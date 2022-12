Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023, come andrà il Capodanno

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023. Ancora pochissime ore e poi ci toccherà salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Come sempre, in questo periodo, ci ritroviamo tutti a fare un resoconto di quello che è stato, tra gioie, dolori, momenti indimenticabili. E, come sempre, iniziamo a guardare avanti, a proiettarci verso il futuro. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa settimana, l’ultima di dicembre? Il nuovo anno, tra l’altro, inizierà di domenica. Non ci resta, però, che scoprire tutto con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox. Che non delude mai le aspettative!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Tre stelle per l’Ariete. L’amore non procede forse a gonfie vele, anche perché Venere è un po’ contraria da qualche settimana. Forse ti piace una persona lontana, quindi devi cercare di non pensarci e di chiudere l’anno in bellezza. Sul lavoro, bisogna iniziare a dimenticare il passato e bisogna andare avanti. C’è chi, infatti, sta aspettando il rinnovo di un contratto!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cinque stelle per il segno del Toro. L’amore promette bene, le situazioni che nascono ora sono favorevoli e soprattutto sabato le stelle saranno dalla tua parte. Incontri piacevoli all’orizzonte. Sul lavoro, la fine dell’anno è interessante e sei ripartito da zero. Insomma, devi continuare così!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per il segno dei Gemelli. Il periodo difficile per i sentimenti lo hai superato e ora devi cercare di andare avanti. Senza, però, cadere nelle provocazioni: devi fidarti un po’ di più. Sul lavoro, devi iniziare a fare i punto della situazione: forse stai aspettando un rimborso, una chiamata. E presto tutto potrebbe arrivare!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore forse qualcuno ha tradito la tua fiducia e nell’ultimo periodo sei un po’ stanco, agitato. Presto, però, tutto si risolverà. Sul lavoro, hai intenzione di ricevere qualcosa in più: hai dato tanto, forse hai ricevuto poco. Ma devi guardare con fiducia al nuovo anno, quello che sta per arrivare!

Oroscopo Leone

Quattro stelle per il segno del Leone. Giove è dalla tua parte, gli incontri sono favoriti e non puoi chiedere di meglio. Le nuove conoscenze sono interessanti, quindi devi farti avanti: non puoi isolarti. Sul lavoro, le stelle promettono bene, ma cerca di non essere troppo intraprendente: a volte devi ascoltare un po’ di più!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Il mese difficile per i sentimenti è passato, le stelle sono dalla tua parte e ora qualcuno che si è allontanato potrà anche riavvicinarsi. Le emozioni non mancano, devi frequentare persone nuove. Sul lavoro, devi stare attento agli affari perchè ora qualche progetto può ricominciare. E gennaio inizierà con la fase di recupero!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Il periodo per i sentimenti è un po’ strano, a volte sei troppo critico con te stesso e con gli altri. E le delusioni sono dietro l’angolo. Cerca di fare chiarezza nel tuo cuore, senza prendere decisioni dettate dalla fretta. Sul lavoro, le novità non mancheranno: da un momento all’altro potrà cambiare tutto!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Gli incontri sono favoriti in amore, ma non devi fantasticare troppo. A volte ti crei delle aspettative, pensi che tutti siano come te, ma sbagli. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Sul lavoro, occhio alla situazione finanziaria e ai contenziosi ancora aperti. Entro la primavera del 2023 dovrai risolvere tutto!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore qualche discussione è possibile, ma tu devi andare avanti. D’altra parte, hai voglia di recuperare il tempo perso e gli incontri saranno favoriti. Il mese di gennaio sarà davvero intrigante per te. Sul lavoro, gli impegni, tra gennaio e febbraio non mancheranno. Giove è dalla tua parte, devi iniziare i nuovi progetti!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per il segno del Capricorno. Sole, Luna, Mercurio e Venere sono dalla tua parte, quindi l’amore procede a gonfie vele. Ma cerca di non puntare su persone sposate o lontane, devi prendere le distanze dalle complicazioni e dalle polemiche. Sul lavoro, le buone proposte per alcuni sono già arrivate. La fase di recupero è solo all’inizio!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per il segno dell’Acquario. Venere a gennaio sarà dalla tua parte, quindi devi pensare e concentrarti sull’amore. Cerca di non scoraggiarti, di andare avanti e di lasciarti andare anche a relazioni part time. Sul lavoro, la Luna sarà dalla tua parte e le buone intuizioni non mancheranno. Insomma, devi metterti in gioco. E farlo ora!

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per il segno dei Pesci. Gli incontri sono favoriti, devi lasciarti andare, senza paure. E senza ripensamenti. Anche le conoscenze nate da poco sono importanti. Sul lavoro, cerca di pensare al futuro e al 2023: le buone intuizioni non ti mancheranno e potrebbero addirittura arrivare delle belle soddisfazioni. Ma te le meriti tutte!