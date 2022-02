Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 febbraio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022. Nuova settimana, con San Valentino, giorno di tutti gli innamorati, da festeggiare. E il mese di febbraio è giunto, ormai, alla sua metà: insomma, il tempo corre, bisogna godersi questi giorni, ma non siete curiosi di sapere come andrà l’intera settimana? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E sul lavoro arriveranno belle notizie o bisognerà fare i conti con ostacoli e imprevisti? Basta con le domande: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox e qui siete nel posto giusto per mettere freno alla curiosità!

Leggi anche: Oroscopo 2022, i segni fortunati secondo Paolo Fox: le anticipazioni per il nuovo anno

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo dal 14 al 20 febbraio 2022: Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. In amore sta per finire il periodo critico e ora, o meglio da marzo, i nuovi rapporti potranno decollare. Cerca di fare il possibile per non buttare all’aria una storia: non farti prendere dal panico e pensa che i rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete o Acquario promettono grandi cose. Le giornate di metà settimana sono le più importanti. Sul lavoro, cerca di accettare quello che c’è, poi in un secondo momento tutto migliorerà. Le decisioni che hai preso nell’ultimo periodo non sono state delle migliori, hai dovuto sostenere troppe spese e rate!

Le previsioni dal 14 al 20 febbraio 2022 per il Toro

Quattro stelle per il Toro. Bene l’amore, sono favoriti gli incontri ma tutto dipende da te e dalla tua volontà. Cerca di coltivare nuove amicizie e di essere speranzoso: le storie più belle nascono con i nati sotto il segno della Vergine o del Capricorno. Insomma, ora non devi certo chiuderti in casa. Sul lavoro, settimana positiva per gli studenti o per chi ha avanzato delle richieste in passato. Buone soddisfazioni in arrivo: il cielo è fortunato, non perderti d’animo anche se avrai delle spese da sostenere per dei cambiamenti. Che presto sconvolgeranno la tua vita!

Oroscopo dal 14 al 20 febbraio 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. Bene l’amore, possono nascere storie importanti e gli incontri sono favoriti. Le emozioni non mancheranno, soprattutto nella giornata di martedì e nel fine settimana. Hai voglia di agire e di fare, anche in vista del mese di marzo. Sul lavoro, hai troppe cose da fare e da gestire e chi sta iniziando ora è un po’ sotto pressione. Il nervosismo c’è, inutile negarlo. Così come ci sono delle preoccupazioni per una persona nata sotto il segno del Leone o del Sagittario.

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022



Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore i piccoli contrasti ora vanno superati: ci sono ancora delle perplessità e forse hai chiuso da poco una storia. Le relazioni che nascono ora sono fragili: ti interessa per caso una persona distratta o lontana? Sul lavoro, ci sono belle opportunità in arrivo: la Luna è dalla tua parte soprattutto giovedì e le conoscenze (piacevoli) sono favorite!

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 14 al 20 febbraio 2022: Leone

Quattro stelle per il Leone. Non stai pensando troppo all’amore, forse ti stai concentrando sul lavoro e non pensi ad altro. Ora hai voglia di un rapporto trasgressivo, gli incontri sono fortunati ma attenzione: se una persona ti rifiuta non devi insistere e perseverare, non ne vale la pena. Sul lavoro, giornate promettenti in arrivo: riesci anche a superare (e bene) le crisi. La fortuna sta per tornare, ma cerca di non distrarti: i progetti sono buoni, forse sei troppo ambizioso per il momento!

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022

Quattro stelle per il segno della Vergine. Bene l’amore, gli incontri sono favoriti (soprattutto nella giornata di giovedì). Tutto promette bene e le novità non mancheranno: non temere un ritorno di fiamma, non essere troppo diffidente nei confronti dei sentimenti. Non ne hai motivo per esserlo! Sul lavoro, bene anche la vita professionale e tutto procede bene. Restano aperte delle discussioni o forse ci sono contratti da rivedere entro la fine di aprile!

Paolo Fox dal 14 al 20 febbraio 2022: il segno della Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. Marzo sarà sicuramente migliore in amore perché ora devi ancora cercare di recuperare: Venere è contraria, ma dalla fine del mese tutto cambierà. Una delle giornate migliori per i sentimenti sarà quella di martedì: lasciati andare alle emozioni. Sul lavoro, le opportunità non ti mancano, ma cerca di fare tutto con calma e dedizione. In ogni caso, c’è chi è in attesa di una risposta, chi si sente messo da parte!

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 14 al 20 febbraio 2022

Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore basta con questi conflitti inutili, non puoi pretendere troppo e tutto. Occhio se hai a che fare con qualcuno lontano da te: non agitarti troppo, soprattutto tra martedì e mercoledì. Sul lavoro, se devi portare avanti un progetto meglio aspettare fino a venerdì. Bene, ora puoi fare passi in avanti, ma sei un po’ preoccupato per i soldi: rivoluzioni in arrivo!

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 14 al 20 febbraio 2022

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Venere continua a stare dalla tua parte e ora gli incontri sono favoriti. Cerca di non farti pregare troppo, soprattutto se c’è qualcuno interessato a te: lasciati andare alle emozioni. Sul lavoro, piccoli disagi, ma non temere perché tutto si supera. Anzi, chi ha avuto delle difficoltà finanziarie o legali ora potrà ricevere qualcosa di bello: insomma, è tutto così positivo attorno a te!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 febbraio 2022: Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere sta per avvicinarsi al tuo segno e anche chi è in crisi in amore deve essere positivo e ottimista. Basta con queste scelte sbagliate, ma non farti illusioni e non cercare di innamorarti di persone troppo stravaganti e lontane da te. Sul lavoro, le opportunità non mancano: il cielo promette grandi cose, ma cerca di stare con i piedi per terra perché non si vive di utopie e fantasie. Cerca di non dimenticare le tue prospettive e non sottovalutare una proposta che ti faranno!

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 14 al 20 febbraio 2022

Cinque stelle per l’Acquario. In amore bisogna sfruttare tutto quello che sta per arrivare: cerca di avvicinarti a una persona che ti interessa, che ti attrae anche solo con uno sguardo. La giornata di martedì, in particolar modo, promette grandi cose: sei molto affascinante! Sul lavoro, l’oroscopo è importante, ma forse devi ricominciare da zero. Oppure sei preoccupato per una questione legata alla burocrazia: il cielo, in ogni caso, è favorevole e a metà settimana potresti aprire le braccia e accogliere una nuova occasione. Che non devi perdere!

Paolo Fox, settimana dal 14 al 20 febbraio 2022: le previsioni per i Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore non devi perdere tempo. Anzi, devi cogliere al volo le opportunità perché questa settimana è all’insegna delle grandi emozioni. Devi fare una scelta e non devi isolarti: basta con questa indecisione, che non ti porta da nessuna parte. Sul lavoro, nel weekend ci saranno belle novità e opportunità da sfruttare. Se c’è una richiesta da fare devi insistere: Giove è dalla tua parte e ti aiuterà, anche dal punto di vista ‘tecnico’.