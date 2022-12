Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 5 all’11 dicembre 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 5 all’11 dicembre 2022. Abbiamo dato il benvenuto al mese di dicembre, quindi a quello delle feste di Natale. Delle lucine, degli alberi, delle case addobbate. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana? Avete idee e progetti per il Ponte dell’Immacolata? Quest’anno l’8 dicembre cade di giovedì e molti ne approfitteranno per fare una gita fuori porta, per trascorrere del tempo con la famiglia. E sul fronte sentimentale e lavorativo ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox. Che non delude mai!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. Basta dubbi in amore, se una persona non ti convince devi guardare oltre e andare avanti. non puoi conquistare tutti. E ad ogni costo. Gli incontri non sono favoriti, ma forse non riesci a lasciarti andare come vorresti. Sul lavoro, tra poco Giove sarà dalla tua parte: c’è chi aspetta delle risposte, chi è un po’ agitato. Ma ancora per poco!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Hai voglia di lasciarti andare all’amore, di conoscere nuove persone. Se c’è qualcuno che ti piace fatti avanti, potresti essere ricambiato. Bene il fine settimana, finalmente hai superato i problemi e tutto sta procedendo al meglio. Sul lavoro, puoi iniziare a fare progetti importanti: Mercurio è con te, hai tante idee. Continua così!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. In amore hai avuto molte incertezze, ma Venere dal prossimo weekend non sarà più opposto. Inizia a fare nuove conoscenze perché la passione è dietro l’angolo: devi solo lasciarti andare. Sul lavoro, tante novità in arrivo, anche se ti sei sentito vittima di un’ingiustizia. Ora tutto può cambiare, ma dipende da te. E dalla tua forza di volontà!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Hai ancora tanti dubbi in amore anche perché Mercurio è in opposizione, quindi stai esitando un po’. Ti piace una persona, ma hai paura che sia quella sbagliata: forse ti nasconde qualcosa? Sul lavoro, inizia a pensare a nuovi progetti, a nuove strategie: presto tutto cambierà!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Se una persona è importante lo capirai ancora di più in questa settimana, soprattutto giovedì e venerdì quando la Luna sarà dalla tua parte. Cerca di ascoltare di più il partner, soprattutto se hai tanti dubbi. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dello Scorpione. Sul lavoro, sono favoriti i nuovi progetti, con Giove che sarà dalla tua parte. Non devi pensare al futuro, ma al presente. E a goderti il momento!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Bene l’amore con Mercurio che inizia un transito importante. Anche Venere sarà dalla tua parte, quindi dopo un periodo buio e di crisi puoi lasciarti andare. Non isolarti. Sul lavoro, hai belle idee, soprattutto da martedì, ma se hai dei dubbi meglio parlare. E fare chiarezza. Una volta per tutte!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore meglio non discutere troppo, anche se forse hai a che fare con una persona che ti capisce poco. Questo periodo durerà poco, almeno fino alla fine di dicembre, quindi meglio riflettere un po’ di più. Sul lavoro, cerca di non arrabbiarti troppo perché i disagi sono dietro l’angolo. Sei un po’ stanco e sotto pressione, quindi devi riposarti di più!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore stai mettendo in discussione tutto e domenica e lunedì sarai un po’ critico. Cerca di mantenere la calma e di chiarire tutto a partire da venerdì. Sul lavoro, stai pensando a qualche novità, ma devi riflettere bene e ponderare tutto prima di fare delle scelte!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Venere presto lascerà il tuo segno, ma le stelle ti aiutano e gli incontri sono favoriti. Insomma, vuoi lasciarti andare all’amore. Il sole è con te: sei affascinante, ma la giornata di venerdì potrebbe essere sottotono. Sul lavoro, buoni progetti per i lavoratori autonomi. Qualcosa di importante sta per arrivare!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere presto sarà dalla tua parte, ma forse arriverà il giorno in cui deciderai di chiudere e di voltare pagina. Chi è single, però, può iniziare a lasciarsi andare alle belle emozioni. Sul lavoro, la settimana promette bene, ma sabato la stanchezza inizierà a farsi sentire. Bene i contratti!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. Il cielo promette bene, vuoi lasciarti andare all’amore, ma hai anche paura perché non vuoi rinunciare alla tua vita. E alla tua libertà. Bene le stelle, approfittane soprattutto nella giornata di venerdì. Sul lavoro, sei molto curioso e originale. La creatività c’è, quindi devi solo metterti in gioco!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Il periodo, per quanto riguarda la sfera sentimentale, è un po’ particolare. La settimana è discreta per l’amore, ma non essere frettoloso, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando, devi andare avanti e superare il passato. Continua così, la strada è quella giusta!