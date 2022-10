Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 17 al 23 ottobre 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 17 al 23 ottobre 2022. Abbiamo superato la metà del mese di ottobre, forse a molti non sembra vero, ma il tempo vola. E anche questo mese sta quasi per giungere al capolinea. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi sette giorni sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci sarà qualcuno di voi che riuscirà a incontrare l’anima gemella? E chi, invece, riceverà una bella proposta sul luogo di lavoro e inizierà a collezionare una soddisfazione dopo l’altra? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato e puntuale astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. In amore hai dovuto superare un po’ di difficoltà, forse troppo preso dal lavoro. In questa settimana sei un po’ intollerante e diffidente: stai cercando certezze, che nessuno riesce a darti. Meglio affrontare tutto con calma ed evitare le polemiche nella giornata di sabato. Sul lavoro, stai andando avanti, nonostante le difficoltà: hai veramente tanti impegni e poco tempo, ma ce la farai!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. In amore pretendi sempre troppo, sei un po’ esigente e non sopporti chi cerca scuse. Se ti piace una persona vuoi capire se fa per te, se è il caso di andare avanti: le occasioni non mancano. Sul lavoro, le nuove proposte promettono bene, ma occhio alla sfera economica: prima devi guadagnare, poi devi spendere. Non il contrario perché rischi di rimanere senza nulla!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. La Luna sabato sarà dalla tua parte e gli incontri in amore sono favoriti: i single devono lasciarsi andare alla passione e alle belle emozioni. Occhio, però, alle giornate di venerdì e sabato. sarai un po’ nervoso. Sul lavoro, ci sono problemi economici da risolvere e progetti da rimandare. Ma non temere: ottobre è un mese perfetto per la crescita professionale, non perderti d’animo!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. Sei un po’ agitato in amore e indeciso, non sai bene come affrontare i tuoi problemi di cuore. Quindi, meglio prendere tempo perché le giornate sono turbolente e difficili. Sul lavoro, non hai molti stimoli e dovrai modificare un progetto: che ne dici di studiare una valida alternativa e di cambiare strategia?

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Venere è dalla tua parte e gli incontri sono favoriti. Occhio, però, se hai due storie: una ufficiale e una ufficiosa perché arriverà il momento di fare chiarezza. Sul lavoro, la Luna martedì e mercoledì ti aiuterà a risolvere un problema, ma l’entusiasmo non ti manca: d’altra parte, puoi contare su Giove e Venere!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Venere è dalla tua parte e inizierà un transito molto bello da domenica prossima, quindi l’amore promette bene. Cerca di fidarti di più delle persone, gli incontri sono favoriti venerdì, quando la Luna sarà con te. Sul lavoro, bene le collaborazioni: il progetto c’è, l’idea pure, ma devi aspettare il prossimo anno. I guadagni, in ogni caso, sono dietro l’angolo!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Venere transita nel tuo segno e hai voglia di lasciarti andare all’amore. Le sensazioni belle, piacevoli, ci sono e le emozioni sono tutte da vivere: lasciati andare, senza paure perché anche un’amicizia può diventare importante nella tua vita. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme, ma la giornata di mercoledì sarà quella più promettente, soprattutto se devi avanzare una proposta. E far sentire le tue ragioni!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Favoriti i nuovi incontri, Venere sarà dalla tua parte da domenica. Bene le nuove storie, sono intriganti e promettono bene, soprattutto perché non c’è gelosia. Sul lavoro, le opportunità non mancano e dopo un periodo difficile, finalmente stanno per arrivare le conferme. E le soddisfazioni!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Hai voglia di lasciarti andare, di vivere nuove avventure. Mercoledì la giornata è positiva perché Luna e Venere saranno dalla tua parte, quindi continua così, ma occhio alla giornata di venerdì: qualcosa andrà storto e dovrai mantenere la calma. Sul lavoro, Giove sarà dalla tua parte per diversi mesi, quindi cerca di capire come muoverti. E quali sono le strategie vincenti!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In questo periodo stai pensando molto al lavoro, poco all’amore, quindi le relazioni non procedono a gonfie vele. Non come vorresti. Venerdì, però, la giornata promette bene e un’amicizia potrebbe trasformarsi in altro. Sul lavoro, nel 2023 arriverà il successo, ma ora devi essere furbo e diplomatico. Occhio alla giornata di lunedì: ci sarà un po’ di tensione nell’aria!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. L’amore sta bussando alla tua porta, ma cerca di non avvicinarti a persone troppo gelose perché potrebbero nascere dei problemi. Che ne dici di fare nuove conoscenze e nuovi incontri? Sul lavoro, la stanchezza si fa sentire: devi valutare i progetti con calma, senza fretta. Prima di cambiare e di metterti in gioco devi riflettere e non essere avventato!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è intrigante, quindi devi lasciarti andare all’amore perché la fortuna gira dalla tua parte. Venerdì, però, cerca di mantenere la calma e di essere paziente perché la Luna sarà opposta. Sul lavoro, se qualcosa non va è inutile andare avanti: da fine ottobre tutto si risolverà, quindi mantieni la calma!