Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend, le previsioni di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox e Branko weekend. Ci siamo, il momento più atteso della settimana, quello dove ci si può finalmente rilassare, può dirsi alle porte! Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? Una gita fuori porta, un pranzo con i parenti, quattro chiacchiere con gli amici, quali sono i vostri programmi queste primaverili giornate? Tra un’idea e l’altra scommetto però che non vedete l’ora di scoprire quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli invece che dovranno “stringere i denti” nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023. Ecco a voi le previsioni, segno per segno, dei conosciuti ed amati astrologi Fox e Branko!

Oroscopo Paolo Fox maggio 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: weekend interessante per i nati del segno che tuttavia dovranno fare i conti con qualche nervosismo di troppo. Attenzione alle parole, altrimenti rischiate di ferire la sensibilità di una persona cara. Sul lavoro le cose da fare sono tante, non esitare a chiedere l’aiuto di un collega fidato.

Toro: una bella grinta farà capolino nel fine settimana rendendovi più determinati che mai! Bene l’amore, perché non approfittate della giornata di domenica per organizzare qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro le nuove proposte saranno da valutare con cura.

Gemelli: la Luna nel segno regala una bella vitalità, le nuove storie hanno una marcia in più! Invece, se sei single cosa aspetti a guardarti intorno? Sul lavoro novità e chiamate in arrivo, attenzione a non rivangare il passato.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: bello questo fine settimana per gli incontri, se hai nel cuore una persona non pensare troppi e buttati! Emozioni intriganti in arrivo. Sul lavoro invece anche se ci saranno degli imprevisti da affrontare, Giove favorevole porterà nella vostra vita qualcosa di nuovo.

Leone: in questo weekend i rapporti con Gemelli e Bilancia saranno favoriti. La Luna vi supporta e vi riscoprirete più romantici che mai. Sul lavoro piano piano si recupera ma dovete mettere a punto delle nuove strategie che non comportino un eccessivo dispendio di denaro.

Vergine: nel fine settimana sarà possibile recuperare un sentimento e le coppie ritroveranno, finalmente, un certo equilibrio. Via libera invece ai nuovi amori per i single. Sul lavoro non è tempo di osare, stai lontano dalle polemiche e prosegui dritto per la tua strada.

Oroscopo Paolo Fox di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

Bilancia: davvero interessante questo fine settimana per l’amore! Se vi interessa una persona non esitate, il bell’aspetto della Luna vi supporterà. Sul lavoro invece le cose da fare non mancano e la stanchezza accumulata si fa sentire, in queste giornate cercate di staccar la spina e ritagliatevi del tempo per voi stessi!

Scorpione: in questo fine settimana potrebbero esserci delle discussioni di troppo in amore, evitate le discussioni inutili e rimandate le decisioni importanti alla prossima settimana. Sul lavoro sono possibili nuovi accordi e in alcuni casi una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Sagittario: weekend agitato per i nati del segno a causa dell’opposizione lunare. Cercate dunque di non dare adito a inutili discussioni e prima di esporvi contate fino a dieci. Sul lavoro hai delle preziose intuizioni ma attenzione a non farti prendere dall’agitazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023: le previsioni amore e lavoro segno per segno

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: incontri favoriti in questo fine settimana! Se sei solo faresti bene a guardarti intorno, una persona carina potrebbe fare capolino nella tua vita. Sul lavoro invece le cose da fare non mancano e alla sera arrivi a casa stanco. Cerca dunque in queste giornate di staccare la spina e prenditi del tempo per te stesso!

Acquario: questo fine settimana dal punto di vista dei sentimenti sarà un po’ particolare. Con il partner potrebbero esserci dei malintesi, fai attenzione alle parole e rifletti bene prima di esporti! Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e le occasioni per farlo non mancheranno! I liberi professionisti riceveranno una chiamata interessante.

Pesci: le giornate del fine settimana saranno all’insegna della confusione. In amore ti interessa una persona ma non sei pienamente convinto, parla apertamente con il partner dei tuoi dubbi. Sul lavoro c’è qualche tensione e malinteso di troppo ma presto le cose andranno meglio. Interessante la giornata di domenica.

Le previsioni di Branko per il fine settimana: Ariete, Toro e Gemelli

Passiamo adesso all’oroscopo di Branko per questo fine settimana! Ecco cosa vi riserveranno le stelle nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023!

Ariete: in amore cerca di mantenere una certa calma e razionalità. Non è il momento di prendere decisioni avventate, piuttosto se c’è qualcosa che non va sii sincero e parlane apertamente con il partner. Sul lavoro hai tante cose da fare ma se necessario non esitare nel chiedere l’aiuto di un collega esperto e fidato.

Toro: emozioni interessanti renderanno le giornate del fine settimana particolarmente affettuose facendoti riscoprire il lato più dolce della vita. Incontri favoriti per i single. Sul lavoro le cose da fare non mancano ma cerca anche di ritagliarti del tempo per te.

Gemelli: se il tuo cuore è solo, le giornate del fine settimana offrono delle intriganti occasioni di incontro! Se invece hai già un riferimento affettivo al tuo fianco perché non organizzi qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: bello questo cielo per l’amore, emozioni intriganti in arrivo! Se hai nel cuore una persona non pensare troppo al futuro ma goditi il momento, tutto il resto verrà da se. Sul lavoro opportunità interessanti in arrivo, sii ricettivo.

Leone: in questo fine settimana le coppie si riscopriranno più complici e affiatate che mai! Dopo un momento di tensione è, finalmente, tornato il sereno e ti senti libero di esprimere liberamente ciò che provi! Bene gli affari, una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Vergine: belle emozioni in arrivo per i single, un invito inaspettato potrebbe farti battere il cuore come non accadeva da tempo! Sul lavoro alcuni accordi sono da rivedere ma attenzione alle scelte avventate, prima di esporti chiedi il parere di una persona esperta.

Oroscopo Branko oggi 12 Maggio: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

‎Bilancia: fine settimana ballerino per i sentimenti, potrebbero esserci dei malintesi ma da chiarire. Se con il partner c’è qualcosa che non va non ti tenere le cose dentro ma sii sincero e parlane apertamente. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, approfitta di questa giornate per staccare la spina e rilassarti.

Scorpione: fine settimana agitato per l’amore, qualche malinteso di troppo potrebbe minare la serenità della coppia! Mostrati maggiormente comprensivo e accogliente con il partner. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire, cerca di rilassarti e ritagliti del tempo per te.

Sagittario: cielo agitato per i sentimenti, cerca in questo fine settimana di non tirare troppo la corda e mantieniti lontano dalle inutili polemiche. Sul lavoro il desiderio di mettersi in gioco si fa sentire e le occasioni per farlo non mancheranno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: cielo interessante per i sentimenti! Le coppie di lunga data si riscoprono più vicine e complici che mai e quale occasione migliore se non il weekend per trascorrere del tempo insieme? Sul lavoro in arrivo proposte interessanti e da valutare con cura.

Acquario: weekend interessante per i sentimenti, se ti interessa una persona perché non ti butti? Emozioni speciali in arrivo. Sul lavoro gli affari procedono bene, hai tante cose da fare ma alla fine il tuo impegno sarà premiato. Attenzione pero alle spese di troppo.

Pesci: nel fine settimana regnerà un po’ di confusione. Se ti interessa una persona cerca di trascorrere più tempo con lei e non pensare troppo al futuro, alla fine le cose andranno da sé. Sul lavoro sei un po’ insofferente, il desiderio di cambiare si fa sentire ma non prendere scelte avventate, potresti pentirtene.