Oroscopo, quando torna Paolo Fox a I Fatti Vostri: anticipazioni e previsioni della settimana

I telespettatori della trasmissione di successo di Rai 2 ‘I Fatti Vostri‘, condotta dal lunedì al venerdì da Anna Falchi e Salvio Sottile per ben due settimane hanno dovuto fare a meno dell‘oroscopo di Paolo Fox, un appuntamento fisso del programma. Il motivo? Il noto e amato astrologo, come tutti sapranno, è risultato positivo al virus. E ora sono in molti a chiedersi: quando ritornerà in televisione con le sue previsioni?

Oroscopo, quando torna Paolo Fox a I Fatti Vostri?

Dopo due settimane di assenza, forse ci siamo, è arrivato il momento: Paolo Fox potrebbe tornare con le sue previsioni a I Fatti Vostri a partire da lunedì 7 febbraio. Non c’è ancora nessuna certezza, ma intanto possiamo scoprire qualcosa di più sull’oroscopo grazie alle anticipazioni svelate sul settimanale DiPiù TV. Siete curiosi di sapere come andrà la seconda settimana di questo freddo mese?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni dal 7 all’11 febbraio 2022

Sulla rivista Paolo Fox, con l’oroscopo del weekend e della settimana prossima, ha dato a ciascun segno un giudizio. Per l’Ariete la settimana sarà buona, fantastica per i nati sotto il segno del Toro e buona anche per Gemelli, Cancro e Leone. Fantastica, invece, per la Vergine e per il Capricorno. Buona, come spiega paolo Fox, per Bilancia, Scorpione, Acquario. Discreta per i nati sotto il segno del Sagittario e dei Pesci.