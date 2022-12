Oroscopo Paolo Fox sabato 24 dicembre 2022: le previsioni per la Vigilia di Natale

Oggi è il 24 dicembre e le strade sono addobbate a festa in questo giorno di grande gioia in cui siamo circondati dall’amore di amici e parenti. La Vigilia di Natale è sempre un momento ricco e carico di aspettativa, perché il giorno dopo ci sarà da scartare un bel po’ di regali sotto l’albero. Nella giornata di oggi, però, le buone notizie non mancano, perché oltre al buon cibo e ai regali c’è anche qualcos’altro che vi terrà compagnia: l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: sentimenti offuscati nella mattinata, si consiglia di non prendere decisioni affrettate, soprattutto se siete in una relazione stabile. Arriveranno nuove opportunità di lavoro per chi saprà coglierle.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sarà una giornata positiva perché avete le stelle dalla vostra parte, ritroverete un affetto che avevate perso da tempo. Attenzione all’ambito lavorativo, dovrete prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata stralunata per i gemelli, attenzione ai segnali che vi arrivano e non state con la testa fra le nuvole. Vi sarà richiesta una grande concentrazione per portare a termine i vostri progetti. Abbiate fiducia in quello che vi aspetta.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sarà una giornata difficile ma riceverete anche una bella sorpresa, attenzione ai nuovi incontri. Il lavoro andrà sempre meglio e vi sentirete motivati a migliorare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le stelle sono dalla vostra parte, rimanete vigili per non farvi travolgere dall’entusiasmo. Ogni momento difficile a lavoro sarà ricompensato dal grande affetto dei vostri cari.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Attenzione a non esagerare, in amore e con il lavoro. L’equilibrio non è il vostro forte, ma potete sempre migliorare. Mantenete alta la fiducia nelle vostre capacità.

Come andrà la vigilia di Natale per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Una brutta sorpresa vi attende oggi, ma con la vostra caparbietà sarete in grado di fronteggiarla. Molto bene il lavoro, ma attenzione a non perdere di vista tutto il resto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sarete i migliori in ambito lavorativo e riceverete grandi gratificazioni. Attenzione a chi si trova in una lunga relazione, potrebbero esserci brutte sorprese in agguato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La vostra forza di volontà vi porterà lontano. Non riversate lo stress lavorativo su chi vi ama e tutto andrà bene.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il successo vi sta dando alla testa, rimanete con i piedi per terra. Sarà una giornata tranquilla, cercate di godervi ogni attimo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sembrate sempre distratti, fate più attenzione alle cose che vi circondano. I vostri sogni lavorativi stanno diventando realtà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Per oggi non pensate al lavoro e dedicatevi a chi amate. La giornata sarà serena e piena di amore familiare.