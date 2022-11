Oroscopo Sagittario 2022: come sarà il mese di dicembre

Il Sagittario avrà un inizio di dicembre fantastico. D’altro canto si tratta proprio del mese di questo segno che avrà di che festeggiare ancor prima del Natale. Siete sicuramente baciati dalla fortuna in questo inizio mese che vi favorirà particolarmente. Per quanto la seconda metà di dicembre non sarà altrettanto entusiasmante, non ci sono problemi all’orizzonte.

Fortuna in amore e nel lavoro

Anche nei sentimenti siete un segno fortunato in questo periodo che non mancherà di darvi grandi soddisfazioni anche a livello professionale. La vostra determinazione sarà una marcia in più per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati in campo lavorativo. Sfruttate al meglio le vostre potenzialità ora occorre davvero ingranare la marcia.

Il Natale si prospetta sereno, seppure sarà come per tutti tempo di bilanci e anche di profonde riflessioni. Si tratterà di festività all’insegna del divertimento e del relax in compagnia di amici e famiglia. Godetevi questo vostro momento propizio.