di fortunati incontri. Belle emozioni in arrivo.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: in questo fine settimana le cose da fare non mancheranno e talvolta potresti risentire di un certo affaticamento. Affronta una cosa alla volta e non temere di dover declinare qualche invito. Cielo intrigante per l’amore, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti?

Leone: qualche polemica di troppo potrebbe fare capolino nel weekend, rendendoti piuttosto nervoso. Attenzione alle parole, conta dieci volte prima di esporti, altrimenti potresti rischiare di ferire la sensibilità di una persona cara. In amore non è il momento di tirare troppo la corda, rimanda alla prossima settimana le decisioni importanti.

Vergine: in questo weekend potresti trovarti ad affrontare alcune situazioni sfidanti, cerca di non agitarti eccessivamente ma procedi un passo alla volta. Bene l’amore, se hai da poco conosciuto una persona carina non fartela scappare! Incontri fortunati per i single a patto che non restino chiusi in casa.

Oroscopo Branko oggi 12 Maggio: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

‎Bilancia: fine settimana intrigante da tanti punti di vista, avrai delle buone intuizioni che ti permetteranno di metterti in gioco e le soddisfazioni non mancheranno. In amore sei preso da una persona ma alle volte non ne comprendi a pieno gli atteggiamenti. Non forzare nulla, il tempo a darti tutte le risposte che cerchi.

Scorpione: anche se avrai tante cose da fare cerca in questo fine settimana di ritagliarti del tempo per te stesso, così da ripartire più carico che mai! Bene le relazioni interpersonali, la tua abilità comunicativa ti renderà particolarmente empatico con chi ti circonda. I cuori solitari farebbero bene a guardarti attorno, intriganti emozioni in vista.

Sagittario: in questo fine settimana l’energia non ti manca! Perché non ne approfitti per organizzare qualcosa di piacevole con le persone a te care? Buon momento per l’amore, le coppie di lunga data potranno finalmente realizzare un importante progetto rimasto chiuso nel cassetto per troppo tempo. Sul lavoro, invece, i liberi professionisti avranno una marcia in più!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: fine settimana un po’ faticoso per i nati del segno ma con la giusta organizzazione riuscirai a superare ogni ostacolo. Attenzione alla finanze, ultimamente hai dovuto affrontare tante spese. In amore le coppie di lunga data hanno bisogno di ritrovarsi mentre i sigle potrebbero fare la conoscenza di una persona carina che li aiuterà a riscoprire il lato più affettuoso della vita.

Acquario: sprizzi energia da tutti i pori e gli altri ti guarderanno sotto una luce diversa, non esitando a voler essere parte della tua cerchia. Le relazioni interpersonali sono favorite, la tua abilità comunicativa di permetterà di costruire dei legami sinceri e solidi nel tempo. Bene l’amore, se hai nel cuore una persona cosa stai aspettando a farti avanti?

Pesci: il momento è positivo da tanti punti di vista, a partire dai sentimenti! Se sei solo le occasioni di incontro non mancheranno mentre se hai già un riferimento affettivo sarà possibile rafforzarlo, ponendo così le basi di una relazione che nel corso del tempo si rivelerà importante. Sul lavoro ci sono ancora delle incertezze e delle problematiche da sanare ma non scoraggiarti, in arrivo interessanti opportunità.