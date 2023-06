Oroscopo, questi sono i segni più traditori ed infedeli in estate: ecco quali

Tra i dodici segni zodiacali, vene sono alcuni che per loro natura sono maggiormente portati alle scappatelle estive.

L’infedeltà dipende da numerose variabili, ma il segno zodiacale di certo influisce sul comportamento di una persona. L’estate è la stagione ideale per vivere storie e storielle in totale spensieratezza. Nei mesi estivi, specie durante le vacanze, è più facile abbandonarsi a tradimenti e storie di passaggio. A tal proposito, va precisato che vi sono delle persone di alcuni segni zodiacali che sono più inclini a tradire il proprio partner. Sicuramente non sono solo gli astri a influenzare il comportamento di una persona, ma possono dare preziose indicazioni circa la propensione al tradimento.

I segni zodiacali più traditori

Il tradimento non dovrebbe mai verificarsi all’interno di una relazione salda e passionale. Vi sono condizioni in cui alcune persone possono cadere in tentazione. Vi sono persone di alcuni segni zodiacali, che per affermare la propria personalità, per divertimento o per via d’insoddisfazione personali sono spinti più di altri a tradire.

Tra i segni dello zodiaco che si distinguono per la loro attitudine all’infedeltà, spicca sicuramente il segno dei gemelli. I gemelli è un segno che per sua indole è molto portato per l’erotismo e quindi incline a tradire. Da sempre i gemelli con la loro doppiezza vengono visti come segni propensi a nuove avventure.

Un altro segno che può rilevarsi poco fedele è pure il leone, un segno dotato di forte passionalità e carica erotica. Il leone, spesso per via del suo bisogno di essere sempre ammirato, può trovare gratificante ed eccitante avere flirt o storie extraconiugali.

Tra gli altri segni traditori figura pure l’ariete, un segno forte e passionale. Pure il sagittario, con la sua scarsa attitudine alle storie durature e voglia di novità può avere relazioni al di fuori della coppia.

I segni più fedeli

La totale devozione e fedeltà verso il partner oggi non è facile da trovare, tuttavia vi sono dei segni che sono per loro natura non contemplano o sono poco inclini all’infedeltà. Vi sono dei segni che restano saldi sul valore delle fedeltà e della vita a due, perché considerano il tradimento verso partner un tradimento verso sé stessi.

Tra i segni più fedeli va posto certamente la vergine, un segno introspettivo che difficilmente si lascia affascinare da scappatelle. Il cancro è un segno romantico ed affidabile, che difficilmente tradisce o si lascia coinvolgere da storielle estive.

Un segno molto fedele è sicuramente i Pesci, segno molto dolce, sensibile e romantico che difficilmente è attratto da avventure o storielle.

Il toro è di certo un segno molto fedele, onesto e tradizionalista, e se si trova in coppia non è attratto dalle scappatelle estive. Il capricorno, segno poco espansivo, è pure restio alle fugaci avventure. Pure il segno della bilancia non è noto per i tradimenti, dato che difficilmente si lascia andare ad avventure.

I motivi che spingono a tradire

Esistono svariate motivazioni che portano a tradire il proprio compagno o compagna. In genere chi tradisce, lo fa perché non si sente soddisfatto dalla propria relazione o un cambiamento di bisogni. Spesso alcune persone possono trovarsi in uno stato di grande crisi personale che li spinge verso altre persone.

Pure un rapporto poco stimolante, il sentirsi trascurati dal proprio partner e non più desiderati, sono forte motivazioni per tradire. Si può affermare che l’infedeltà, cela complesse motivazioni sia di coppia che personali.

Ovviamente vi sono vari tipi di tradimento, che vanno dal distacco emotivo a quello sessuale, ma tutti altrettanto dolorosi per chi lo subisce. Il numero di coppie che hanno sperimentato almeno una volta un’esperienza di tipo extraconiugale è abbastanza significativo.