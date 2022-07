Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 18 al 24 luglio 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 18 al 24 luglio 2022. Penultima settimana di luglio: non sembra vero, ma il tempo corre, vola e anche questo caldissimo mese sta per giungere al capolinea. C’è chi, sicuramente, è già in vacanza, chi invece sta facendo il conto alla rovescia per staccare dalla routine e dal lavoro con l’obiettivo di rilassarsi. Ma come andranno questi giorni sul fronte settimanale e professionale? Segni più fortunati di altri in amore? Proposte in arrivo per qualcuno di voi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Basta con il nervosismo in amore: presto i nuovi rapporti decolleranno, ma dovrai superare qualche ostacolo. Agosto sarà sicuramente un mese migliore, ma intanto martedì cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, hai bisogno di trovare un po’ di coraggio perché i cambiamenti sono dietro l’angolo. Bene i rapporti con gli altri, ti aiutano a crescere. E a confrontarti con altre idee!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Bene l’amore, ma anche le amicizie. Che ne dici di accettare un invito? Tu non devi paura di restare da solo perché gli incontri sono favoriti, soprattutto nel weekend quando la Luna sarà dalla tua parte. Sul lavoro, cerca di rimetterti in gioco perché il momento giusto, quello per tentare qualcosa di diverso, sta per arrivare. Tutto, però, è nelle tue mani!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Nell’ultimo periodo hai vissuto tante emozioni, forse hai anche incontrato una persona speciale. Ora Venere sarà dalla tua parte, mentre Mercurio favorirà gli incontri, quindi approfittane. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema: Mercurio è con te, quindi ti aiuterà anche a trovare delle soluzioni. Forza!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. Favoriti i nuovi rapporti perché Venere lunedì sarà con te. Cerca di mettere da parte i problemi, anche se hai vissuto un periodo difficile e non ti fidi più come una volta dell’amore. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con dei cambiamenti: c’è chi ha lasciato un gruppo, ha cambiato ruolo. Chissà!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Mercurio sta per entrare nel tuo segno, quindi basta con le paure. Lasciati andare, ora sei molto più affascinante del solito. Cerca, però, di riflettere e di dimenticare il passato, le persone che ti hanno fatto soffrire. Sul lavoro, Giove è con te: ora riesci ad ascoltare di più e il cielo promette bene sul fronte delle collaborazioni!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Nell’ultimo periodo sei stato un po’ triste, forse ti sei fidato di una persona sbagliata. Ora qualcosa non ti quadra e in amore non riesci ad essere pienamente sereno. Sul lavoro, sei pronto a tutto e stai già pensando al 2023. Il cielo promette grandi cose, ma ricorda che dagli errori compiuti a giugno puoi imparare tanto!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Sei molto preso dal lavoro, quindi poco concentrato sulla sfera sentimentale. Forse perché non sei sicuro di quello che provi? Cerca di capire cosa accadrà tra martedì e mercoledì, magari riuscirai a fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, ora sei prudente e ci vai cauto, soprattutto dopo i problemi che hai dovuto affrontare nel mese di maggio!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Hai paura di soffrire, sei molto calmo quando si tratta dell’amore. Ma ora è arrivato il momento di metterti in gioco perché potresti anche prenderti una bella rivincita, chissà! Sul lavoro, la Luna è opposta, quindi occhio alle complicazione tra giovedì e venerdì. Attenzione anche alle compravendite e gli acquisti!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Il mese di agosto per i sentimenti sarà davvero importante, ora goditi anche questa settimana (soprattutto la metà) perché gli incontri sono favoriti. E non vanno presi sottogamba. Sul lavoro, sta iniziando la fase di recupero con Giove dalla tua parte. Occhio però alle complicazioni tra lunedì e martedì!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore tu vuoi la libertà, odi essere gestito. Venere è opposta, quindi mantieni la calma: forse hai dei ripensamenti? Sul lavoro, periodo complicato: basta con le polemiche, ora non puoi permetterti delle discussioni. Anzi, devi respirare e mantenere, per quanto possibile, la calma!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. Bene le storie d’amore che nascono ora, ottima anche la giornata di domenica. Forse ti innamorerai di una persona di età diversa, lontana da te: ma tu ami le sfide e i rapporti intriganti. Sul lavoro, le idee non ti mancano. Ma occhio ai soldi perché i dubbi ci sono. E non vanno sperperati!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. L’effetto positivo di Venere inizia a farsi sentire, già da lunedì. Cerca di buttarti alle spalle i momenti di crisi e accogli i cambiamenti in amore. Basta con il passato, ottima la giornata di giovedì sul fronte sentimentale. Sul lavoro, sei stanco delle solite cose: ora, però, non puoi rischiare. Vuoi cambiare qualcosa? Bene, prima rifletti!