Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 27 novembre 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 21 al 27 novembre 2022. E anche questa mese di novembre è quasi giunto al capolinea e presto ci toccherà dare il benvenuto a dicembre. E al Natale. Il tempo corre, tutto passa e ora finalmente il freddo è arrivato: l’ottobre estivo e quelle giornate dal caldo ‘anomalo’ sembrano un ricordo lontano. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa settimana sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà scapicollarsi e sgomitare per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox. Che non delude mai!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Venere inizia un transito particolare e ora sarai in grado di fare chiarezza nel tuo cuore. Mercoledì i pianeti saranno dalla tua parte, quindi devi solo lasciarti andare in amore. Sul lavoro, non sei molto soddisfatto, ma sbagli perché le risorse ci sono. Buone notizie in arrivo, soprattutto tra giovedì e venerdì!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il Toro. In amore tutto procede molto lentamente: sei esigente, non ti accontenti mai, ma a dicembre qualcosa potrebbe cambiare. Ora cerca di osservare meglio e di dialogare di più. Sul lavoro, il periodo promette bene e ci sarà una bella notizia nel 2023. Quindi, devi prepararti perché sarai davvero impegnato.

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. Sei un po’ distratto, troppo indaffarato sul lavoro e poco attento alle relazioni. In questa settimana, quindi, sarai intollerante: cerca di essere prudente venerdì perché Sole e Luna saranno contrari. Sul lavoro, senti quasi la necessità di difenderti, di dire a tutti quello che pensi. Ma conviene? Devi capirlo e rispondere a questa domanda!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Le stelle in amore sono dalla tua parte, quindi lasciati andare a belle avventure. Il cielo è interessante, ma non devi affezionarti a persone già impegnate, soprattutto se sono del segno del Capricorno o dell’Ariete. Sul lavoro, ci sono miglioramenti: ora sei sereno, ma devi fare attenzione nella giornata di lunedì, per iniziare al meglio la settimana!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Bene l’amore, il momento è interessante e tra mercoledì e venerdì il cielo ti sorride. Dopo un periodo turbolento, ora puoi lasciarti andare e dimenticare il passato. Sul lavoro, se qualcosa non ti interessa è meglio andare avanti. Mercoledì e giovedì le stelle sono con te: quindi se devi chiarire fallo ora.

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. Pausa di riflessone in amore, non ci sono molte novità. Sei innamorato, ma non riesci a vivere il rapporto come vorresti. Prima di dicembre cerca di mantenere la calma e di non fare scelte azzardate. Sul lavoro, devi prenderti una pausa di riflessione e fare chiarezza. Stai tranquillo: questo momento non durerà molto!

Oroscopo del segno della Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. In amore tutto procede a gonfie vele e ora puoi finalmente dimenticare il passato. L’energia c’è, la Luna è nel tuo segno e lunedì sarai più affascinante del solito. Favoriti anche i nuovi incontri con Venere. Sul lavoro, presto arriverà una chiamata importante. Ricorda che tra mercoledì e giovedì tutto può accadere. E tutto, positivamente parlando, può cambiare!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore devi recuperare un po’ di fiducia: sei distante, irascibile e anche un po’ agitato. Se ti piace qualcuno, non pensare troppo alle conseguenze, soprattutto martedì quando la Luna sarà dalla tua parte. Sul lavoro, martedì potrai presentare un bel progetto: cerca di farti sentire, di dire quello che pensi!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Venere è ancora nel tuo segno, quindi in amore puoi lasciarti andare a belle emozioni. Non devi tirarti indietro, devi fare nuovi incontri: è un peccato isolarsi proprio ora. Sul lavoro, tutto procede bene e le idee non ti mancano. Insomma, non puoi chiedere di meglio in questo periodo!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere presto sarà dalla tua parte, quindi una conoscenza dal 10 dicembre potrebbe diventare importante. Sei alla ricerca anche solo di un’avventura? Approfittane ora. Sul lavoro, le possibilità non mancano e la primavera del 2023 sarà davvero importante.

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. In amore bisogna dimenticare il passato, andare oltre. Venere presto sarà dalla tua parte e anche un’amicizia potrà diventare importante. Bene la complicità con i nati sotto il segno del Sagittario o Capricorno. Sul lavoro, le nuove iniziative non mancano: il cielo è buono, ma sei un po’ stanco e stressato. A volte odi fare sempre le stesse cose e hai intenzione di dare una svolta a tutto!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore devi avere pazienza perché ci sono molti dubbi. E polemiche. Meglio rimandare le discussioni a dicembre, devi vivere la vita con più spensieratezza e leggerezza. Sul lavoro, sei un po’ confuso, non sai bene come muoverti. Ma questa sensazione durerà poco: dal 10 dicembre arriveranno le idee. E sarai più convinto di te stesso!