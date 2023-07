Oroscopo, proprio questi segni sanno mentire alla grande: non dovresti fidarti

Vi sono alcuni segni zodiacali poco affidabili e molto propensi a raccontare bugie.

I vari segni zodiacali, hanno caratteristiche ben distinte e diversa propensione alle bugie. Chiaramente la lealtà e la falsità di una persona, non è legata solo al segno zodiacale di appartenenza, ma vi sono dei segni più bugiardi di altri. Esistono delle persone che sono particolarmente abili nel mentire, delle quali non è il caso fidarsi troppo. Pare che alcuni segni abbiano una innata predisposizione a mentire, mentre altri facciano molta fatica a dire bugie. Per sapere quali sono i segni più inclini a raccontare bugie, vi suggerisco di leggere qui di seguito.

I segni più bugiardi

Alcuni segni zodiacali sono grandissimi manipolatori e bugiardi, per cui prima di fidarsi di qualcuno meglio studiarlo e informarsi. Alcune persone non sono capaci di non mentire, altre lo fanno per loro natura. Per relazionarsi con gli altri occorre fiducia, ma chiaramente non tutte le persone sono del tutto sincere e limpide.

Tra i segni zodiacali più bugiardi, va citato in primis il segno dei gemelli. Si tratta di un segno molto abile nel mentire, al punto di non riuscire a scoprirli. Le bugie a cui ricorrono spesso le persone dei gemelli sono scaturite dalla loro natura indecisa. I pesci è una altro segno che racconta bugie, essendo un abile manipolatore.

Il leone, è un abile bugiardo e spesso racconta menzogne al fine di aumentare il suo smisurato ego. Un altro segno bugiardo è lo scorpione, che ha l’abitudine di dire bugie a fin di bene. Per natura lo scorpione non è in grado di palesare i suoi sentimenti ed emozioni, quindi sono bravissimi a nascondersi e dire qualche bugia.

Pure il segno della bilancia, è spesso portato a mentire a fin di bene, per non rompere l’armonia. Infine, il sagittario è un altro segno che ha la brutta abitudine di mentire per ottenere consensi. Pur di raggiungere gli scopi che desiderano le persone del sagittario sono pronti a dire molte bugie.

I segni più sinceri

Tra i segni più sinceri e onesti, figura l’ariete, un segno di fuoco abituato a dire sempre in faccia ciò che pensa. Gli ariete sono incapaci di dire bugie, e la loro estrema sincerità spesso li rende poco simpatici.

Il segno del toro, buono, cerebrale e generoso, per natura dice sempre ciò che pensa in faccia senza alcuna paura. In particolari i nati sotto il segno del toro detestano mentire, quindi dicono sempre tutto con estrema lealtà. Il cancro è un altro segno che ha l’abitudine di condividere sempre ciò che pensa, senza ricorrere a menzogne.

Tra i segni più sinceri, spicca pure il segno della vergine. La trasparenza e lealtà di tale segno, fa si che dica sempre in faccia la verità cruda. Pur trattandosi di un segno molto riservato, la vergine non si fa molti scrupoli a dire sempre come stanno le cose.

Riconoscere chi mente

Esistono alcuni segnali, che se interpretati nel modo corretto, possono smascherare una persona bugiarda. Per poter capire quando qualcuno mente, occorre prestare attenzione ad alcuni piccoli dettagli. Solo osservando con una certa attenzione la persona, e soprattutto il suo linguaggio del corpo, è possibile scoprire se mente o meno.

La prima cosa da attenzionare, per capire se una persona dice la verità o meno, è se mentre parla muove spesso gli occhi e sbatte le palpebre. Un altro segno indicativo di chi mente, è un’eccessiva sudorazione, senza che vi sia troppo caldo.

Allo stesso modo chi mente, spesso ha la salivazione azzerata e spesso si gratta il viso mentre parla. In generale, chi distoglie lo sguardo, e non riesce a guardare negli occhi l’interlocutore mentre parla spesso dice bugie.

Infine, spesso chi mente rafforza ciò che dice usando frasi fatte del tipo: Onestamente, in tutta sincerità ecc. Inoltre secondo degli studi, chi dice bugie spesso ride. Si tratta di un sorriso falso, simulato, per cercare di celare i suoi veri sentimenti e intenti.