Oroscopo settimanale Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dall’ 8 al 14 agosto 2022. La prima settimana di agosto è andata e ora non ci resta che goderci anche questi altri sette giorni prima di Ferragosto, che per molti significa ferie e vacanze. Ma non siete curiosi di sapere cosa succederà sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Ci sarà qualcuno che dovrà ‘combattere’ per farsi valere? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Venere torna dalla tua parte, ma molto in amore dipende da te e dalla storia che stai vivendo. Cerca, però, di non perdere tempo prezioso con persone poco interessanti. Sul lavoro, Giove è nel tuo segno quindi è difficile ricevere contraccolpi. Riuscirai, in ogni caso, ad accettare il cambiamento e a ottenere il massimo!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il Toro. In amore non hai più intenzione di perdere tempo: hai bisogno di certezze. Cerca di dimenticare i problemi, forse hai vicino una persona poco fedele e quindi è meglio cambiare pagina. Sul lavoro, tutto dipende da te e dalle tue qualità: occhio, però, alle finanze perché hai troppe spese e questo ti rende particolarmente nervoso!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Venere è dalla tua parte, quindi puoi lasciarti andare alla passione e al divertimento. Favoriti i nuovi incontri e la vita sentimentale è piacevole: una persona speciale ti sta aspettando. Sul lavoro, hai voglia di buttarti a capofitto in nuovi progetti: la creatività c’è, le stelle parlano di serenità e opportunità da non perdere!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Venere, per l’ultima settimana, sarà dalla tua parte, ma occhio ai conflitti. Forse in questo periodo l’amore nella tua vita passa in secondo piano perché hai tanti pensieri e problemi da risolvere. Sul lavoro, la settimana promette bene, ma attenzione alle indecisioni intorno alla giornata di martedì. Con Bilancia e Ariete le cose non vanno bene, soprattutto se hai intenzione di mettere in piedi una società!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Venere da venerdì inizierà un transito importante e il cielo dal punto di vista sentimentale promette grandi cose. La giornata migliore, però, è quella di domenica con la Luna che sarà dalla tua parte: approfittane! Sul lavoro, i problemi non ci sono. Anzi, tu sei in grado di risolvere ogni cosa, di cadere e di rialzarti, ma attenzione alle spese!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Periodo buono per l’amore, che comunque non è al centro dei tuoi pensieri. Ora hai le idee chiare, hai voglia di vivere una storia e mercoledì è sicuramente una giornata promettente per i sentimenti. Sul lavoro, ora si può ripartire perché finalmente le difficoltà sono alle spalle: che ne dici di pensare a un progetto in vista di settembre?

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore sei un po’ stanco, indeciso e qualche storia si è conclusa da poco. Cerca, però, di mantenere la calma e di allontanare le preoccupazioni, specie nella giornata di martedì quando la tensione sarà alle stelle. Sul lavoro, basta con l’indecisione: le idee non ti mancano, devi solo concretizzarle!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore la tua pazienza ha un limite e te ne accorgerai dopo venerdì. Cerca di non essere frettoloso, ma di usare la testa perché il rischio di prendere un abbaglio e di fidarsi di una persona sbagliata c’è. Sul lavoro, sei preoccupato per i nuovi progetti che decolleranno a settembre: ora tutto ti sembra piatto, ma stai solo ricaricando la batteria per ripartire!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. In amore è tornato finalmente il sereno con Venere dalla tua parte. Favoriti gli incontri, ma cerca di capire se hai bisogno di qualcuno, se vuoi fare nuove conoscenze. Sei in grado di rimetterti in gioco? Datti una risposta! Sul lavoro, sei in grado di superare ogni difficoltà e ora hai tutte le carte in regola per riprovarci e farti valere!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore il periodo appena trascorso non è stato dei migliori, ma ora finalmente tutto fa parte del passato e hai voglia di rimetterti in gioco. Unico consiglio: non affezionarti a persone impegnate perché dovrai affrontare tanti problemi. Sul lavoro, hai tanti progetti in mente e Mercurio è favorevole!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. In amore non hai voglia di impelagarti in situazione difficili, dove regna la gelosia. Cerca di non innamorarti di una persona distante: se ti piace qualcuno rifletti di più, prenditi del tempo e non essere ossessivo. Sul lavoro, hai voglia di dare una svolta alla tua vita, ma chi ti sta attorno è piuttosto conservatore e non accetta le tue idee. Puoi contare, in ogni caso, sul supporto di Giove!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. La settimana parte bene per l’amore, ma non devi puntare e pensare sempre al passato. Agosto è un mese intrigante e le nuove avventure sono dietro l’angolo. Sul lavoro, Mercurio è in opposizione, quindi attenzione ai soldi: devi essere calmo e paziente soprattutto lunedì. Poi potrai valutare i cambiamenti!