Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 19 al 25 settembre 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 19 al 25 settembre 2022. Abbiamo già oltrepassato la metà di settembre, anche questo mese sta volando e molti, chi a scuola chi in ufficio, hanno ripreso in mano la quotidianità di sempre. La routine, insomma, ha fatto capolino nelle nostre vite e ora ci tocca dare il benvenuto a una nuova settimana dal clima autunnale. Ma come andranno questi giorni sul fronte lavorativo e sentimentale?

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Giove è dalla tua parte in amore, ma occhio agli intralci e ai piccoli problemi in famiglia. Sei un po’ preoccupato e il 19 e il 20, quindi a inizio settimana, è meglio evitare le discussioni. Sul lavoro, novità in arrivo: sei concreto, sai dimostrare e tutti sanno chi sei e quanto vali! Insomma, meglio di così non puoi chiedere. Per ora!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cinque stelle per il Toro. Le stelle sono dalla tua parte: lasciati andare in amore, cerca di vivere una bella storia con Venere positiva. Non cercare relazioni difficili: le storie che nascono ora possono diventare davvero importanti. Sul lavoro, il periodo è ottimo: dopo tante difficoltà, finalmente stai rivedendo la luce infondo al tunnel. E le belle notizie sono dietro l’angolo!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. In amore cerca di chiudere un brutto capitolo e di vivere un nuovo rapporto. Forse chi è single non ha accettato un rifiuto e ha paura di iniziare un nuovo rapporto. Ma le risposte stanno per arrivate e le giornate ideali sono quelle attorno al 21. Sul lavoro, tempo di scelte: evita però di fare spese folli. Devi organizzare bene le giornate perché sei un po’ confusionario!

Oroscopo Cancro

Cinque stelle per il segno del Cancro. I sentimenti sono la tua ancora di salvezza: lasciati andare e fidati di chi ti sta vicino. I nuovi progetti di vita sono emozionanti e anche le storie part-time possono essere utili. Insomma, la passione si è riaccesa. Sul lavoro, non hai tante certezze e hai bisogno di fare più conoscenze. La fortuna è dalla tua parte, soprattutto lunedì e martedì!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Giove è dalla tua parte, sei passionale e i regali stanno per arrivare. Dal 29, infatti, i sentimenti torneranno ad essere protagonisti: lasciati andare, cerca di conoscere una persona e di raccontarti. Sul lavoro, Giove è con te e le vittorie stanno per arrivare: sei coraggioso, determinato e ora i risultati busseranno alla tua porta. Insomma, i sacrifici verranno ripagati!

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. In amore le nuove conoscenze sono importanti, soprattutto ora che Venere è dalla tua parte: se sei single lasciati andare, hai bisogno di incontrare una persona importante. Giove presto sarà favorevole e le storie che nascono promettono bene. Sul lavoro, Marte sta terminando il suo transito ostile: ma sei un po’ agitato, i rapporti con i soci non funzionano. C’è del disagio nell’aria, ma presto tutto si risolverà!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Venere dal 29 sarà dalla tua parte e l’amore busserà alla tua parte. Un’amicizia può diventare qualcosa di importante: lasciati andare, ascolta il tuo cuore. E riuscirai a sorridere di nuovo, dopo un periodo difficile. Sul lavoro, i progetti non mancano, ma devi cercare di superare un po’ le difficoltà. Ce la farai!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore cerca di metterti in gioco, di lasciarti andare ai sentimenti che sono coinvolgenti. Favoriti i nuovi incontri, ma cerca di non avere dubbi e di essere prudente, soprattutto se ti devi confidare con qualcuno. Sul lavoro, riuscirai finalmente a liberarti dalle ansie: hai tanti progetti in mente e idee, presto passerai ai fatti. E sarà un successo!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. Venere è contraria in amore, ma ancora per poco. E dopo la tempesta uscirà di nuovo il sole. Bene il rapporto con una persona nata sotto il segno del Leone: riuscirai a vivere emozioni speciali. Il cielo promette bene, è all’insegna della passione. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte, ma Marte no e questo potrebbe creare delle tensioni. Venerdì 23 cerca di tenere lontano i problemi!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Le stelle sono dalla tua parte, devi lasciarti andare all’amore e incontrare nuove persone. Odi, però, chi ti tarpa le ali e mette un freno alla tua libertà. Sul lavoro, le idee sono chiare e molti le approvano. Sei coerente, determinato e non sai certo cambiare faccia a seconda della situazione. Un punto a tuo favore!

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per l’Acquario. In amore lasciati andare, la passione si è riaccesa. Hai bisogno di una persona con la quale dialogare, sentirti te stesso, senza giudizi. Sul lavoro, sei un po’ stanco: a volte pensi di non farcela, ma devi mantenere la calma. Vedrai che con la tranquillità riuscirai a risolvere tutto e a superare ogni ostacolo!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Buone notizie in arrivo perché questa è l’ultima settimana di Venere è in opposizione, mentre Marte continuerà un transito agitato. I nuovi incontri in amore non ti soddisfano molto, occhio a un ex e al ritorno di fiamma. Sul lavoro, non sei riuscito a raggiungere la tua stabilità: cerca di ragionare, di mantenere la calma e non perdere le staffe!