Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 15 al 21 agosto 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 15 al 21 agosto 2022. Nuova settimana di agosto, ancora all’insegna del caldo. Una settimana che, però, inizia per molti con il piede giusto perché il lunedì sarà un po’ come la domenica: è festa, il weekend è lungo e tanti sicuramente avranno modo di staccare la spina dalla routine e dal lavoro. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi giorni? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno incontrerà, finalmente, l’anima gemella? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni puntuali, segno per segno, dell’amato e stimato astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie perché agosto è il mese dell’amore e tutti i problemi si risolveranno. Cerca, però, di non essere diffidente, ma di lasciarti andare alle belle emozioni perché solo così, dopo tanto tempo, riuscirai a sentire le farfalle nello stomaco. Sul lavoro, passi in avanti rispetto al passato: avrai tanto da dire e da fare, ma meglio mantenere la calma. E pensare al futuro, che sarà all’insegna di nuove proposte!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. C’è un po’ di nervosismo nell’aria, non riesci a pensare all’amore e se hai dovuto fare i conti con una separazione ora tutto ti sembra così difficile. In realtà, sei attratto da qualcuno e le giornate migliori per le sorprese sono quelle di mercoledì e giovedì. Sul lavoro, ti toccherà superare una prova: hai paura del rischio, ma devi buttarti. Occhio agli accordi e ai contratti, che sono rimasti in sospeso!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Se hai chiuso una relazione ora hai solo un desiderio: lasciarti andare all’amore. Se, invece, stai vivendo una storia puoi stare sereno perché tutto procede a gonfie vele. Piccoli contrasti con i nati sotto il segno della Vergine e dei Pesci, occhio al weekend. Sul lavoro, è arrivato il momento giusto: devi metterti alla prova e seguire la tua strada. Solo così riuscirai a raggiungere gli obiettivi che hai in mente!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. Bene i nuovi amori: sono intriganti, coinvolgenti e sei molto più passionale del solito perché Venere è dalla tua parte. Gli incontri sono piacevoli, devi lasciarti andare per risvegliare la passione che hai. Sul lavoro, buone opportunità all’orizzonte: fai bene a pensare al futuro con positività. Ora hai tutte le carte in regola per ricominciare: forza, datti da fare!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Venere sta transitando nel tuo segno e l’amore procede a gonfie vele. Qualche incertezza può essere superata senza problemi: devi farti avanti e non avere paura. Insomma, basta con questa diffidenza perché mercoledì o giovedì potresti incontrare una persona speciale. Sul lavoro, la settimana promette bene per i nuovi progetti e Giove è dalla tua parte. Lunedì e martedì la positività non ti mancherà!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. Bene l’amore, l’attrazione fisica non manca, ma ora hai un desiderio: essere attratto mentalmente da qualcuno. Che ne dici di una bella amicizia amorosa? Sul lavoro, le prossime settimane saranno molto importanti: le idee non ti mancano, anche se sei in vacanza. E dovresti pensare solo a rilassarti!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore devi cercare di superare un periodo difficile e di uscirne. Forse stai avendo a che fare con una persona complicata, ma il problema sei anche tu: non riesci a lasciarti andare e non sei così facile da gestire. Sul lavoro, inizia a pensare ai cambiamenti in vista del futuro: occhio al nervosismo, meglio parlare di questioni importanti dopo il 18!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. A volte sei troppo tollerante, ma ora sei stanco: cerca di rafforzare una storia, di mettercela tutta. Poi, quando pensi di aver fatto abbastanza puoi anche lasciar stare. Se sei single hai voglia di innamorarti. Sul lavoro, la Luna è in opposizione mercoledì e giovedì e la settimana non è certo delle migliori. Meglio prendere tempo se hai delle trattative sul tavolo!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Buone notizie per l’amore perché Venere non è più in opposizione, ma ora devi cercare di essere meno diffidente. Anche se, a volte, ti troverai a fare i conti con persone fredde, che non riescono a farti sognare. Sul lavoro, la settimana non è delle migliori perché non hai ancora ottenuto quello che desideri. Non ci pensare ora: vai avanti e proiettati verso il futuro!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è in opposizione, quindi la situazione sentimentale non è delle migliori. Ti piace una persona, ma ci sono piccoli problemi e sei molto critico nei confronti di tutti. Meglio evitare le discussioni attorno alla giornata di mercoledì. Sul lavoro, cerca di armarti di coraggio e di affrontare tutto con il sorriso: le idee non ti mancano, ma attenzione alle spese e agli impegni!

Le previsioni per l’Acquario

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. L’amore resiste e supera ogni difficoltà. Chi viveva una storia clandestina ora si sente più libero perché ne è uscito fuori. La Luna rende le giornate prima di Ferragosto romantiche, quindi lasciati andare. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: non dire no, accetta ogni proposta. La settimana sarà di riposo, ma le belle idee arriveranno giovedì e sabato!