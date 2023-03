Oroscopo Paolo Fox Festa della Donna 8 marzo 2023: le previsioni e la classifica dei segni. è 8 marzo 2023, Festa della Donna, ed anche oggi eccoci all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata.

L’oroscopo Paolo Fox per la Festa della Donna

Ariete

Soprattutto nelle cose che non sono importanti, dovresti essere meno rigido e più aperto al dialogo con il tuo partner. Entrambi avete bisogno di sentirvi più rilassati a casa. Se oggi sei costretto a sbrigare pratiche burocratiche, andrai in giro più del normale. Ti mancheranno documenti o moduli e perderai buona parte della giornata. Se le esigenze di investimento del tuo progetto imprenditoriale sono maggiori di quanto ti puoi permettere, non mettere a rischio il tuo patrimonio personale o familiare. Meglio trovare un partner.

Toro

Se stai preparando un trasloco o un cambiamento a casa, non attendere. Porta i lavori in sospeso il più avanti possibile, altrimenti l’operazione sarà in seguito un calvario. Sebbene la fortuna sia dalla tua parte, su questo non ci sono dubbi, uscire dalla situazione in cui ti trovi non dipende da altre persone, ma da te stesso. Se fai uno sforzo, puoi superare tutti gli ostacoli. La tua ascesa nella carriera ha suscitato l’ammirazione di alcuni e l’invidia di altri. In coppia, cerca di ascoltare di più i consigli della persona che è al tuo fianco.

Gemelli

Alcune delle principali preoccupazioni che occupano il tuo tempo ti daranno una pausa oggi. Cogli l’occasione per occuparti un po’ di più della tua famiglia e dei tuoi amici. Potresti anche fare una passeggiata per schiarirti le idee. Il rapporto con il proprio partner attraversa momenti molto burrascosi. Stai vivendo momenti di stabilità che promettono di durare, soprattutto in campo professionale e finanziario. Spera che rimanga così per molto tempo.

Cancro

Nessuno sforzo da parte tua sarà vano. Anche se non vedi risultati a breve termine, quell’energia che hai rilasciato deve tornare da te da qualche parte nell’universo infinito. Oggi avrai difficoltà a determinare quale sia il percorso più appropriato da seguire in una situazione nuova. Se puoi, ritarda le decisioni fino a quando non sei sicuro. Cerca di aprire un po’ di più i tuoi orizzonti intellettuali, socializza con nuove persone e impara da chi ne sa più di te. Il tuo spirito ha bisogno di nuove fonti da cui bere.

Leone

Sbarazzati delle cose inutili, soprattutto quelle che hanno a che fare con il denaro o con spese importanti. Oggi è un giorno soggetto a errori motivati ​​dall’avidità. Buona giornata anche per ascoltare le persone da cui di solito ti allontani. Hai una mente particolarmente aperta e potrai beneficiare di un consiglio sincero. Al lavoro, ti ritrovi più ansioso e irrequieto del solito e non sai quale sia la causa. Le nuove responsabilità possono essere uno dei fattori chiave.

Vergine

Giornata destinata a ricevere qualche piacevole sorpresa in campo lavorativo. Magari un contratto tanto desiderato per ritrovare stabilità. Dovresti cercare l’amore un po’ più attentamente. Non tutto va bene e negli ultimi tempi tendi a mescolare i sentimenti a causa del tuo forte bisogno di dare e ricevere affetto. Finalmente oggi riuscirai a far prevalere la verità sulle bugie che alcune persone hanno diffuso su di te. Non preoccuparti di trovare scuse e vai avanti, ma non dimenticare.

Bilancia

Le relazioni con i tuoi vicini sono complicate da una questione banale che un malinteso sta ingigantendo. Prova a metterti nei panni degli altri per un momento. Qualche eccesso sarà oggi all’origine di un malessere generale che renderà la vostra giornata molto in salita. Cerca di fare passi lenti ma sicuri, non sei felice. Se puoi, vai a casa. Se hai intenzione di acquistare elettrodomestici, cerca di confrontare e informarti il ​​più possibile, perché risparmiando qualche euro puoi ritrovarti molto presto con seri problemi.

Scorpione

Per quanto assurde e inefficaci possano sembrare, ascolta le proposte che ti fanno oggi i tuoi collaboratori, perché una di esse varrà il suo peso in oro. Non è una semplice metafora. Mettere a tacere le cose che pensi per non danneggiare gli altri è giustificato solo se non danneggia te stesso. A volte è meglio aprire il vaso di Pandora e vedere cosa succede. In tempi di scarsità, è meglio che tu ti dedichi completamente alle cose che sai fare senza sforzo piuttosto che insistere nel nuotare controcorrente. Aspetta tempi migliori.

Sagittario

Il superlavoro ti sta facendo commettere errori importanti in famiglia. Dici quello che non dovresti e non fai quello che dovresti. Presta più attenzione e investi un po’ più di tempo per migliorare l’efficacia del tuo lavoro. A volte ripeti gli stessi errori più e più volte perché non ti fermi a correggere alcune routine imperfette. I momenti di dubbio attaccheranno il corpo principale delle tue convinzioni ideologiche. Non aver paura del cambiamento. Rifletti e agisci in seguito senza paura e di conseguenza.

Capricorno

Sebbene ordine e chiarezza siano i tuoi principali motti, a volte le cose non vanno come vorresti. Non rifiutare qualcosa di interessante oggi solo per mancanza di ordine. Non sentirti in colpa se hai l’opportunità di uscire e divertirti mentre il tuo partner deve restare a casa per motivi di lavoro. Non ha alcun senso. In queste settimane sei sempre l’ultimo a sapere cosa sta succedendo intorno a te. Cerca di essere più attento.

Acquario

Devi essere un po’ più pratico nel rapporto con gli altri. La tua natura generosa ti porta a fare sforzi per gli altri che possono costarti denaro e persino la tua salute. Un impegno molto serio bussa alla tua porta. È una decisione molto importante e se hai dei dubbi, è meglio dire di no. Almeno per ora. La tentazione di farsi giustizia da soli ti porterà solo problemi. Nonostante tu ottenga poco con le lamentele ordinarie, non lanciarti in un piano di vendetta, ti scotterai.

Pesci

La vanità regolerà il tuo comportamento oggi in modo eccezionale. Ciò può significare decisioni sconsiderate o eccessivamente ottimistiche. Sii un po’ più modesto e realistico. Ti senti orgoglioso del tuo lavoro e questo è un buon segno. Continua così e non adagiarti sugli allori, perché hai appena vinto una battaglia, ma la lotta è molto lunga. Oggi dovrai prendere una decisione su una persona con cui hai avuto una relazione sentimentale in passato e che potrebbe condizionare il tuo giudizio. Se puoi, lascia che sia qualcun altro a decidere.