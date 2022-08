Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 29 agosto al 4 settembre 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022. Ultimi giorni di agosto, poi ci toccherà dare il benvenuto a settembre e al primo weekend ‘settembrino’. Il tempo passa, sta volando e forse molti neppure se ne sono accorti: c’è chi è ancora in vacanza, chi invece dovrà rientrare al lavoro dopo le ferie. E riprendere in mano la quotidianità di sempre. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andranno questi giorni sul fronte professionale e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? E ci sarà qualcuno che dovrà scapicollarsi e sgomitare per ottenere un successo? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Sul fronte sentimentale Mercurio è in opposizione, quindi attenzione alle discussioni, soprattutto tra lunedì e mercoledì. Cerca di fare chiarezza sul passato della persona che hai vicino, forse non è stata così limpida e sincera con te come pensi. Sul lavoro, devi contare sulle tue capacità e su Giove, che è favorevole. Sei stanco, ma ci sta: hai tanti impegni e troppe responsabilità!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Venere dalla prossima settimana sarà dalla tua parte, quindi ora devi cercare di dimenticare i problemi. I nuovi incontri non sono stati stupendi, soprattutto perché sono nati dopo una separazione: che ne dici di essere meno polemico e più accondiscendente? Sul lavoro, è arrivato il momento di pensare a nuovi progetti, ma occhio alla sfera economica!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. In amore hai la necessità di fare chiarezza: Mercurio è dalla tua parte e tu hai intenzione di mettere alla prova la persona che ti piace e ti sta accanto. Insomma, hai bisogno di certezze. Sul lavoro, Giove ti protegge, Marte è con te: sei creativo, le buone idee non ti mancano e questo è un periodo di verifica!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. Non è forse il momento giusto per lasciarsi andare all’amore perché attorno a te c’è poca chiarezza. Mercurio potrebbe agitarti, quindi occhio alle incomprensioni tra lunedì e mercoledì: basta pensare al passato, devi guardare al futuro. Sul lavoro, hai tante spese e il consiglio è quello di mantenere la calma prima di prendere delle decisioni. Novità scarseggiano!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Venere sarà dalla tua parte fino al 5 settembre: lasciati andare all’amore, alle belle emozioni. Chi si è separato ora potrebbe rimettersi in gioco, ritrovare la passione: se ti piace qualcuno fatti avanti mercoledì. Sul lavoro, conferme in arrivo: le giornate un po’ sottotono sono quelle di giovedì e venerdì. Ma non temere: le opportunità non mancano!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Incontri occasionali e l’amore che torna a fare capolino della tua vita. La stabilità c’è, ma occhio alle discussioni se frequenti qualcuno. Sul lavoro, l’aria è tranquilla: Venere sta già pensando, in vista del 2023, a un progetto importante per il futuro. Forza, buttati a capofitto in questa nuova esperienza!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Mercurio è dalla tua parte, la situazione astrologica sul fronte sentimentale è positiva. La Luna a fine mese sarà dalla tua parte e le amicizie che nascono ora possono diventare importanti. Sul lavoro, cerca di trovare qualche soluzione: le trattative non sono facili, forse hai bisogno di reinventarti!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Settembre sarà un mese importante per l’amore, per i progetti in vista del futuro. Non arrabbiarti sempre, non rimanerci male per ogni volta: non puoi prendere tutto come se fosse una provocazione. Sul lavoro, il cielo promette bene: le novità non mancano e puoi iniziare a pensare a un nuovo progetto!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore cerca di non fare confusione, soprattutto se ti piaceva una persona e ora ti stai rendendo conto che non è quella adatta a te. Tu ti stanchi facilmente, non sopporti le persone morbose. Sul lavoro, presto arriveranno delle conferme rassicuranti: Giove ti guida e la strada è quella giusta, continua così!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore non vuoi più fare polemica e i single ora possono tirare un sospiro di sollievo perché il periodo di stop è finito. Cerca di concederti, di lasciarti andare ai sentimenti. Sul lavoro, inizia a pensare a un progetto: all’inizio non sarà semplice, poi la fortuna girerà dalla tua parte!

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per l’Acquario. Buone notizie per l’amore perché finalmente il periodo ‘no’ è finito. Occhio, però, alle polemiche: a volte sei assente, quando qualcosa non ti sta bene tendi a isolarti. Sul lavoro, forse un progetto va cambiato, ma le occasioni non mancano. Non sei del tutto convinto, ma è arrivato il momento per dimostrare a tutti chi sei. E quanto vali!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Non hai voglia di lottare in amore, se qualcosa non va bene forse è meglio voltare pagina. In passato hai sofferto tanto, ma ora il coraggio non ti manca: sei sicuramente più forte. Sul lavoro, cerca di fare buon viso a cattivo gioco: se una cosa non ti piace è meglio accettare. Insomma, non puoi fare sempre di testa tua!