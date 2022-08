Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 22 al 28 agosto 2022. Ultima settimana ‘completa’ di agosto e anche questo caldo mese, seppur non sembra vero, è quasi giunto al capolinea. Ma come andranno questi giorni? Siete ancora in ferie, spensierati in vacanza, o vi toccherà rientrare alla base e riprendere in mano la vita di sempre, tra impegni, responsabilità e lavoro? Non ci resta che scoprire come andrà, sul fronte sentimentale e professionale, con le previsioni – sempre puntuali – dell’astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Venere è finalmente dalla tua parte, quindi non è certo questo il momento per ripensare al passato, agli errori e ai problemi. Sarebbe una perdita di tempo. Devi andare avanti, lasciarti andare a nuove passioni e a nuove sfide. Sul lavoro, per molti non sarà semplice rimettersi in gioco, ma con determinazione tutto sarà possibile. Anche quello che sembrava impossibile da superare!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Venere è ancora dissonante e in amore forse ci sono un po’ di dubbi e incertezze. C’è chi è in attesa di eventi, di una persona speciale. Sul lavoro, cerca di puntare i piedi, di insistere se vedi che qualcosa non va come vorresti. Le belle intuizioni e le idee non ti mancano, soprattutto tra sabato e domenica: forza!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Hai bisogno di lasciarti andare in amore, ma tu non sopporti le cose scontante, chi la pensa sempre nello stesso modo. Senti la necessità di parlare, di confrontarti, di ridere, soprattutto ora che Mercurio è con te e le belle conoscenze sono dietro l’angolo. Sul lavoro, Giove è con te e nella giornata di giovedì qualcosa di bello potrebbe accadere!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Non puoi stare sempre da solo, anzi. Cerca l’amore e le conferme ora che la Luna è con te e ti aiuta, soprattutto nella giornata di martedì. Sul lavoro, attorno a te tutto è cambiato, dall’ambiente ai lavoro. Ma se non ci sono state delle trasformazioni, forse sei tu che sei cambiato e non sei più lo stesso!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Venere sta continuando un bel transito nel tuo segno e ti rende sicuramente più affascinante. Tu, infatti, sai bene come colpire qualcuno, fare breccia nel cuore di una persona e ora hai voglia di lasciarti andare a belle emozioni. La Luna sarà con te e soprattutto giovedì ci sarà una bella sorpresa. Sul lavoro, Urano è contrario, quindi attenzione alle uscite e alla sfera economica. Il periodo tutto sommato non è malvagio!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. Venere presto sarà dalla tua parte, quindi anche un’amicizia si potrà trasformare in qualcosa di bello e importante. Tutto dipende da te, ma non puoi sempre avere paura di sbagliare: cerca di metterti in gioco, soprattutto nel weekend. Sul lavoro, c’è chi sta già pensando a un progetto in vista del 2023. Forza, la fase è sicuramente di recupero rispetto al passato!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore ora hai bisogno di ritrovare un po’ la calma. Tu sei molto sensibile, quindi prima di affezionarti cerca di capire bene con chi stai avendo a che fare per evitare delusioni. Come è accaduto in passato. Sul lavoro, c’è chi non è molto soddisfatto, ma ora bisogna fare buon viso a cattivo gioco perché Giove è in opposizione. E i problemini sono dietro l’angolo!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. A settembre ritornerà la passione, quindi ora cerca di mantenere la calma. E di non chiuderti in te stesso: non ti puoi isolare, non tutti sono in grado di capirti. Occhio alla giornata di giovedì. Sul lavoro, le opportunità non mancano e la forza di volontà non ti manca. Presto, però, qualcosa potrebbe cambiare, magari anche il ruolo che hai da diversi anni in azienda!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. In amore attenzione alle discussioni, soprattutto se non ti senti ricambiato. Basta con le polemiche, se hai a che fare con una persona ambigua e poco chiara faresti bene a chiudere ogni porta. Chiarimenti in arrivo a settembre. Sul lavoro, il mese di settembre promette bene, ma cerca di verificare ogni rapporto. Hai bisogno di garanzie e conferme!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore la fase è di recupero, ma ora se devi fare una scelta per te sarà più facile dire come la pensi. A settembre arriverà qualcuno di speciale, ma ora non ti complicare troppo la vita. Sul lavoro, cerca di non fermarti, il 2023 sarà un anno positivo e quindi forza, ora puoi davvero metterti in gioco!

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per l’Acquario. Venere è in opposizione, quindi non riesci a lasciarti andare con serenità nelle relazioni. Le tensioni sono dietro l’angolo, ma a settembre tutto tornerà come prima. E tornerà anche la passione. Sul lavoro, cerca di non essere frettoloso, soprattutto a livello economico. Qualche progetto potrebbe rallentare, ma non avere paura. Tutto si risolverà!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Se stai facendo i conti con una persona che non mantiene le promesse, non ti preoccupare perché a settembre riuscirai a mandarla via dalla tua vita. Cerca di farti amare e rispettare, non puoi dare troppo e ricevere poco. Sul lavoro, meglio accontentarsi e non strafare. Qualche conferma è già arrivata!