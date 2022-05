Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 23 al 29 maggio 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 23 al 29 maggio 2022. Ultimi giorni di maggio: anche questo mese, per molti, è volato, ma il tempo corre e ormai l’estate è alle porte. Non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E come si concluderà il lavoro? Il cielo prometterà grandi cose in vista di giugno? Chissà. Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Paolo Fox, che come sempre ha fornito tutte le anticipazioni, segno per segno.

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Venere continua il transito in Ariete e quindi l’amore procede a gonfie vele. Le giornate attorno a mercoledì potranno contare anche sulla Luna: sei forte, non devi sprecare le opportunità perché i cambiamenti sono dietro l’angolo. Sul lavoro, da mercoledì la situazione diventa accattivante: il cielo promette grandi cose, soprattutto se devi fare una scelta o affrontare una questione legale, che ti sembrava complicatissima!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Bene l’amore perché alcuni pianeti sono dalla tua parte: anche le amicizie potranno diventare importanti, forza. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema: molti hanno tentato di ridimensionare il tuo ruolo, ma tu non ci stai e vuoi ribellarti. Puoi farlo, dimostrare a tutti quanto vali e chi sei davvero!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. Sei molto affascinante perché il Sole è dalla tua parte, ma tu ami gli amori difficili, misteriosi. Ti senti forte, puoi vincere qualsiasi cosa: cerca di lasciarti andare, ottima la giornata di mercoledì. Sul lavoro, stanno per arrivare nuovi impegni, ma hai anche tante responsabilità: tu ami le sfide, ti appassionano. E sai sempre come uscirne vincitore!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore hai un po’ di dubbi da superare, quindi devi cercare di vivere tutto con calma e attenzione. Occhio perché attorno alla giornata di mercoledì sarai un po’ diffidente, un rapporto semplice è diventato difficile da gestire. Sul lavoro, piccole novità in arrivo: però ti senti messo da parte, hai voglia di metterti in gioco. Tempo al tempo, tutto si risolverà!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Bene l’amore perché Venere è dalla tua parte, ma anche Giove aiuta. Che ne dici di fare un viaggio da solo? Potrebbe essere un vero toccasana per avere fiducia nei sentimenti. Occhio al passato, alla nostalgia: bene, invece, la giornata di mercoledì. Sul lavoro, stanno per arrivare delle novità, quindi non devi avere paura di niente. Neanche del cambiamento!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Buone notizie per l’amore perché Venere non è più opposta e potrebbe esserci in questi giorni addirittura un ritorno di fiamma. Tu sei un po’ diffidente, ma venerdì devi lasciarti andare e affrontare tutto con coraggio. Bene le relazioni con i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione.

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore ci sono un po’ di discussioni, problemi. Ma ricorda che le complicazioni ora non fanno per te e devi cercare di mantenere la calma, soprattutto nella giornata di mercoledì. Sul lavoro, Giove è contrario e quindi devi fare solo quello che ti dice l’istinto. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore sei un po’ diffidente, alcuni rapporti sono da rivedere e nella giornata di domenica c’è qualcosa che non andrà. Cerca di affrontare tutto con calma, Marte aiuterà il tuo intuito, ma meglio avere prudenza con i nati sotto il segno del Toro. Sul lavoro, le giornate migliori sono quelle di lunedì e martedì. Inizia a pensare a un progetto in vista dell’autunno!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Venere è dalla tua parte, Giove è attivo e questo vuol dire che stanno per arrivare belle novità in amore. Hai voglia di lasciarti andare, ma cerca di fare la scelta giusta e di pensare a te, non alle stelle. Qualcosa di bello sta per nascere. Sul lavoro, stanno per arrivare idee e conferme: vuoi ripartire, ma devi cercare di evitare i problemi, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore sei un po’ titubante, forse stai con la persona sbagliata. Tu hai voglia di chiarire, ma non hai tante possibilità perché il lavoro sta prendendo il sopravvento e non vuoi complicarti, ancora di più, la vita. Sul lavoro, le promesse forse non sono state mantenute e questo ti rende nervoso. Tu sei concreto: o è bianco o è nero, ma cerca di mantenere la calma!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. In amore sei un po’ diffidente, stai cercando una persona diversa, curiosa e stimolante. Con i nati sotto il segno della Bilancia, dell’Ariete o del Sagittario avrai una marcia in più: in arrivo nuove occasioni da cogliere al volo. Sul lavoro, hai solo un obiettivo: guadagnare di più. E d’altra parte, te lo meriti. Occhio però perché potresti incappare in una persona che vacilla, che preferisce fare tira e molla.

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Buone notizie per l’amore perché la Luna sarà dalla tua parte lunedì e martedì e queste saranno le giornate migliori. Favoriti gli incontri, bene anche per i giovani alle prime armi, ma occhio ai litigi domenica. Sul lavoro, buone opportunità e bei progetti in arrivo: lunedì sarà una giornata molto interessante, approfittane!