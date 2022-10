Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 24 al 30 ottobre 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 24 al 30 ottobre 2022. E anche questo mese di ottobre, non vi sembrerà vero, sta giungendo al capolinea. Non siete curiosi di sapere come andranno questi sette giorni sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati? Ci sarà, poi, chi dovrà pazientare ancora un po’, prendere tempo e riflettere prima di agire? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox. Chissà, magari qualcuno riuscirà a innamorarsi e a incontrare una persona speciale!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Il cielo ti sorride, dopo un periodo critico e tante polemiche in amore. Ora va meglio, cerca di impegnarti e di lasciarti andare. Sul lavoro, ultimamente hai dovuto fare i conti con questioni economiche lasciate in sospeso, ma ora devi ripartire: devi ricaricare le batterie, rialzare la testa e inseguire i tuoi obiettivi!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il Toro. Sei stanco di rincorrere le persone e ora potresti davvero chiudere una storia. Alcune giornate saranno agitate, come quella di mercoledì: cerca, quindi, di mantenere la calma in amore. Sul lavoro, c’è un po’ di tensione nell’aria, meglio non strafare. Dovrai fare i conti con problemi economici!

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. Venere nell’ultimo periodo è stata dalla tua parte, ora stai amando qualcuno. Ma i dubbi sono dietro l’angolo e il passato torna a fare capolino nella tua vita: cerca di essere prudente e di fare attenzione a quello che dici, soprattutto venerdì. Sul lavoro, sei poco paziente, ma qualcosa si sta muovendo nel verso giusto. La settimana non è speciale, tu hai voglia di vivere grandi emozioni, ma non è ancora questo il momento!

Oroscopo Cancro

Cinque stelle per il segno del Cancro. Venere è dalla tua parte, lasciati andare a nuovi incontri e alla passione. Chi è single potrà vivere belle emozioni e il giorno migliore è mercoledì. Sul lavoro, i cambiamenti non sono sempre facili da accettare, ma ora sarà possibile fare i conti con belle soddisfazioni. Insomma, non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. In amore sei un po’ polemico, soprattutto tra lunedì e mercoledì. Cerca di mantenere la calma, anche se hai voglia di dimenticare il passato: accanto, forse, hai una persona che non ti appaga e vuoi fare chiarezza. Sul lavoro, il periodo è un po’ stressante, pieno di cambiamenti. Cerca di curare il fisico, di ascoltare il corpo e di non fare troppe cose contemporaneamente: non sei un robot!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. Sono favoriti i nuovi incontri, quindi non chiuderti in casa, devi credere in te stesso. Venere è dalla tua parte, puoi fare nuove amicizie, ma devi lasciarti andare senza paura. Sul lavoro, le stelle sono con te e la giornata è ottima per fare incontri. Cerca di darti da fare in vista del prossimo anno!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Venere non è più dalla tua parte, ma nelle ultime settimane hai vissuto belle emozioni. Domenica, però, la Luna sarà nel tuo segno e gli incontri sono favoriti: devi lasciarti andare alla passione senza paura. Sul lavoro, Giove presto non sarà più opposto e questo è un punto a tuo favore: inizia a pensare a cosa fare nel futuro!

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Venere da martedì sarà nel tuo segno, quindi puoi tirare un sospiro di sollievo. Lasciati andare all’amore, fai nuovi incontri: ma non avere paura di metterti in gioco. Sul lavoro, le giornate tra lunedì e mercoledì sono le migliori: entro fine mese i pianeti transiteranno nel tuo segno, quindi vai avanti così!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. L’amore fa un po’ fatica a decollare perché tu hai bisogno di libertà. Venere sarà dalla tua parte tra poche settimane, quindi potrai guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro, hai voglia di cambiare un po’, di portare avanti nuovi progetti. Ma le conferme non arrivano e stai perdendo la pazienza!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore torna finalmente il sereno e se ti piace una persona puoi lasciarti andare, soprattutto martedì o mercoledì, quando sarai molto affascinante. Lasciati andare, soprattutto con una persona nata sotto il segno dello Scorpione. Sul lavoro, sei un po’ stanco, hai tante responsabilità, ma occhio alle giornate di martedì e mercoledì!

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per l’Acquario. In amore hai un po’ di dubbi e stai per perdere la pazienza. Occhio alle giornate attorno a mercoledì: i disagi non mancheranno, quindi meglio essere cauti. Sul lavoro, le tensioni ci sono e sarai molto nervoso mercoledì. Cerca di mantenere la calma e di non dire la tua su persone che potrebbero offendersi. E non capire!

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è finalmente dalla tua parte a partire da domenica, quindi lasciati andare in amore. La crisi è un ricordo lontano. Sul lavoro, tutto è cambiato: le buone notizie stanno per arrivare, forse dovrai anche iniziare un progetto importante in vista del futuro!