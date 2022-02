Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 28 febbraio al 6 marzo 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022. Ultimo lunedì di febbraio, poi non ci resta che salutare questo mese ‘corto’ e dare il benvenuto a marzo, con la speranza che arrivi davvero la primavera. Come andranno questi primi 7 giorni? Ci saranno novità in amore? Segni più fortunati di altri o ostacoli che sembrano insormontabili da superare? Il lavoro riprenderà a gonfie vele o si partirà con calma? A tutte queste domande cercherà di dare una risposta l’amato e seguito astrologo Paolo Fox, con tutte le previsioni segno per segno per la settimana che va da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie in amore perché Venere domenica tornerà dalla tua parte, ma devi lasciare chi ha tradito la tua fiducia. Le amicizie che nascono ora possono diventare importanti, meglio guardarti attorno. Sul lavoro, presto potrebbe arrivare una riconferma: Saturno è in buon aspetto e la situazione è favorevole!

Oroscopo Toro

Tre stelle per il Toro. Marzo è un mese fondamentale perché dovrai decidere se continuare o meno una storia: molti nodi verranno al pettine, soprattutto da domenica. Cerca di fare chiarezza nel tuo cuore, di capire cosa desideri davvero: forse qualcuno ha deluso le tue aspettative? Sul lavoro, bisogna fare una scelta e fare i conti con dei cambiamenti: occhio perché il mese di marzo non è ottimo per le finanze, meglio non essere frettolosi!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. Bene l’amore, ora che Venere da domenica tornerà dalla tua parte. Cerca di sviluppare una relazione, anche se forse non hai tutte le certezze che speri: l’importante è stare bene. Sul lavoro, stai cercando di recuperare terreno: un accordo verrà rinnovato? La domanda è lecita perché dovrai fare i conti con dei piccoli problemi, dispute da risolvere!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore bisogna pazientare ancora un po’ perché Venere presto non sarà più opposta. Bisognerò fare chiarezza nel cuore e i single potranno ora agire e fare incontri, che potrebbero essere davvero speciali. Cercate di circondarvi di persone allegre, positive. Sul lavoro, bisogna fare scelte importanti: nell’aria si respira un cambiamento. Avete intenzione di non rinnovare un contratto/accordo?

Oroscopo Leone

Quattro stelle per il Leone. In amore le nuove relazioni nascono quasi per gioco visto che sei più concentrato sul lavoro. Ma non temere: marzo porterà con sé delle occasioni piacevoli e se una storia non va come vorresti forse è meglio chiudere e mettere la parola fine. Sul lavoro, il quadro è positivo: cerca di non stancarti troppo perché potresti dare tanto e ricevere poco!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. Buone notizie per l’amore perché Venere questa settimana è favorevole. I single forse non hanno voglia di impegnarsi in storie particolari, ma se c’è una persona che ti interessa devi farti avanti e rivelare quello che provi. Sul lavoro, forse qualcosa in vista del futuro è già arrivato: occhio solo a un possibile rinnovo!

Oroscopo Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore qualcosa sta cambiando, sei più disponibile nei confronti del sentimento. Cerca di ritrovare un po’ di buon senso e di circondarti di persone vere e oneste, che ti vogliono bene davvero. Sul lavoro, cerca di guardare al futuro con serenità: non buttare tutto all’aria anche se stai facendo i conti con comunicazioni poco piacevoli. Bisogna essere costanti e determinati: è questa la carta vincente!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore hai dato tanto, ma forse hai ricevuto poco. Cerca, almeno questa settimana, di evitare momenti di tensione, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Sul lavoro, ti senti sotto accusa e le prime due giornate della settimana saranno agitate. Cerca di mantenere una calma: se devi parlare con qualcuno meglio farlo mercoledì!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. Ora hai voglia di amare, di lasciarti andare alle emozioni e Venere sta iniziando un transito molto bello. Domenica potresti anche avere un colpo di fulmine e gli incontri sono favoriti: chi ha vissuto una separazione deve buttarsi il passato alle spalle. Sul lavoro, cerca di valutare e di tenere in considerazione i cambiamenti in vista del futuro. Alcune cose vanno riviste, ma il successo arriverà in primavera!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Bene l’amore, i sentimenti stanno diventando sempre più importanti. In realtà, tu sei spesso diffidente, ma ora le stelle ti sorridono: cerca di andare avanti, di lasciarti andare alle emozioni. Sul lavoro, sta per arrivare un cambiamento: devi solo capire se vale la pena continuare o meno un progetto!

Oroscopo Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. Buone notizie per l’amore perché Venere sta per entrare nel tuo segno e le occasioni non mancheranno. Anzi, ci saranno una serie di incontri trasgressivi: devi solo frequentare le persone e i luoghi giusti. Sul lavoro, ora bisogna ripartire ed esplorare nuovi orizzonti. Le giornate che stanno per arrivare promettono grandi cose!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore ora vuoi la verità, non sopporti più le storie ‘torbide’, ambigue e poco chiare. La Luna mercoledì sarà con te e i rapporti saranno favoriti con i nati sotto il segno del Capricorno e Acquario. Sul lavoro, bisogna ripartire in vista del futuro: forse, potresti addirittura ricevere una proposta allettante. Mai dire mai!