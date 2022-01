Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022. Ultimo lunedì di gennaio, poi diamo il benvenuto al mese di febbraio. Contenti? Curiosi di sapere come andrà questa prima settimana? Ci saranno segni più fortunati di altri? Chi dovrà superare un po’ di ostacoli in amore e/o sul lavoro? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: Ariete

Tre stelle per l’Ariete. Venere è ancora nervosa, ma manca poco. In amore, quindi, devi cercare di trovare la fiducia, quella che hai perso nel passato perché le nuove relazioni fanno fatica a decollare. A volte, quasi sempre, ti senti incompreso, soprattutto se ti stai rapportando con una persona impegnata. Sul lavoro, stai cercando una gratifica, che arriverà nei prossimi giorni: i successi sono all’orizzonte. Le soluzioni arriveranno, ma meglio non gettarsi a capofitto in iniziative troppo azzardate e frettolose!

Le previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 per il Toro

Cinque stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte, è in ottimo aspetto e ora puoi fare colpo su qualcuno. Approfitta di questo momento per fare nuove amicizie, per allargare i contatti e frequentare tante persone perché il cielo promette grandi cose. Sul lavoro, nuove esperienze in arrivo, così come le soluzioni che stanno per bussare alla tua porta. Occhio, però alle spese eccessive, soprattutto quelle per un mutuo o prestito!

Oroscopo dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. Nuove passioni in arrivo, il cielo promette grandi cose: lasciati andare all’amore senza paure. Tu sei un po’ stanco delle solite cose, ti annoi facilmente, e se sei single forse dovresti andare in giro, non fermarti. Sul lavoro, non bisogna tirarsi indietro. Anzi, devi aprire le braccia e accogliere le nuove proposte ora che Saturno è ancora dalla tua parte. Cerca di muoverti e fare qualcosa per guadagnare di più! Te lo meriti!

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022



Cinque stelle per il segno del Cancro. In amore la situazione non è così semplice da gestire, stai cercando nuovi riferimenti e ti senti smarrito. Anzi, sei rimasto deluso dagli ultimi incontri e ora forse è meglio agire con prudenza. L’amore esiste, non devi pensare il contrario, ma forse hai usato tutte le tue energie su una persona sbagliata. Pensa al futuro, che sarà sicuramente migliore! Sul lavoro, stai rimpiangendo qualcosa, forse ti sei arrabbiato troppo con qualcuno. Cerca di essere diplomatico e coraggioso per affrontare un problema perché da fine aprile tutto procederà per il verso giusto!

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: Leone

Cinque stelle per il Leone. In amore stanno per arrivare delle giornate particolari e potresti mettere in discussione un legame. Cerca di non essere polemico, non puoi pretendere troppo o decidere sempre tu. Anzi, forse è meglio frequentare nuove persone, fare nuove amicizie. Sul lavoro, un cambiamento arrivato da poco ti sta facendo vivere belle sensazioni, ma ora stai cercando qualcosa di più. Cerca di essere paziente perché entro la primavera, dopo tanti sacrifici, riceverai una bella sorpresa. E tutti gli sforzi verranno ripagati!

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Cinque stelle per il segno della Vergine. Venere è dalla tua parte, lasciati andare all’amore e alle belle emozioni. Sei molto affascinante, intrigante, sexy. Se hai chiuso una storia sei convinto che nessuno torni indietro: d’altra parte, tu sei sempre molto prudente quando vivi i sentimenti. Sul lavoro, la fatica è quasi alle spalle ed entro febbraio completerai un percorso. Forse, però, tu non vuoi ripetere le stesse esperienze e in estate potresti aprire una trattativa. Chissà!

Paolo Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: il segno della Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. In amore c’è dell’agitazione, qualcosa sta turbando il tuo cuore. Occhio ai rapporti clandestini, alle storie troppo complesse: il passato ti ha fatto perdere un po’ di fiducia nei sentimenti, ma ora se tieni a qualcuno dovresti cercare di non fare troppe polemiche. Sul lavoro, hai tantissime cose da fare e sei indeciso. Non riesci a stare fermo, ma non sai bene come agire: che ne dici di osservare di più, di pensare e di riflettere?

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Bene, gli incontri sono favoriti e Venere fino agli inizi di marzo sarà dalla tua parte. Hai voglia di innamorarti e forse le storie nate da poco possono regalare addirittura grandi emozioni: cerca di non isolarti e di lasciarti andare, accogli a braccia aperte le novità. Sul lavoro, qualcuno finalmente si è reso conto di te e ti riconosce i meriti. Settimana interessante: cerca di dare libero sfogo ai tuoi obiettivi, fatti notare di più!

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Cinque stelle per il segno del Sagittario. In amore ti stanchi troppo facilmente dei rapporti, vuoi sempre vivere storie in movimento. Un partner ideale per te potrebbe essere il segno dei Gemelli, ma anche un Acquario o una Bilancia. Nuovi incontri in arrivo: lasciati andare alle sorprese perché la situazione sentimentale è in una fase di recupero. Sul lavoro, cerca di non sottovalutare le proposte e di pensare al futuro. Vai avanti per la tua strada: stanno arrivando dei rimborsi per chi ha una causa in corso!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è dalla tua parte e i nuovi incontri sono favoriti, soprattutto ora che sei molto più affascinante del solito. I pianeti ti aiuteranno a dimenticare il passato: chi si è separato da poco, però, impiegherà più tempo per voltare pagina. Ma presto anche loro ripartiranno! Sul lavoro, sei molto speranzoso perché nei prossimi mesi arriveranno belle novità. Buone riconferme all’orizzonte, già nel corso delle prossime settimane!

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Cinque stelle per l’Acquario. Forse, in amore, stai cercando qualcuno che ha fatto parte del tuo passato, ma devi tenere bene a mente che le minestre riscaldate non sono mai buone. E non ti sono mai piaciute. Da marzo, con Venere, arriverà una bella svolta in amore. Sul lavoro, bisogna fare un taglio, che potrebbe essere anche doloroso. Cerca di puntare in alto, di riprenderti a metà dell’anno: chi ha un’attività indipendente o part time presto deciderà come muoversi! Arriverà, quindi, chiarezza!

Paolo Fox, settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: le previsioni per i Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Bene, i nuovi incontri in amore sono favoriti, ma chi ti ama deve essere concreto e dimostrarti davvero quanto ti vuole bene. Venere aiuta i rapporti nati da poco, ma devi cercare di lasciarti andare completamente, senza paure e preconcetti. Sul lavoro, pensa al futuro: hai tante idee, tante strategie, che t porteranno lontano. Ma basta con la malinconia e i dubbi: bisogna sorridere alla vita!