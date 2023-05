Oroscopo Paolo Fox sabato 6 e domenica 7 maggio 2023: le previsioni del weekend segno per segno

Oroscopo Paolo Fox weekend. Ci siamo, il fine settimana può dirsi arrivato! Quali sono i vostri programmi per le giornate di sabato e domenica? Dopo il maltempo degli ultimi giorni, ecco che temperature più miti sono pronte a fare capolino nella Penisola, all’insegna di una primavera che è ormai pronta ad entrare nel vivo! Avete già organizzato delle attività per il weekend? Tuttavia e qualunque siano i vostri programmi, scommetto che non vedete l’ora di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023! Non indugiamo oltre e scopriamo tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 maggio 2023: le previsioni amore e lavoro segno per segno

Oroscopo Paolo Fox weekend, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo weekend Ariete: belle le giornate del fine settimana per l’amore, i single si riscopriranno la voglia di stare insieme. Sul lavoro cerca di non strafare, alle volte è bene farsi aiutare da un collega fidato.

Oroscopo weekend Toro: se sei solo faresti bene a guardarti attorno, emozioni interessanti in vista. Sul lavoro le cose da fare non mancano e la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo weekend Gemelli: un nuovo, interessante transito di Venere sta per fare capolino nel tuo segno. Dunque, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro hai delle buone intuizioni, falle valere.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo weekend Cancro: a partire dalla giornata di domenica Venere sarà nel segno, regalandoti una forte passionalità. Le coppie di lunga data hanno una marcia in più, non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante da qui all’estate. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo weekend Leone: l’amore in questo fine settimana richiede maggiore attenzione. Qualche piccola incomprensione potrebbe minare la serenità della coppia, cerca di restare calmo e rimanda la decisioni importanti alla prossima settimana. Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo weekend Vergine: i single, grazie al positivo transito di Venere, riscopriranno la voglia di amare. Sei sicuro che dietro un’amicizia non si nasconda in realtà dell’altro? Sul lavoro possibili attriti con capi e referenti, attenzione a non tirare troppo la corda.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 1 al 7 maggio 2023: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Cosa ci riserveranno le stelle nel fine settimana? Le previsioni di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

‎Oroscopo weekend Bilancia: le giornate del fine settimana ti vedranno particolarmente determinato, sai cosa vuoi e come ottenerlo. Se hai nel cuore una persona fatti avanti, emozioni intriganti in arrivo. Sul lavoro avrai delle sfide da affrontare ma alla fine te la caverai egregiamente.

Oroscopo weekend Scorpione: sabato la Luna sarà nel segno offrendoti la possibilità di avvicinarti ad una persona speciale. Delle belle emozioni torneranno a fare capolino nella tua vita, segui l’istinto e non pesare troppo al futuro. Sul lavoro via libera ai nuovi progetti, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo weekend Sagittario: momento positivo per l’amore, dopo alcune incomprensioni ecco che torna il sereno. Perché non approfitti del fine settimana per organizzare qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro i tuoi sforzi saranno presto ricompensati.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo weekend Capricorno: se sei single approfitta della giornata di domenica per allargare la cerchia dei tuoi contatti, incontri favoriti soprattutto per i giovani alle prese con le prime esperienze amorose. Sul lavoro cerca di non strafare e se necessario chiedi l’aiuto di un collega fidato.

Oroscopo weekend Acquario: qualche attrito potrebbe fare capolino in amore e nei casi più seri potrai essere proprio tu a dire basta. Bene invece i single, emozioni intriganti all’orizzonte. Sul lavoro hai voglia di sperimentare e metterti in gioco, fai però attenzione a non prendere decisioni avventate. Come si suol dire, “la fretta è cattiva consigliera”.

Oroscopo weekend Pesci: il nuovo transito di Venere che da qui alla prossima settimana fare capolino nel segno ti porterà maggiore determinazione e lucidità in amore. Attenzione alle storie che vacillano. Sul lavoro hai davvero tante cose da fare, cerca di approfittare del fine settimana per riposare un po’.