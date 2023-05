Oroscopo Paolo Fox sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: le previsioni segno per segno del weekend

Oroscopo Paolo Fox weekend. Finalmente, il momento più atteso della settimana sta per arrivare. Cosa ci riserveranno le stelle? Il fine settimana è sinonimo di relax e divertimento, un momento da dedicare a se stessi e alle persone a cui si vuole bene, approfittando dell’assenza degli impegni lavorativi che, durante la settimana, scandiscono la quotidianità di ognuno di noi. Cosa farete in questo weekend? Una piccola gita fuori porta, un pranzo in famiglia? Qualsiasi siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserveranno le stelle e quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. Di seguito le previsioni dell’amato e seguito astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: il weekend promette, ti troverai a gestire tanti impegni e questo potrebbe renderti un pochino nervoso ed irritabile. Cerca di seguire i tuoi ritmi e se, necessario, non esitare a chiedere l’aiuto di una persona di cui ti fidi. Stelle interessanti per l’amore, se ti interessa una persona perché non ti butti?

Toro: fine settimana romantico per i nati del segno che tornano finalmente a riscoprire il lato più dolce ed affettuoso della vita! Se invece sei solo cerca di ampliare la rete dei tuoi contatti. Sul lavoro invece alcune collaborazioni saranno da rivedere.

Gemelli: hai una bella vitalità grazie al positivo aspetto della Luna! Se il tuo cuore è solo faresti bene a guardarti attorno, emozioni speciali in arrivo. Cielo positivo per il lavoro, via libera ai nuovi progetti.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: bello questo cielo per i sentimenti, se hai al tuo fianco una persona carina il desiderio di concretizzare un importante progetto di vita insieme si fa sentire. Sul lavoro invece favoriti i contatti con altre città, interessanti proposte in vista dell’estate.

Leone: in questo fine settimana una grande forza e determinazione faranno capolino nel tuo segno rendendoti più attivo che mai! Cerca tuttavia di non strafare e ricordati di riposare. Bel cielo per l’amore, incontri fortunati per i sigle.

Vergine: stelle positive per le coppie che hanno voglia di mettersi in gioco e concretizzare un importante passo di vita insieme, penso a chi ha in mente di andare a convivere o di sposarsi. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, approfitta di queste giornate per riposarti.

Cosa ci riserveranno le stelle in questo fine settimana? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: cielo intrigante per l’amore! Se hai nel cuore una persona non farti prendere da ansie immotivate ma lascia che sia il tempo a darti tutte le risposte che cerchi. Sul lavoro invece via libera ai nuovi progetti, fai valere le tue intuizioni.

Scorpione: in questo fine settimana qualche discussione di troppo potrebbe minare la stabilità della coppia. Rimanda alla prossima settimana tutte le decisioni importanti. Sul lavoro cerca di restare calmo, non è il momento di prendere decisioni avventate.

Sagittario: stelle positive per l’amore, se il tuo cuore è solo faresti bene a guardarti intorno. Sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro? Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma i tuoi sforzi saranno presto premiati.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: cielo interessante per l’amore, le coppie si riscopriranno più affiatate e complici che mai! Invece, se sei single e ti interessa una persona cosa aspetti a buttarti? Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Acquario: durante il fine settimana potrebbero esserci delle discussioni di troppo con il partner, non alimentare inutili polemiche ma mostrati accogliente e comprensivo. Sul lavoro hai delle intuizioni interessanti, falle valere!

Pesci: in amore c’è un po’ di confusione, tuttavia non lasciare che dei piccoli dubbi interferiscano nella tua relazione. Se con il partner c’è qualcosa che non va sii sincero e parlane apertamente. Giornata emozionante quella di domenica. Sul lavoro c’è un po’ di insofferenza ma presto le cose andranno meglio.