Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 10 al 16 ottobre 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 10 al 16 ottobre 2022. Il tempo vola e la prima settimana di ottobre è andata, ora ci tocca dare il benvenuto a questi nuovi giorni. Ma non siete curiosi di sapere come andranno sul fronte lavorativo? Chissà, magari ci saranno segni più fortunati di altri, qualcuno che riuscirà ad avere belle opportunità e soddisfazioni. E in amore, invece? I single possono lasciarsi andare alla passione? E le coppie che sono insieme da tempo avranno modo di progettare un futuro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox!

Leggi anche: Oroscopo 2022, i segni fortunati secondo Paolo Fox: le anticipazioni per il nuovo anno

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. Hai finalmente allontanato le persone che ti potevano fare del male, ma occhio alle discussioni nella sfera sentimentale. Sei intransigente, pretendi troppo e a volte basta poco per farti arrabbiare. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte, quindi bisogna accogliere i cambiamenti. Sei stanco, quello sì, ma presto tutto si risolverà!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il Toro. Cerca di mantenere la calma in amore, di valutare tutto con attenzione: sei determinato, ma Venere è contraria, quindi cerca di fare chiarezza nel tuo cuore. Solo così riuscirai ad evitare problemi. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni da gestire, ma riuscirai ad affrontare tutto. Anche le discussioni. E ne uscirai a testa alta!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. Mercurio e Venere sono dalla tua parte e giovedì la giornata sarà promettente, quindi puoi lasciarti andare all’amore. Sei affascinante, ma hai anche voglia di lasciarti andare a storie occasionali, poco impegnative. Sul lavoro, Sole, Mercurio e Venere sono con te: le idee ci sono, ora riuscirai anche a concretizzarle in bei progetti!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore cerca di ritrovare un po’ di calma e tranquillità, soprattutto dopo un periodo confusionario. Devi mantenere la situazione sotto controllo: ma tu sai cosa vuoi? Devi fare chiarezza. Sul lavoro, cerca di rimetterti in gioco: mercoledì è la giornata giusta per avanzare delle proposte, chi ti sta vicino ti supporta. E questo può bastare!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. I pianeti sono dalla tua parte, ma occhio alle giornate di martedì e mercoledì perché potrebbero esserci delle tensioni in amore. Le sensazioni sono buone, ma devi avvicinarti a persone speciali. Sul lavoro, passi in avanti e i cambiamenti sono dietro l’angolo. Occhio, però, alla sfera economica e alle spese del passato, che pesano un po’!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. In amore devi fare chiarezza, a volte hai paura di soffrire e pensi di non saper trovare la persona adatta a te. Basta con le storie difficili, non ti andare a impelagare con le tue stesse mani. Sul lavoro, il 2023 sarà un anno forte: cerca di essere paziente perché presto arriveranno le soddisfazioni. E gli errori e le sconfitte saranno solo un ricordo lontano!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore occhio alla giornata di domenica perché potrebbero esserci delle polemiche. Lascia che il tempo faccia il suo corso e ricorda che le storie che nascono ora possono essere importanti: basta con la diffidenza. Sul lavoro, Giove è contrario, quindi meglio mantenere la calma. Cambiamenti in arrivo!

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. In amore cerca di fare chiarezza e di portare avanti le relazioni davvero importanti. La settimana prossima riuscirai a superare una crisi, ma se ti interessa qualcuno devi farti avanti. Sul lavoro, il cielo è dalla tua parte: puoi pensare a qualcosa di nuovo, in vista del 2023!

Oroscopo Sagittario

Cinquestelle per il segno del Sagittario. Potresti presto vivere una storia d’amore e la giornata di lune promette bene. Devi fare chiarezza nel tuo cuore, risvegliare la passione. Sul lavoro, devi valutare con calma tutte le proposte perché la seconda parte del mese sarà intrigante. Insomma, puoi già pensare al futuro e studiare qualcosa!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore la fase è un po’ di transizione, non hai tempo per i sentimenti. Cerca di mantenere la calma, soprattutto nella giornata di lunedì, quando dovrai fare i conti con dei dubbi. Sul lavoro, non riesci ad essere paziente: c’è un po’ di confusione, ma presto arriveranno le risposte!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. Venere sta per tornare e farà risvegliare i sentimenti a tutti, anche ai single e ai cuori agitati. Cerca, però, di non pensare a nulla e di avvicinarti, specie venerdì, a una persona che ti piace. Sul lavoro, Venere, Mercurio, Sole e Giove sono con te: insomma, non puoi chiedere di meglio, ma ti toccherà guadagnare un po’ di più!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere non è più contraria, quindi puoi tirare un sospiro di sollievo perché presto le cose in amore cambieranno. Novembre sarà un mese interessante, ma intanto martedì la Luna sarà con te. Sul lavoro, presto dovrai fare i conti con un cambiamento, ma ora stai navigando a vista. Mantieni la calma perché tutto si risolverà!