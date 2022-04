Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 25 aprile al 1 maggio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2022. La Pasqua è ormai alle spalle, ma questa nuova settimana inizia col piede giusto perché il lunedì ‘saprà’ di domenica, con il 25 aprile da festeggiare. In molti, infatti, sicuramente hanno organizzato gite fuori porta, scampagnate e approfitteranno del weekend lungo per rilassarsi e prendersi una pausa dal lavoro. Settimana che, tra l’altro, si concluderà con il 1 maggio, ancora giorno di festa. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? Chi sarà più fortunato di altri in amore? E chi dovrà scapicollarsi per ottenere risultati sul luogo di lavoro?

Leggi anche: Oroscopo 2022, i segni fortunati secondo Paolo Fox: le anticipazioni per il nuovo anno

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie in amore perché dal 1 maggio Venere sarà dalla tua parte e se ti piace qualcuno ora è arrivato il momento di farsi avanti. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine. Ma c’è di più. Le storie che nascono ora partiranno con il piede giusto, ma tutto dipenderà da te e da quello che desideri per il futuro. Sul lavoro, entro fine mese arriveranno guadagni in più per chi ha un contratto a tempo determinato. Insomma, le novità sono dietro l’angolo!

Oroscopo Toro

Cinque stelle per il Toro. Il cielo promette grandi cose e a maggio si riaccenderà la passione. Molti andranno a convivere, mentre per i single arriverà una svolta perché gli incontri piacevoli sono favoriti. Unico consiglio: non perdere tempo con chi è indeciso. Sul lavoro, la situazione è positiva, ma forse c’è qualcuno che ha intenzione di cambiare ruolo o addirittura azienda. Meglio ascoltare l’istinto, quello a volte non sbaglia mai!

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. In amore sei un po’ indeciso, non sai bene come muoverti, ma forse ora è il caso di ricominciare se hai chiusa una storia. I single non devono essere pessimisti, non bisogna scoraggiarsi. Anzi, forse è il caso di dare il giusto peso a tutto e di non essere superficiali. Sul lavoro, entro maggio otterrai ottimi guadagni e le idee non ti mancheranno. Non devi perderti d’animo: devi agire perché il tempo è prezioso e…il periodo è ottimo!

Oroscopo Cancro

Cinque stelle per il segno del Cancro. In amore ora potrai lasciarti andare a storie d’amore occasionali, ma potrai contare su Venere che sarà splendida. E aiuterà gli intrighi e ad accendere la passione. Qualcuno riuscirà a dichiararsi e lo farà sorprendendo tutti, non certo in modo banale. Sul lavoro, arrivano affermazioni, chiamate e tutto da metà settimana sarà più facile anche per chi si era sentito messo da parte. E non ‘premiato’ abbastanza!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. In amore ora dovresti prenderti una pausa, un momento di riflessione perché poi a maggio arriveranno tante novità. Chi si vuole innamorare, però, non deve tirarsi indietro, ma anzi bisogna accendere la passione e riscaldare i motori. Sul lavoro, a breve potrebbe arrivare un contratto: è il caso di pazientare, di mantenere la calma perché in futuro tutto andrà meglio. Ma prima devi recuperare un po’ di soldi!

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. Venere ancora non è in una posizione fantastica, quindi in amore non ci saranno grandi sorprese. Sei sempre un po’ diffidente, poco fiducioso nei nuovi incontri, ma ricorda che tutto dipende da te: non essere così pigro e svogliato. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di non fare passi falsi: devi impegnarti di più, ma a maggio e giugno è meglio riflettere prima di agire!

Oroscopo Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. In amore stanno per arrivare giornate molto interessanti e forse è arrivato il momento di fare il primo passo. Bene il fine settimana, favoriti i nuovi incontri: ma occhio a non essere così geloso, non è certo una nota positiva. Sul lavoro, buone notizie per chi deve sostenere un esame o deve far decollare nuovi progetti. Attenzione però ad alcune discussioni rimaste in sospeso, meglio chiarire entro i primi giorni del mese di maggio!

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Venere è dalla tua parte e ora addirittura le storie ‘part time’ possono diventare importanti. Cerca di riflettere, di ascoltare la ragione e di allontanare le persone ambigue perché ora devi solo lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, cerca di risparmiare un po’ di soldi perché presto arriveranno belle novità. Fatti trovare pronto!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. In amore presto inizierà una fase di recupero, ma in questi giorni sei nervoso e hai solamente voglia di dimenticare il passato. La settimana, quindi, inizia molto lentamente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sul lavoro, da maggio arriveranno belle novità soprattutto se hai messo a punto un nuovo progetto! Il cielo promette grandi cose!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore sei un po’ infastidito, ti senti messo da parte e non hai voglia di sprecare tempo ed energia. Anzi, alcuni pensano che stare soli sia la mossa vincente, soprattutto in questo periodo. Sul lavoro, stanno per arrivare dei cambiamenti, ma prima bisogna concludere degli accordi. E farlo entro i primi giorni di maggio soprattutto se ci sono in corso delle vertenze!

Oroscopo Acquario

Tre stelle per l’Acquario. In amore tu vorresti una sorta di amicizia passionale perché odi i vincoli, ma non riesci a stare senza. Sei un po’ insoddisfatto nell’ultimo periodo, ma non è sempre colpa tua: a volte chi ti sta attorno non ti capisce. O almeno, non come vorresti. Sul lavoro, cerca di pensare positivo perché questa che sta per arrivare è la tua rivoluzione: sei tu il protagonista, ma occhio perché i nemici sono dietro l’angolo!

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è dalla tua parte e l’amore promette grandi cose, ma non devi chiuderti in casa e non devi isolarti. Non puoi farlo ora che le stelle sono dalla tua parte. Favoriti i nuovi incontri, hai voglia di lasciarti andare, ma cerca di non agire sempre usando l’istinto. Sul lavoro, a inizio settimana devi farti avanti, chiedere o dire quello che pensi. Giove presto non sarà nel tuo segno, ma questo non vuol dire che tutto andrà male. Anzi: devi solo credere di più nelle tue capacità!