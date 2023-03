Oroscopo Branko weekend, le previsioni segno per segno di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023

Oroscopo Branko weekend. Ancora una manciata di ore e, finalmente, potremo dare al benvenuto al weekend! Messi da parte gli impegni lavorativi e di studio, quali sono i vostri programmi per sabato 4 e domenica 5 marzo? Tra chi ne approfitterà per passare del tempo con i propri familiari ed amici e chi, invece, si concederà una piccola gita fuori porta, le cose da fare anche nel fine settimana non mancheranno. Scommetto però che tra un’attività e l’altra siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Quali saranno i segni maggiormente fortunati? Ed ancora, ci sarà qualcuno che otterrà la tanto desiderata promozione sul lavoro? E in amore? Insomma, sono tanti gli interrogativi da sciogliere. Non indugiamo oltre e affidiamoci alle previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko che non delude mai.

Oroscopo Branko oggi: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko weekend: le previsioni per l’Ariete, il Toro e i Gemelli

Ariete: in questo fine settimana devo fare ordine tra i pensieri e ritrovare una certa tranquillità d’animo. Se ti diranno qualcosa che non reputi opportuno prima di esporti pensaci due volte. Possibili rallentamenti in vista ma non scoraggiarti, piano piano ogni cosa tornerà al suo posto.

Toro: stelle un pochino agitate quelle del fine settimana, cerca di restare calmo. Agitarsi senza cercare una soluzione non ti porterà lontano, favoriti gli investimenti su una nuova attività.

Gemelli: è un momento positivo per gli affari, i nuovi progetti presto prenderanno quota. Tuttavia, prima di buttarsi a capofitto in nuove realtà sarà bene organizzarsi e non lasciare nulla al caso.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: sono in arrivo delle belle opportunità, quindi non lasciare che alcune problematiche del passato possano minare questa ventata di aria fresca. Metti in pratica le tue idee e combatti per raggiungere i tuoi obiettivi.

Leone: alle volte sei troppo impulsivo e devi cercare di mitigare un po’ il tuo temperamento. Attenzione alle discussioni con i colleghi o con un capo, prima di esporti misura con cura le parole da dire.

Vergine: non lasciare che le cose si accumulino. Pertanto, se hai un progetto in sospeso cerca di chiuderlo. Cielo positivo per l’amore, tutto acquista un senso diverso e maggiormente profondo quando ci metti impegno e cuore.

Branko e le previsioni per il fine settimana: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: la rinnovata fiducia in te stesso ti spinge a guardare le cose con maggiore ottimismo. Gli affari procedono bene e nel giro di poco potresti siglare degli importanti accordi. Osa e non avere paura di nulla.

Scorpione: ci saranno alcuni nodi da sciogliere sul lavoro ma alla fine il quadro diventerà chiaro. Sei preoccupato per le condizioni di salute di una persona cara ma cerca di rilassare un po’ la mente.

Sagittario: rifletti bene prima di prendere delle decisioni avventate altrimenti rischi di pentirtene. In caso di conflitti sii sincero, ricorda che le bugie hanno le gambe corte.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: la tua agenda è fitta di impegni in quanto in tutte le attività che fai cerchi sempre di migliorarti. Ricorda però che anche tu hai bisogno di staccare la spina e di rilassarti un po’.

Acquario: in arrivo delle belle novità, sorridi alla vita e guarda le cose con ottimismo, alla fine tutto andrà come avevi previsto e una bella grinta investirà il tuo essere.

Pesci: momento davvero positivo, sfrutta al meglio ogni occasione e metti al bando inutili remore. Una persona del passato potrebbe tornare a fare capolino nella tua vita.