Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 31 ottobre al 6 novembre 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2022. E anche questo mese di ottobre, non vi sembrerà vero, sta giungendo al capolinea. Non siete curiosi di sapere come andranno queste ultime giornate e come prenderà il via novembre? Ci saranno segni più fortunati? Ci sarà, poi, chi dovrà pazientare ancora un po’, prendere tempo e riflettere prima di agire? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox. Chissà, magari qualcuno riuscirà a innamorarsi e a incontrare una persona speciale!

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. In amore per via di quello che è successo nelle scorse settimane c’è qualche dubbio di troppo ma adesso di riparte con meno opposizioni planetarie, via libera dunque all’ottimismo! Sul lavoro invece attenzione al denaro, con l’arrivo di Giove nel segno a partire dal mese di dicembre, le soluzioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il segno del Toro. Ci sono un po’ di opposizioni planetaria in questo periodo e potresti ingigantire delle problematiche che potrebbero, invece, essere risolte in modo agevole. Attenzione con Leone e Acquario. Sul lavoro invece alcune persone invidiano la tua posizione e questa non è la settimana migliore per risolvere i problemi.

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per il segno dei Gemelli. Se stai cercando un affetto sarà meglio darsi da fare entro la prima metà del mese di novembre. Una nuova sensualità caratterizza il tuo essere ma non dimenticare le questioni puramente pratiche. Sul lavoro invece sei un pochino nervoso, le attività incombono e non riesci a dedicare del tempo a te stesso.

Oroscopo Cancro

Cinque stelle per il segno del Cancro. In amore c’è una vera e propria rinascita! Sei maggiormente sereno ma soprattutto adesso hai ben chiaro chi sono le persone sulle quali contare e chi invece è meglio lasciar perdere. Sul lavoro invece sono in arrivo novità, piano piano i progetti sperimentale prenderanno quota.

Oroscopo Leone

Tre stelle per il segno del Leone. Per i sentimenti è una situazione particolare, sei molto preso dalle questioni pratiche ed il rischio è quello di dedicare meno tempo all’amore e magari sperimentare una relazione part-time. Sul lavoro invece meglio andare con i piedi di piombo, soprattutto se ci sono delle persone che non ti vanno a genio.

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Interessanti i nuovi incontri per i single del segno, lasciati andare alla passionalità che nell’ultimo periodo, complici gli impegni lavorativi, hai messo in secondo piano. Sul lavoro invece non sottovalutare i nuovi progetti e se devi avanzare delle richieste fallo entro la metà del mese.

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Gli amori nati da poco hanno una marcia in più! Mi auguro che la presenza di Venere nel segno durante le scorse settimane sia stata foriera di interessanti conoscenze. Sul lavoro invece finalmente c’è un po’ di serenità, favoriti coloro che devono acquistare o vendere.

Oroscopo Scorpione

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. La settimana potrebbe rivelarsi persino fortunata, numerosi i pianeti che si trovano nel tuo segno e non escludo che il desiderio d’amore possa consolidarsi. Sul lavoro Mercurio e Giove sono favorevoli, buon momento per farsi notare.

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. È arrivata l’ora di guardarsi attorno e di allargare il proprio giro di conoscenze. Venere sarà presto nel segno. Sei pronto? Sul lavoro invece le cose andranno meglio nella seconda parte della settimana anche se il quadro generale resta comunque positivo.

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per il segno del Capricorno. In amore ci sono stati degli alti e bassi ma se una persona ricambia i tuoi sentimenti non fartela scappare e non esitare a dichiararti. Sul lavoro, diversamente da quanto accaduto nelle scorse settimane, il mese di novembre porterà soluzioni.

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per il segno dell’Acquario. Situazione un po’ critica per i sentimenti, soprattutto se ci sono delle persone che non capiscono il tuo desiderio di libertà, cerca di stare lontano dalle polemiche. Sul lavoro invece attenzione alle finanze, ultimamente ci sono state diverse spese.

Oroscopo Pesci

Cinque stelle per il segno dei Pesci. Finalmente i sentimenti ritornano protagonisti: via libera alle nuove conoscenze, potrai vivere delle emozioni autentiche. Bello l’aspetto di Venere giovedì. Sul lavoro invece tieni sotto controllo le spese ma se hai fatto delle richieste le risposte non tarderanno ad arrivare.