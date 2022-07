Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 1 al 7 agosto 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 1 al 7 agosto 2022. Ciao luglio, benvenuto agosto. Questa, infatti, è la prima settimana di un altro caldissimo mese estivo. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi giorni? Se siete già in ferie e in vacanza le ore saranno all’insegna del relax? E se siete al lavoro state già facendo il conto alla rovescia per il weekend? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Sul fronte sentimentale e lavorativo.

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete: Ci potrebbe essere qualche malumore per quanto riguarda l’amore,, anche le coppie più unite dovranno affrontare momenti difficili. Non bisogna pretendere molto da queste giornate. A lavoro sfruttate ogni occasione, (ce ne saranno parecchie).

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro: Non perdere la voglia di ricominciare. Non per forza l’amore è finito. Se ci credi davvero, fai un piccolo sacrificio. Per chi ha voglia di innamorarsi, questo potrebbe essere il periodo perfetto. L’inizi di Agosto porta nuove conoscenze, (non perderle). Per quanto riguarda il lavoro, avrai bisogno di tempo per ricucire alcune cose, soprattutto in ambito economico.

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli: Belle notizie per quanto riguarda l’amore. Il periodo è giusto per affrontare qualsiasi problema o per iniziare da capo qualche progetto. A lavoro ci saranno alcuni cambiamenti, potresti sentirti più spiazzato ma non temere.

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro: Ci saranno nuove opportunità per quanto riguarda l’amore. Forse, questa settimana sarà davvero decisiva. Se hai voglia di dichiararti, è il momento giusto per farlo. A lavoro non preoccuparti, ci saranno tante cose che puoi sempre migliorare con il tempo.

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone: Sei fortunato in amore. E devi approfittartene. Basta nasconderti, sei vuoi qualcuno diglielo! Non avrai niente da perdere e potresti iniziare Agosto con il ‘botto’. A lavoro continua a metterti in gioco, ci saranno sempre più possibilità che nel corso del tempo andranno a concretizzarsi.

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine: Non avere fretta. Questi sono giorni in cui devi prenderti del tempo e capire realmente cosa e chi vuoi al tuo fianco. Le novità arriveranno a Settembre, quindi riposati e cerca di goderti questi magnifici giorni. A lavoro continua a mandare avanti le tue idee, cerca di essere sempre più concreto in qualcosa

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia: Sono dei giorni un po’ difficili, ci saranno alcune difficoltà che ti porteranno un po’ di stress e malinconia. Ma non avere paura perché sono sentimenti passeggeri A lavoro invece, nonostante le cose siano cambiate, stai per entrare in una fase più positiva.

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione: Ci sono cose sicuramente da risolvere, però non devi perderci la testa dietro. Avrai delle nuove situazioni da sistemare, devi solo affrontarle. Nell’amore, poi, potresti conoscere una persona che davvero ti farà girare la testa.

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario: Giove è dalla parte delle coppie. Se le cose non sono ancora chiare, in queste settimane lo saranno. Non è un male avere voglia solo di tranquillità, concentrati su questo e lascia da parte tutto. Per il lavoro avrai bisogno di carta e penna. Da questa settimana, inizierai ad organizzare i tuoi appuntamenti del 2023.

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno: Allontanati dalle persone che ti mettono solo ansia e stress. Non sentirti in colpa per questo, ne hai bisogno. Se hai voglia di stare solo, questi giorni sono giusti. A lavoro c’è tanto da fare ma non per questo significa che siano cattive notizie, anzi.

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario: Cerca di vivere gli attimi come meglio credi. Non c’è niente che può o deve preoccuparti, tantissime cose si risolveranno e tante altre cambieranno. Basta focalizzarti su cosa pensano gli altri. Per il lavoro buone notizie. I tuoi progetti inizieranno a concretizzarsi.

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci: Sei importante. Ma questi giorni ti senti messo da parte e questa cosa ti sta facendo del male. Non farti affossare da questi pensieri, sai anche tu che questa non è la verità. Anche a lavoro, prendi in mano la situazione.