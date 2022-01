Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 17 al 23 gennaio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 17 al 23 gennaio 2022. Penultima settimana di gennaio di questo nuovo anno: non sembra vero, forse, ma sono già trascorsi molti giorni e tutti sono ritornati alla quotidianità di sempre, dopo le festività. Come andrà questa settimana? Chi sarà fortunato in amore o riceverà una bella proposta sul lavoro? E chi, invece, dovrà fare i conti con qualche ostacolo o problema da affrontare? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Leggi anche: Oroscopo 2022, i segni fortunati secondo Paolo Fox: le anticipazioni per il nuovo anno

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo dal 17 al 23 gennaio 2022: Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. In amore meglio evitare le discussioni nella giornata di domenica, anche perché nell’ultimo periodo stai dando molta importanza al lavoro. Occhio ai rapporti ‘competitivi’, vanno frenati soprattutto se sono agli inizi. Non temere: in ogni caso, tu trionferai. Sul lavoro, sei competitivo, non riesci a mollare. Ma la settimana offre belle occasioni: puoi vincere tutte le tue battaglie, forza!

Le previsioni dal 17 al 23 gennaio 2022 per il Toro

Tre stelle per il Toro. In amore occhio alle discussioni, soprattutto attorno alla giornata di martedì. Puoi vivere grandi emozioni, ma non devi essere frettoloso e non devi pensare troppo al denaro. Non trascurare i sentimenti e cerca di ascoltare e parlare di più: attenzione alle storie con i nati sotto il segno dell’Acquario, Leone o Ariete, potrebbero innervosirsi (e non poco). Sul lavoro, il cielo è movimentato ed entro maggio arriverà un cambiamento. Bene i nuovi incontri, le promozioni per chi è ripartito da zero. Occhio, però, ai soldi: hai troppe spese per la casa!

Oroscopo dal 17 al 23 gennaio 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. In amore per te è molto importante la comunicazione, che non deve mancare assolutamente. Nelle storie nate da poco, però, devi stare attento alle incomprensioni, anche le più banali: a volte sei pigro e svogliato, questo può accadere soprattutto venerdì sera. Sul lavoro, molte persone vogliono farti apparire per quello che non sei. Chi cerca una nuova occupazione non deve preoccuparsi perché entro primavera arriveranno belle novità!

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 17 al 23 gennaio 2022



Quattro stelle per il segno del Cancro. Vuoi lasciarti andare all’amore con energia e stai mettendo alla prova tutte le persone che incontri. Bene la giornata di domenica, ma in realtà tutta la parte centrale del mese sarà ottima. Belle emozioni in arrivo, ma non devi essere diffidente: buoni i legami con i nati sotto il segno dei Pesci, Scorpione e Vergine. Sul lavoro, nuovo stop entro maggio: se devi parlare di qualcosa fallo ora, che le buone intuizioni ci sono!

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 17 al 23 gennaio 2022: Leone

Tre stelle per il Leone. Hai voglia di amare di nuovo, di lasciarti andare a una storia gratificante. Tutto parte lentamente, ma martedì la giornata sarà intensa. La Luna è dalla tua parte, sei forte e sensuale: magari, perché no, potresti anche vivere un rapporto libero, senza troppi problemi. Sul lavoro, in passato ci sono stati dei cambiamenti, ma ora bisogna prendere del tempo prima di scegliere e tirare le somme. Bene la giornata di martedì, le prospettive ci sono, ma sei ansioso perché non vedi l’ora di raggiungere i risultati!

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 17 al 23 gennaio 2022

Quattro stelle per il segno della Vergine. In amore in questa settimana ti troverai a fare i conti con la paura di sbagliare, ma chi ha superato una separazione ora deve cercare nuovi progetti per andare avanti. Le giornate, tutto sommato, favoriscono le nuove storie: la Luna venerdì sarà dalla tua parte e le emozioni non mancheranno! Sul lavoro, sabato devi riposare: le opportunità ci sono, i giovani vogliono muoversi e chi ha una propria attività riceverà delle belle soddisfazioni.

Paolo Fox dal 17 al 23 gennaio 2022: il segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore se c’è una persona che ti piace devi approfittare del mese di marzo, tutto andrà bene. Con alcuni segni, però, ci sono problemini da risolvere: occhio ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete, Capricorno e Cancro! Sul lavoro, i tuoi orizzonti sembrano limiti: tu sei una persona corretta, ma non tutte le persone che hai vicino lo sono con te. E forse te ne renderai conto proprio nella giornata di lunedì!

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 17 al 23 gennaio 2022

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Cerca di lasciarti andare all’amore, martedì potresti addirittura cambiare idea su una persona. Tu non dimentichi, ma sai come archiviare e andare oltre ogni provocazione per non ‘rovinare’ il futuro. Se ci sono questioni da risolvere fallo venerdì! Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti permette di portare avanti un progetto. Forse non sei contento della situazione, di quello che hai ottenuto, ma qualcosina si sta muovendo. Cerca di essere paziente soprattutto martedì!

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 17 al 23 gennaio 2022

Cinque stelle per il segno del Sagittario. In amore hai dei ripensamenti, soprattutto se il tuo cuore non batte forte come prima. Il periodo non è di stallo, potrebbero anche nascere nuove emozioni a metà settimana, favoriti i nuovi incontri ‘a distanza’, magari in chat. Sul lavoro, momento ottimo per i nuovi sbocchi e per fare nuovi programmi. Sei pronto ad agire, sei coraggioso e hai tutte le carte in regola per metterti in gioco!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 17 al 23 gennaio 2022: Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è ancora dalla tua parte, ti protegge e favorisce i nuovi incontri, soprattutto dal pomeriggio di giovedì. Cerca di non sottovalutare tutta, non devi essere troppo critico con te stesso e con gli altri. Sul lavoro, gli autonomi riceveranno qualcosa di più. Se sei alla ricerca di un’occupazione datti da fare, approfitta del Sole che è dalla tua parte e ti darà maggiore forza tra giovedì e venerdì!

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 17 al 23 gennaio 2022

Cinque stelle per l’Acquario. In amore sei alla ricerca di comprensione e affetto, non di gelosie e discussioni. Occhio, però, alla giornata di martedì: i rapporti che nascono ora possono diventare importanti, bene anche le amicizie. Con i nati sotto il segno della Bilancia, Acquario e Sagittario potrebbe esserci un’intesa niente male. Sul lavoro, non guardi troppo al denaro, ma dovresti. La Luna è opposta, giovedì potrebbero esserci dei dubbi, ma le stelle sono sempre dalla tua parte!

Paolo Fox, settimana dal 17 al 23 gennaio 2022: le previsioni per i Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Il cielo promette grandi cose in amore, favorisce tutti quelli che vogliono vivere belle emozioni, che sono assicurate con Giove nel segno. Se sei in crisi o se sei single ora potresti fare una bella conoscenza, ma smettila di fare la vittima. Anzi. Cerca di volerti più bene, domenica Luna e Giove saranno dalla tua parte. Sul lavoro, cerca di avanzare una richiesta, ma fallo in punta di piedi. Bene il lunedì, arriverà anche una soluzione per la casa. Servono soldi per un evento o forse per una cerimonia, che ci sarà entro la metà del 2022!